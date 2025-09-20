آبل تطلق سلسلة آيفون 17 للبيع عالميا .. واللون البرتقالي يخطف الأضواء

انطلقت مبيعات سلسلة iPhone 17 الجديدة في الأسواق العالمية أمس الجمعة، وسط حماس غير مسبوق من عشاق آبل، الذين احتشدوا أمام المتاجر الرئيسية في عدة دول حول العالم لساعات طويلة، في انتظار الحصول على نسختهم من آيفون الجديد، وبشكل خاص باللون البرتقالي الذي أطلق لأول مرة.

اللون البرتقالي يسرق الأضواء

مع بدء البيع الرسمي، عبر العديد من المشترين عن حماسهم الشديد للحصول على النسخة البرتقالية من iPhone 17 Pro Max، وهو اللون الذي لم يكن متاحا في الإصدارات السابقة، ويبدو أنه بات محور اهتمام الجمهور، ليس فقط لجماله، بل لرمزيته الثقافية في بعض الدول خاصة في الهند.

مشاهير ينشرون صورهم مع آيفون البرتقالي

في مومباي، جذب أحد المشترين الانتباه بعد شرائه جهازين من iPhone 17 Pro Max باللون البرتقالي، أحدهما بسعة 256 جيجابايت والآخر 1 تيرابايت، بعد أن انتظر في الطابور منذ منتصف الليل.

iPhone 17 Pro Max باللون البرتقالي

شاركت الفنانة سوهى علي خان جمهورها صورة على إنستجرام وهي تمسك بالهاتف البرتقالي، معلقة: “البرتقالي هو الآيفون الجديد”.

في وقت سابق، نشرت آبل صورة للمغنية العالمية “دوا ليبا” وهي تحمل نفس الهاتف، في حملة دعائية بارزة على مستوى عالمي.

طوابير أمام متاجر آبل

رصدت عدسات الكاميرا طوابير طويلة أمام متجر آبل في عدة دول من بينها الصين والهند وهونج كونج، حيث تم تنظيم الدخول عبر صفين منفصلين لتسهيل حركة الزبائن.

يذكر أن آبل كشفت عن سلسلة iPhone 17 عالميا يوم 9 سبتمبر 2025، وشملت الإصدارات الجديدة طراز iPhone 17 وiPhone 17 Pro Max وAirPods 3 وApple Watch Series 11 وWatch SE 3 وWatch Ultra 3.

ويتميز iPhone 17 بتصميم معدل لهيكل الكاميرا الخلفية، حيث تم نقل العدسات إلى لوحة مستطيلة تمتد عبر الجزء العلوي من الجهاز، في تغيير كبير عن التصاميم السابقة.