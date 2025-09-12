قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مندوب الكويت بمجلس الأمن: العدوان على قطر تهديد لأمن الخليج ولن نتهاون مع المساس بوحدتنا
ترامب يدعو أنصاره لضبط النفس بعد اغتيال الناشط تشارلي كيرك
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة
الهلال الأحمر يجهز لإطلاق القافلةرقم 36 لدعم غزة
غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي
نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي
مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: قطر ليست وحدها ومصر ستواصل الدفاع عن وحدة الصف العربي
حارس ريال مدريد.. الفتح السعودي يضم بديل الشناوي ويرفض رحيل جوميز
نصب على الأجانب بزعم تقنين الإقامة.. مدير شركة سياحة يواجه هذه العقوبة
رئيس وزراء قطر: قادة إسرائيل مصابون بـ غرور القوة
اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لو بتفكر تغير موبايلك.. 4 مزايا قد تدفعك لشراء آيفون 17

آيفون 17
آيفون 17
شيماء عبد المنعم

بعد انتهاء فعالية Awe Dropping، التي كشفت فيها آبل عن سلسلة هواتف آيفون 17، بدأت ملامح الهاتف الأنسب لغالبية المستخدمين بالظهور، حيث يعد الإصدار الأساسي من آيفون 17، الذي يجمع بين الأداء القوي والسعر المعقول والتصميم العملي، إليكم أبرز المزايا التي تجعله يستحق الشراء.

أبرز مزايا هاتف آيفون 17

1. شاشة ProMotion بتردد 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3000 شمعة:

حصلت النسخة الأساسية من هواتف آيفون 17 على شاشة بمواصفات كانت حصرية سابقا للطرازات الاحترافية، مقارنة بآيفون 16 المزود بشاشة 60 هرتز، يوفر آيفون 17 تجربة مشاهدة أكثر سلاسة بفضل تقنية LTPO ProMotion، مما يجعل التنقل بين التطبيقات ومشاهدة المحتوى أكثر متعة.

2. سعة تخزين أكبر بسعر أقل:


يبدأ سعر هاتف iPhone 16 من 799 دولار، ويمنح المستخدم سعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، كما هو الحال يأتي آيفون 17، بسعر أعلى بمقدار 100 دولار مقارنة بالطراز السابق، رغم أن السعر يكون متساويا عند مساواة سعة التخزين، ورغم ارتفاع السعر الأساسي بشكل طفيف، إلا أن الفرق الطفيف، يتيح للمستخدم مساحة تخزين إضافية عملية لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات، مما يجعل العرض أكثر جاذبية من حيث القيمة مقابل السعر.

iPhone 17

3. تصميم صغير بشاشة 6.3 بوصة:

يعد iPhone 17 الخيار الأمثل لمن يبحثون عن هاتف عملي، فبينما يأتي إصدار Air بشاشة 6.5 بوصة وإصدار Pro Max بشاشة ضخمة 6.9 بوصة، يحتفظ iPhone 17 بحجمه الصغير، مما يجعله مثاليا لأصحاب الأيدي الصغيرة أو لمن يفضلون الهواتف خفيفة الوزن.


4. أداء قوي بفضل شريحة A19 الجديدة:

على الرغم من افتقارها لشريحة A19 Pro الموجودة في الطرازات الأعلى سعرا، إلا أن شريحة A19 المصنعة بتقنية 3 نانومتر توفر أداء ممتازا يكفي لمعظم المهام اليومية، مثل تحرير الفيديوهات والصور وتشغيل ألعاب عالية الدقة مثل Resident Evil.

آيفون 17 شراء آيفون 17 هواتف آيفون 17 مزايا هاتف آيفون 17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

أمير قطر ورئيس الإمارات

تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب

الايجار القديم

قانون الإيجار القديم يضع المستأجر أمام خيارين للخروج من الوحدة| تفاصيل

ترشيحاتنا

نادي أسيوط الرياضي

وزير الشباب يعين لجنة مؤقتة لتسيير أعمال نادي أسيوط الرياضي

عامل السيرك المصاب بطنطا

عامل السيرك المصاب بطنطا : شكرا لمن ساهم في تركيب الطرف الصناعي | شاهد

صورة ارشيفية

63 ألف فدان قصب سكر ترسم خريطة الزراعة الجديدة في الأقصر.. تفاصيل

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول اليانسون؟

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك
بوتكس طبي.. اللبان الدكر سحر لبشرتك

تحذير .. محبو هذا المشروب أكثر جذبا للباعوض

الباعوض
الباعوض
الباعوض

حصاد 24 ساعة في سوهاج.. حوادث مأساوية وجهود رقابية وصحية مكثفة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

فيديو

مونين

مونين يطلق "ألو".. أول تجربة سعودية لتصوير كليب تحت الماء

مرقة الدجاج

احذر استخدام مكعبات مرقة الدجاج يوميًا.. أضرار صحية جسيمة

توقعات ليلى عبد اللطيف

أحداث الدوحة.. بماذا تنبأت ليلى عبد اللطيف؟

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد