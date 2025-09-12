لو بتفكر تغير موبايلك.. 4 مزايا قد تدفعك لشراء آيفون 17

بعد انتهاء فعالية Awe Dropping، التي كشفت فيها آبل عن سلسلة هواتف آيفون 17، بدأت ملامح الهاتف الأنسب لغالبية المستخدمين بالظهور، حيث يعد الإصدار الأساسي من آيفون 17، الذي يجمع بين الأداء القوي والسعر المعقول والتصميم العملي، إليكم أبرز المزايا التي تجعله يستحق الشراء.

أبرز مزايا هاتف آيفون 17

1. شاشة ProMotion بتردد 120 هرتز وسطوع يصل إلى 3000 شمعة:

حصلت النسخة الأساسية من هواتف آيفون 17 على شاشة بمواصفات كانت حصرية سابقا للطرازات الاحترافية، مقارنة بآيفون 16 المزود بشاشة 60 هرتز، يوفر آيفون 17 تجربة مشاهدة أكثر سلاسة بفضل تقنية LTPO ProMotion، مما يجعل التنقل بين التطبيقات ومشاهدة المحتوى أكثر متعة.

2. سعة تخزين أكبر بسعر أقل:



يبدأ سعر هاتف iPhone 16 من 799 دولار، ويمنح المستخدم سعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، كما هو الحال يأتي آيفون 17، بسعر أعلى بمقدار 100 دولار مقارنة بالطراز السابق، رغم أن السعر يكون متساويا عند مساواة سعة التخزين، ورغم ارتفاع السعر الأساسي بشكل طفيف، إلا أن الفرق الطفيف، يتيح للمستخدم مساحة تخزين إضافية عملية لتخزين الصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات، مما يجعل العرض أكثر جاذبية من حيث القيمة مقابل السعر.

iPhone 17

3. تصميم صغير بشاشة 6.3 بوصة:

يعد iPhone 17 الخيار الأمثل لمن يبحثون عن هاتف عملي، فبينما يأتي إصدار Air بشاشة 6.5 بوصة وإصدار Pro Max بشاشة ضخمة 6.9 بوصة، يحتفظ iPhone 17 بحجمه الصغير، مما يجعله مثاليا لأصحاب الأيدي الصغيرة أو لمن يفضلون الهواتف خفيفة الوزن.



4. أداء قوي بفضل شريحة A19 الجديدة:

على الرغم من افتقارها لشريحة A19 Pro الموجودة في الطرازات الأعلى سعرا، إلا أن شريحة A19 المصنعة بتقنية 3 نانومتر توفر أداء ممتازا يكفي لمعظم المهام اليومية، مثل تحرير الفيديوهات والصور وتشغيل ألعاب عالية الدقة مثل Resident Evil.