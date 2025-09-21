وعود آبل تتهاوى.. شكاوى مفاجئة تلاحق آيفون 17 بعد ساعات من الإطلاق

كشفت شركة آبل عن وجود خلل “نادر جدا” قد يظهر في بعض أجهزة آيفون 17 التي تم طرحها للبيع اليوم.

مع إطلاق هواتف آيفون 17 الجديدة، إلى جانب iPhone Air الذي يعد الأنحف في تاريخ الشركة، تم اختبار الأجهزة من قبل العديد من المراجعين، حيث أشار أحدهم من CNN إلى مشكلة في التصوير أثناء تجربته للأجهزة هذا الأسبوع.

قال المراجع إنه لاحظ ظهور “مناطق مظلمة صغيرة” في الصور التي تم التقاطها على طرازي iPhone Air وiPhone 17 Pro Max، مثل “صناديق وأجزاء من خطوط بيضاء ملتوية” في حوالي صورة من كل 10 صور.

من جانبها، اعترفت آبل بوجود هذه المشكلة، وأكدت أن “الحالات النادرة” التي تظهر فيها هذه المشكلة تحدث عندما “يكون عرض الضوء LED ساطعا للغاية ويشع مباشرة نحو الكاميرا”.

وأوضحت الشركة أن أي شخص يلاحظ هذه المشكلة لن يضطر إلى الانتظار طويلا، حيث تم تحديد الحل بالفعل، وسيتم إصدار تحديث برمجي قريبا لمعالجة هذا الخلل.

آيفون 17 برو

آيفون 17 برو يعاني من خدوش وتلف بعد ساعات من إطلاقه

بعد أقل من 24 ساعة من عرض وحدات آيفون 17 برو وiPhone 17 Pro Max في المتاجر، بدأت تظهر خدوش وندوب واضحة على الأجهزة، ما أثار موجة من الانتقادات والمناقشات تحت هاشتاج “سكراتش جيت” على وسائل التواصل الاجتماعي.

عادة ما تجذب أجهزة آبل اهتماما واسعا في يوم إطلاقها، لكن هذه المرة كان السبب غير إيجابي، فقد نشر آلاف العملاء عبر منصات التواصل الاجتماعي صورا توضح كيف أن الأجهزة التي تم عرضها في المتاجر بدأت تظهر علامات التلف بشكل غير متوقع.

ورغم أن الهواتف كانت متاحة في الولايات المتحدة لأقل من 24 ساعة، فإن الموديلات لا تبدو في أفضل حالاتها، وكان العملاء في الصين من بين أول من لاحظ هذه المشكلة، حيث استمر الهاشتاج المتعلق بها في الترند على موقع “ويبو” الصيني، وفقا لتقرير "بلومبرج".

والمثير للدهشة أن الخدوش لا تظهر نتيجة للاستخدام العنيف أو التعامل الخاطئ، فحتى شاحن MagSafe قد يترك علامات دائرية على ظهر الهاتف بسهولة.

وظهرت أضرار أكثر وضوحا على الطراز باللون الأزرق الداكن، ولكن الملاحظة تشير إلى أن المشكلة قد تكون موجودة في جميع الألوان الثلاثة المتاحة، ويتم إلقاء اللوم على اختيار آبل للـ “ألمنيوم” في تصنيع الهيكل بدلا من التيتانيوم، وهو ما يعتقد البعض أنه سبب هذه المشكلة.

وتدعي آبل أن مجموعة iPhone 17 Pro متينة كما كانت سابقا، حيث اختارت الألمنيوم بفضل قوته وخفته وقدرته على توصيل الحرارة

تذكر هذه القضية بمخاوف سابقة حول متانة أجهزة آيفون، مثل قضايا iPhone 5 و iPhone 7، فضلا عن “بندجيت” الذي عانى منه iPhone 6 عندما كانت الوحدات قابلة للثني بسهولة.

وفي صباح الجمعة، اصطف الزبائن أمام متاجر آبل الكبرى حول العالم للحصول على الأجهزة الجديدة، هذا العام، طرحت آبل أربعة أجهزة جديدة: آيفون 17 وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max وiPhone Air.



ويعد iPhone Air هو أنحف هاتف محمول من آبل على الإطلاق، وتقول الشركة إنه “أكثر متانة من أي آيفون سابق”، أما بالنسبة لتصميم iPhone 17، فقد شملت التحسينات تحديثات في البطارية والأداء، بالإضافة إلى تصميم محدث للكاميرا الخلفية، كما فاجأت آبل العالم بإطلاق لون جديد جريء وهو البرتقالي الكوني.