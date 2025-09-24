صدمة بعد الإطلاق.. مشكلة في Wi-Fi تضرب هواتف آيفون 17

بعد أيام فقط من إطلاق هواتف آيفون 17 الجديدة، بدأت شكاوى واسعة بالظهور من المستخدمين الأوائل بشأن مشاكل متقطعة في اتصال Wi-Fi، مما أثار حالة من القلق بين المستخدمين خاصة مع اعتماد الهواتف على شريحة Apple الجديدة N1 للاتصال اللاسلكي.

شكاوى متكررة من انقطاع Wi-Fi

انتشرت الشكاوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنتديات الدعم الفني، حيث أفاد مستخدمون أن الاتصال بشبكة Wi-Fi ينقطع فجأة، خاصة عند قفل هواتف آيفون 17 أو أثناء تنفيذ مهام يومية كالتصفح أو تشغيل الفيديو.

وتشمل الهواتف المتأثرة: آيفون 17، آيفون 17 برو، iPhone 17 Pro Max، والهاتف الجديد iPhone Air.

المشكلة مرتبطة بشريحة N1 الجديدة

تشير التقارير إلى احتمال أن تكون شريحة الاتصال N1 هي السبب الرئيسي، وهي شريحة طورتها آبل لدعم Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4، لكنها على ما يبدو تعاني من مشكلات توافق مع بعض الشبكات أو الأجهزة مثل Apple Watch، مما يؤكد أن الخلل قد يكون ناتجا عن تداخل بين العتاد والنظام وليس مشكلة في أجهزة التوجيه.

آيفون 17 برو

حلول مؤقتة وغضب المستخدمين

لجأ المستخدمون إلى حلول مؤقتة مثل تفعيل وضع الطيران أو إعادة تعيين إعدادات الشبكة، لكنها لم تكن فعالة بشكل دائم.

وفي غياب بيان رسمي من آبل، تشير مصادر إلى أن الشركة تعمل حاليا على تحديث لنظام iOS 26.1 لحل المشكلة، كما حدث في إصدارات سابقة مثل iOS 17.2.

التأثير على المستخدمين والشركات

لا تؤثر المشكلة فقط على الاستخدام الشخصي، بل طالت أيضا مستخدمين من قطاع الأعمال، حيث أبلغ بعضهم عن تعطل اجتماعات فيديو مهمة بسبب الانقطاع المفاجئ للإنترنت، مما يثير تساؤلات حول جاهزية الهواتف الجديدة للاستخدام المهني.

تعد هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها آبل مشاكل عند الإطلاق، حيث سبق أن ظهرت أعطال في هوائيات iPhone 4 وقضايا ارتفاع الحرارة في iPhone 15، ويشير محللون إلى أن هذه المشكلة قد تؤثر على ثقة المستخدمين، رغم استمرار ولائهم بسبب مزايا التكامل في نظام آبل مثل AirDrop وHandoff.

بينما تسعى آبل لتقليل اعتمادها على الشركات الخارجية مثل Broadcom عبر تطوير شرائحها الخاصة، إلا أن هذه الخطوة الجريئة تأتي بتحديات كبيرة، ويبدو أن سباق الابتكار في تقنيات الاتصال قد يتسبب في ظهور أعطال غير متوقعة في مرحلة الإطلاق.