لعشاق آيفون.. خطوات سهلة لتحميل خلفيات هواتف iPhone 17 الجديدة

تم إطلاق هواتف iPhone 17 الجديدة رسميا، ومعها تأتي مجموعة رائعة من الخلفيات الأصلية المصممة خصيصا لهذه السلسلة.

تهدف هذه الخلفيات إلى إبراز شاشات أجهزة iPhone 17 الجديدة من خلال ألوانها الزاهية، التدرجات عالية التباين، والتصاميم البسيطة التي تكمل الجمالية العصرية لهذه الأجهزة، سواء كنت تستخدم جهاز آيفون قديم يمكنك تنزيل هذه الخلفيات الآن.





إطلاق خلفيات جديدة مع سلسلة iPhone 17



أضافت أبل مجموعة جديدة من الخلفيات الحصرية لسلسلة iPhone 17، كل طراز يأتي مع مجموعة خلفيات تختلف قليلا بحسب ألوانه:



- خلفيات iPhone Air: تبرز التدرجات الهوائية، الألوان الباستيلية، والمنحنيات الناعمة لتتناسب مع التصميم الخفيف جدا للجهاز.



- خلفيات iPhone 17 Pro و Pro Max: تعرض درجات لونية عميقة، تباينات ديناميكية، وملمسا خفيفا لتمثل قوة شاشة ProMotion.



- خلفيات iPhone 17: تتميز بألوان جريئة ومتوازنة مع التصميم السلس الذي يميز آبل.



تتوفر هذه الخلفيات في وضعي الضوء والظلام لتتناسب مع إعدادات النظام تلقائيا.

خلفيات سلسلة iPhone 17





كيفية تحميل خلفيات iPhone Air





إذا كنت تحب التصاميم البسيطة وألوان الباستيل الهادئة، ستكون خلفيات iPhone Air مثالية لك، تتضمن عدة ظلال باستيلية مثل الأزرق السماوي، الوردي الفاتح، والأخضر النعناعي، التي تظهر بشكل رائع على الشاشات OLED.

خلفيات iPhone Air





نصائح التحميل



- اضغط على الخلفية المفضلة لديك لفتحها بأعلى دقة عبر الرابط التالي هنا.



- اضغط مع الاستمرار واختر “حفظ إلى الصور”.



- قم بتعيينها كخلفية من تطبيق الصور أو من خلال الإعدادات > الخلفية.





تحميل خلفيات iPhone 17 Pro





تم تصميم خلفيات iPhone 17 Pro Max لتعزيز تجربة الشاشة OLED المشرقة، وتدعم خاصية العرض الدائم Always-On Display، ستجد فيها تدرجات ديناميكية، ظلال خفيفة، وألوان غنية تشبه الجواهر مثل الأحمر الداكن، الياقوت، والأسود.



نصيحة: عند تعيين خلفية قفل الشاشة، قم بتمكين “تأثير العمق” للحصول على تأثير متعدد الطبقات يبرز خلف أداة الساعة.

خلفيات iPhone 17 Pro





تحميل خلفيات iPhone 17





خلفيات iPhone 17 الأساسية مليئة بالألوان الجريئة والنظيفة، مثالية لأي إعداد. تتضمن تصميمات مع منحنيات جريئة وأشكال تجريدية تعكس أسلوبا عصريا ومرحا، هذه الخلفيات هي الخيار المثالي إذا كنت تريد الشعور بتصميم iPhone 17 المميز دون دفع ثمن طرازات الـ Pro.

خلفيات iPhone 17

كيفية تعيين هذه الخلفيات على جهاز آيفون





1. افتح الخلفية المحملة في تطبيق الصور.



2. اضغط على أيقونة المشاركة واختر “استخدام كخلفية”.



3. قم بتعديل الصورة حسب رغبتك.



4. اختر “تعيين كخلفية قفل الشاشة” أو “الشاشة الرئيسية” أو كليهما.



5. للحصول على أفضل نتيجة، قم بتفعيل “تكبير المنظور” للحصول على تأثير بارالاكس خفيف.