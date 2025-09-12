قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لماذا لم يحطم الصحابة التماثيل الأثرية؟.. شوقي علام: تعاملوا بعقلية متزنة
استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وحي الدرج
الفارس يغمد سيفه ويستريح.. اعتذار محمود الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة
الخطيب يودع رئاسة الأهلي بعد مسيرة حافلة بالبطولات المحلية والقارية والدولية
محمد صلاح يحصد جائزة جديدة متفوقًا على بالمر وايزاك
أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر
أبو العينين : العالم يمر بأخطر وأهم فترة في تاريخه
بلّغ إدارة الأهلي بخبر مهم | منشور مثير من خالد الغندور عن الخطيب
الأمم المتحدة تؤيد مشروع قرار بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
صلاح السبب .. هل يحتفل منتخب مصر بالتأهل من استاد القاهرة أم من ملعب آخر؟
رغم التحذيرات الأمريكية.. الأمم المتحدة تدعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لعشاق آيفون.. خطوات سهلة لتحميل خلفيات هواتف iPhone 17 الجديدة

خلفيات سلسلة iPhone 17
خلفيات سلسلة iPhone 17
شيماء عبد المنعم

تم إطلاق هواتف iPhone 17 الجديدة رسميا، ومعها تأتي مجموعة رائعة من الخلفيات الأصلية المصممة خصيصا لهذه السلسلة. 

تهدف هذه الخلفيات إلى إبراز شاشات أجهزة iPhone 17 الجديدة من خلال ألوانها الزاهية، التدرجات عالية التباين، والتصاميم البسيطة التي تكمل الجمالية العصرية لهذه الأجهزة، سواء كنت تستخدم جهاز آيفون قديم يمكنك تنزيل هذه الخلفيات الآن.



إطلاق خلفيات جديدة مع سلسلة iPhone 17
 

أضافت أبل مجموعة جديدة من الخلفيات الحصرية لسلسلة iPhone 17، كل طراز يأتي مع مجموعة خلفيات تختلف قليلا بحسب ألوانه:

- خلفيات iPhone Air: تبرز التدرجات الهوائية، الألوان الباستيلية، والمنحنيات الناعمة لتتناسب مع التصميم الخفيف جدا للجهاز.

- خلفيات iPhone 17 Pro و Pro Max: تعرض درجات لونية عميقة، تباينات ديناميكية، وملمسا خفيفا لتمثل قوة شاشة ProMotion.

- خلفيات iPhone 17: تتميز بألوان جريئة ومتوازنة مع التصميم السلس الذي يميز آبل.

تتوفر هذه الخلفيات في وضعي الضوء والظلام لتتناسب مع إعدادات النظام تلقائيا.

خلفيات سلسلة iPhone 17



كيفية تحميل خلفيات iPhone Air



إذا كنت تحب التصاميم البسيطة وألوان الباستيل الهادئة، ستكون خلفيات iPhone Air مثالية لك، تتضمن عدة ظلال باستيلية مثل الأزرق السماوي، الوردي الفاتح، والأخضر النعناعي، التي تظهر بشكل رائع على الشاشات OLED.

خلفيات iPhone Air



نصائح التحميل


- اضغط على الخلفية المفضلة لديك لفتحها بأعلى دقة عبر الرابط التالي هنا.

- اضغط مع الاستمرار واختر “حفظ إلى الصور”.

- قم بتعيينها كخلفية من تطبيق الصور أو من خلال الإعدادات > الخلفية.



تحميل خلفيات iPhone 17 Pro



تم تصميم خلفيات iPhone 17 Pro Max لتعزيز تجربة الشاشة OLED المشرقة، وتدعم خاصية العرض الدائم Always-On Display، ستجد فيها تدرجات ديناميكية، ظلال خفيفة، وألوان غنية تشبه الجواهر مثل الأحمر الداكن، الياقوت، والأسود.

نصيحة: عند تعيين خلفية قفل الشاشة، قم بتمكين “تأثير العمق” للحصول على تأثير متعدد الطبقات يبرز خلف أداة الساعة.

خلفيات iPhone 17 Pro



تحميل خلفيات iPhone 17



خلفيات iPhone 17 الأساسية مليئة بالألوان الجريئة والنظيفة، مثالية لأي إعداد. تتضمن تصميمات مع منحنيات جريئة وأشكال تجريدية تعكس أسلوبا عصريا ومرحا، هذه الخلفيات هي الخيار المثالي إذا كنت تريد الشعور بتصميم iPhone 17 المميز دون دفع ثمن طرازات الـ Pro.

خلفيات iPhone 17

كيفية تعيين هذه الخلفيات على جهاز آيفون

 

1. افتح الخلفية المحملة في تطبيق الصور.

2. اضغط على أيقونة المشاركة واختر “استخدام كخلفية”.

3. قم بتعديل الصورة حسب رغبتك.

4. اختر “تعيين كخلفية قفل الشاشة” أو “الشاشة الرئيسية” أو كليهما.

5. للحصول على أفضل نتيجة، قم بتفعيل “تكبير المنظور” للحصول على تأثير بارالاكس خفيف.

خلفيات iPhone 17 خلفيات جديدة هواتف iPhone 17 خلفيات iPhone Air تحميل خلفيات آيفون تحميل خلفيات iPhone 17 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

عمليات الرمد

أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك

فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

ترشيحاتنا

إمام المسجد الحرام

فاعله عُرضة للوعيد الشديد.. إمام المسجد الحرام يحذر من نشر الكذب والشائعات

المسجد الحرام

بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين

صلاة الجمعة

هل يجوز نهي المصلي عن الكلام أثناء خطبة الجمعة.. الأزهر للفتوى يجيب

بالصور

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

فيديو

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد