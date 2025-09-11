ما لا تعرفه عن شريحة N1 الجديدة في آيفون 17

رغم الضجة الكبيرة التي صاحبت إطلاق سلسلة iPhone 17 الجديدة، إلا أن رقاقة Apple N1 اللاسلكية قد تمر دون أن يلاحظها الكثيرون، رغم أنها تمثل تقدما مهما في مساعي آبل لتصنيع جميع رقاقاتها داخليا.



رقاقة داخلية متعددة المهام



الرقاقة الجديدة من تصميم آبل بالكامل، وتتكفل بإدارة تقنيات Wi-Fi وBluetooth، إلى جانب دعم معيار Thread، وتعد الشركة بأن هذه الرقاقة ستحسن أداء ميزات مثل AirDrop وPersonal Hotspot، مما يعزز من تجربة المستخدم اليومية.

نهاية عصر الاعتماد على الموردين الخارجيين



قبل سنوات، كانت آبل تعتمد على شركات مثل Intel لمعالجات أجهزة Mac، وكوالكوم لمودمات الاتصال، وBroadcom لرقائق الواي فاي والبلوتوث، أما اليوم، فقد أصبحت أجهزة Mac تعمل بمعالجات M-series من آبل، وتستبدل الشركة تدريجيا مودمات كوالكوم بسلسلة C-series الخاصة بها.



ومع انضمام رقاقة N1 إلى عائلة آبل، أصبحت سلسلة iPhone 17 أول من يحصل على هذه التقنية الجديدة، التي توفر دعما لتقنيات Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وThread.



تقنيات الجيل الجديد



- Wi-Fi 7: تهدف إلى تحسين موثوقية الاتصال اللاسلكي، مع إمكانية نقل البيانات بسرعة تصل إلى 2.4 جيجابت في الثانية، بشرط توفر راوتر يدعم نفس التقنية.



- Bluetooth 6: يقدم أداء أفضل وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، إلى جانب ميزة “الوعي الحقيقي بالمسافة”، التي تسهل العثور على أجهزة التتبع مثل AirTag.



- Thread: معيار اتصال يستخدم في ملحقات الهواتف الذكية، ويدعمه نظام HomeKit من آبل، ما يعزز من تكامل أجهزة المنزل الذكي.

ورغم وعود آبل بتحسين الأداء، فإن المستخدم العادي يتطلع ببساطة إلى أن تعمل هذه الرقاقة بنفس كفاءة رقائق Broadcom السابقة، دون تعقيدات أو مشاكل.



مستقبل رقائق N-series



من المتوقع أن تكون سلسلة iPhone 17 مجرد بداية، إذ تشير التوقعات إلى أن رقاقة N1 ستظهر قريبا في جهاز iPad Pro المرتقب بمعالج M5 الشهر المقبل، وكذلك في أجهزة MacBook الجديدة المتوقع إطلاقها في أوائل عام 2026.