محافظات

مستشفى الأزهر الجامعي بأسيوط يعيد البصر لمريضة باستخراج جسم زجاجي من أسفل العين

إيهاب عمر

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى طب جامعة الأزهر بأسيوط، في إعادة الرؤية الكاملة لمريضة، عقب إجراء جراحة دقيقة لاستخراج قطعة زجاج مستقرة بالجيب الأنفي الجبهي أسفل العين اليسرى، ظلت داخل جسدها لمدة 10 سنوات منذ تعرضها لحادث سيارة.

 

فقدان تام للرؤية


واستقبلت المريضة بقسم الطوارئ وهي تعاني من خراج شديد بالحجاج، تسبب في فقدان تام للرؤية بالعين المصابة. 

وبإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة، تبيّن وجود التهاب صديدي حاد بالجيب الأنفي الجبهي أعلى العين اليسرى.

وعلى الفور، جرى التدخل الجراحي العاجل بواسطة فريق قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة باستخدام منظار الجيوب الأنفية، حيث أسفرت الجراحة عن اكتشاف قطعة زجاج اخترقت الجيب الجبهي عبر كسر بالجدارة الأمامية للجيب منذ نحو 10 سنوات، في واحدة من الحالات الطبية النادرة.
 

وتمكن الفريق الطبي من استخراج الجسم الغريب بنجاح، ما أسفر عن تحسن سريع وعودة الرؤية الكاملة بالعين المصابة، مع استقرار الحالة الصحية للمريضة.
 

وضم الفريق الطبي كلًا من:

الدكتور محمود العوامري، الأستاذ المساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة، الدكتور حمادة الشيخ، المدرس المساعد، الدكتور أحمد نبيل، الطبيب المقيم، بإشراف الدكتور مصعب محمود، المدرس المساعد بقسم التخدير.


ويأتي هذا الإنجاز الطبي في إطار النجاحات المتواصلة التي تحققها مستشفى جامعة الأزهر بأسيوط، برئاسة الدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور شريف مطاوع، مدير المستشفى، وبرعاية فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.


كما جرى التنفيذ تحت إشراف الدكتور محمد بهاء خضراوي، مدير الشؤون العلاجية، والدكتور بهاء الدين عبد الحافظ، مدير الإصابات والطوارئ، والدكتور يسري عثمان عبد الرحمن، رئيس قسم جراحة الأنف والأذن والحنجرة بالمستشفى.

فريق طبي مستشفى طب جامعة الأزهر جراحة دقيقة قطعة زجاج أسيوط أخبار أسيوط جامعة الأزهر بأسيوط

