آيفون 17 برو ماكس بـ 2000 دولار.. مميزات خيالية هل تستحق هذا السعر؟

يقدم آيفون 17 برو ماكس من آبل مجموعة من التحسينات البارزة مقارنة بـ iPhone 16 Pro Max، بدءا من الهيكل المعاد تصميمه وصولا إلى الأداء المحسن وقدرات الكاميرا المتطورة.

ومع هذه التحديثات، تبرز تساؤلات عديدة: هل يستحق آيفون 17 برو ماكس الشراء؟ في هذا المقال نستعرض أبرز الفروقات الرئيسية بين الجهازين لمساعدتك في اتخاذ القرار حول ما إذا كان iPhone 17 Pro Max هو الخيار الأمثل لك.

التغييرات التصميمية: مزيج من الابتكار والعملية

يأتي آيفون 17 برو ماكس مع هيكل ألمنيوم جديد ليحل محل الإطار المصنوع من التيتانيوم في iPhone 16 Pro Max، التغيير هذا ليس فقط لتحسين توزيع الحرارة، بل يخلق أيضا مساحة إضافية للمكونات المتطورة مثل نظام التبريد الجديد باستخدام غرفة البخار.

كما أن التحديث في تصميم الكاميرا، الذي أصبح أكبر، يستوعب مستشعرات محدثة، بينما توفر اللون الجديد "البرتقالي الكوني" مظهرا جريئا وعصريا.

كما دمجت آبل الهوائيات داخل كتلة الكاميرا، مما يعزز الأداء في الاتصال دون التأثير على المظهر الأنيق للجهاز، هذه التحديثات التصميمية تجمع بين الوظائف والمظهر العصري، مما يجعل iPhone 17 Pro Max جهازا مصنوعا بعناية فائقة.

iPhone 17 Pro Max

المتانة: حماية معززة للاستخدام اليومي

تم تصميم آيفون 17 برو ماكس ليصمد لفترة أطول بفضل Ceramic Shield 2، وهو مادة توفر مقاومة أكبر للتكسير بأربعة أضعاف مقارنة بالجيل السابق، كما توفر مقاومة للخدوش أفضل بثلاثة أضعاف، هذه التحسينات تجعل الجهاز أكثر قدرة على التعامل مع السقوط العرضي والاستخدام اليومي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق طلاء مضاد للانعكاس على الشاشة، مما يقلل من الوهج ويسهل مشاهدة الشاشة التي تصل إلى 3000 شمعة في بيئات الإضاءة الساطعة، هذه التحسينات في المتانة لا تحسن عمر الجهاز فحسب، بل تزيد من سهولة استخدامه في ظروف مختلفة.

الأداء: إطلاق قوة من الجيل التالي

يأتي آيفون 17 برو ماكس مع شريحة A19 Pro، وهي ترقية كبيرة عن شريحة A16 Bionic، مع معالج CPU سداسي النواة ومعالج GPU، يوفر A19 Pro أداء محسنا بنسبة 40% في المهام الثقيلة مثل الألعاب، تحرير الفيديو، والتعدد في المهام. كما أن نظام التبريد باستخدام غرفة البخار يساعد في إدارة الحرارة بكفاءة، مما يتيح للجهاز الحفاظ على أداءه العالي أثناء الاستخدام المطول.

تترجم هذه التحسينات في الأداء إلى تجربة أسرع وأكثر استجابة، سواء كنت تتصفح التطبيقات، تعدل الفيديوهات عالية الدقة، أو تستمتع بالألعاب ذات الرسومات المكثفة. تم تصميم آيفون 17 برو ماكس ليلبي احتياجات المستخدمين الذين يتطلبون القوة والكفاءة معا.

آيفون 17 برو ماكس

عمر البطارية والشحن: مزيد من الوقت مع انتظار أقل

يتمتع آيفون 17 برو ماكس بعمر بطارية محسن بشكل كبير، حيث يوفر حتى 39 ساعة من تشغيل الفيديو، أي بزيادة 6 ساعات عن iPhone 16 Pro Max، هذا التحسين يضمن لك وقتا أطول بين الشحنات حتى مع الاستخدام المكثف.

كما تم تحسين سرعات الشحن، حيث يمكن للجهاز الوصول إلى شحن 50% في 20 دقيقة فقط، هذه التحسينات تعني أنك ستقضي وقتا أقل في توصيل جهازك بالشاحن وأكثر وقتا في الاستمتاع به، سواء كنت تعمل، تبث محتوى، أو تلتقط ذكرياتك.

الكاميرا: رفع مستوى التصوير إلى آفاق جديدة

يقدم آيفون 17 برو ماكس تحسينات جديدة في التصوير، الكاميرا الأمامية الآن مزودة بمستشعر 18 ميجابكسل مع إمكانية التسجيل المزدوج للفيديو وتعديلات تلقائية في التكوين، مما يسهل التقاط صور سيلفي وفيديوهات عالية الجودة.

أما الكاميرا الخلفية، فكل العدسات مزودة بمستشعرات 48 ميجابكسل، مما يوفر صورا أكثر وضوحا وأداء محسنا في الإضاءة المنخفضة، وتبرز عدسة التليفوتو بشكل خاص بمستشعر أكبر ووضع 8x زوم بصري، مما يتيح للمستخدمين التقاط صور للمواضيع البعيدة بدقة استثنائية، هذه التحسينات تخدم كل من المصورين المبتدئين وصانعي المحتوى، مما يوفر نظام كاميرا قويا ومتعدد الاستخدامات.

الاتصال والتخزين: ميزات جاهزة للمستقبل

تم تزويد آيفون 17 برو ماكس بأحدث معايير Bluetooth 6 و Wi-Fi 7، مما يضمن لك اتصالات أسرع وأكثر موثوقية، هذه التحسينات تجعل الجهاز مناسبا للمستخدمين الذين يعتمدون على الاتصال السلس للبث، الألعاب، والأنشطة الأخرى عبر الإنترنت.

تم زيادة مساحة التخزين الأساسية إلى 256 جيجابايت، مما يوفر مساحة واسعة للصور والفيديوهات والتطبيقات والبيانات الأخرى، هذا التحديث يضمن لك القدرة على تخزين محتوياتك بدون القلق المستمر بشأن نفاد المساحة.

الأسعار: توازن بين التكلفة والقيمة

يبدأ سعر iPhone 17 Pro Max من 1199 دولارا، وهو زيادة بمقدار 100 دولار عن سعر iPhone 16 Pro Max في البداية، رغم أن الزيادة في السعر قد تكون مصدر قلق للبعض، إلا أن التحديثات الواسعة في التصميم، والأداء، والمتانة، وقدرات الكاميرا تبرر هذه التكلفة الإضافية للكثير من المستخدمين.

في الولايات المتحدة الأمريكية يبلغ سعر آيفون 17 برو ماكس بسعة تخزينية تبلغ 2 تيرابايت حوالي 2000 دولار أمريكي

هل الترقية تستحق؟

يقدم آيفون 17 برو ماكس تحسينات كبيرة في العديد من الجوانب المهمة، بما في ذلك التصميم، والمتانة، والأداء، ووظائف الكاميرا، إذا كنت تفضل عمر البطارية الأطول، والاتصال الأسرع، وميزات التصوير المتقدمة، فإن الترقية تقدم حالة مقنعة، ومع ذلك، إذا كان iPhone 16 Pro Max لا يزال يلبي احتياجاتك، فإنه يظل جهازا قادرا وموثوقا