قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ قانون دولي عن تعليق مجلس الأمن على العدوان الإسرائيلي: مجرد بيان صحفي لا يرقى ليكون وثيقة رسمية
الروبيكي – العاشر – بلبيس.. خط سكة حديد جديد لدعم حركة البضائع وتسهيل انتقال الركاب
ما شافوهمش وهما بيسرقوا.. الشرطة تضبط الملايين لحظة اقتسامها بالأقصر .. اعرف القصة
إعلان الدولة الفلسطينية.. ألمانيا تقرر دعم مقترح فرنسا لحل الدولتين
مفاجأة بشأن نادي خوان ألفينا السابق تهدد الزمالك.. ماذا حدث؟
أحمد الجمال: تزييف دور مصر والتشكيك فيه جزء من عقلية العدو الصـ.ـهيوني
مصطفى بكري: تكريم النائب محمد أبو العينين بوسام أحرار إفريقيا تقديرًا لدوره البارز
مصطفى بكري: المنوفية تغيرت بالكامل منذ 2019 باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه
بعد تصريحات سلوم حداد.. نجلاء بدر: كل إللي عايز يتشهر يجيب سيرة مصر
الخطيب للاعبي الأهلي: الكورة مش بالأسماء بالرجولة والجدعنة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جو حار رطب والعظمى في القاهرة 35
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ما لا تعرفه عن شريحة N1 الجديدة في آيفون 17

شريحة N1 الجديدة
شريحة N1 الجديدة
شيماء عبد المنعم

رغم الضجة الكبيرة التي صاحبت إطلاق سلسلة iPhone 17 الجديدة، إلا أن رقاقة Apple N1 اللاسلكية قد تمر دون أن يلاحظها الكثيرون، رغم أنها تمثل تقدما مهما في مساعي آبل لتصنيع جميع رقاقاتها داخليا.


رقاقة داخلية متعددة المهام


الرقاقة الجديدة من تصميم آبل بالكامل، وتتكفل بإدارة تقنيات Wi-Fi وBluetooth، إلى جانب دعم معيار Thread، وتعد الشركة بأن هذه الرقاقة ستحسن أداء ميزات مثل AirDrop وPersonal Hotspot، مما يعزز من تجربة المستخدم اليومية.

نهاية عصر الاعتماد على الموردين الخارجيين


قبل سنوات، كانت آبل تعتمد على شركات مثل Intel لمعالجات أجهزة Mac، وكوالكوم لمودمات الاتصال، وBroadcom لرقائق الواي فاي والبلوتوث، أما اليوم، فقد أصبحت أجهزة Mac تعمل بمعالجات M-series من آبل، وتستبدل الشركة تدريجيا مودمات كوالكوم بسلسلة C-series الخاصة بها.


ومع انضمام رقاقة N1 إلى عائلة آبل، أصبحت سلسلة iPhone 17 أول من يحصل على هذه التقنية الجديدة، التي توفر دعما لتقنيات Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وThread.


تقنيات الجيل الجديد


- Wi-Fi 7: تهدف إلى تحسين موثوقية الاتصال اللاسلكي، مع إمكانية نقل البيانات بسرعة تصل إلى 2.4 جيجابت في الثانية، بشرط توفر راوتر يدعم نفس التقنية.


- Bluetooth 6: يقدم أداء أفضل وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، إلى جانب ميزة “الوعي الحقيقي بالمسافة”، التي تسهل العثور على أجهزة التتبع مثل AirTag.


- Thread: معيار اتصال يستخدم في ملحقات الهواتف الذكية، ويدعمه نظام HomeKit من آبل، ما يعزز من تكامل أجهزة المنزل الذكي.

ورغم وعود آبل بتحسين الأداء، فإن المستخدم العادي يتطلع ببساطة إلى أن تعمل هذه الرقاقة بنفس كفاءة رقائق Broadcom السابقة، دون تعقيدات أو مشاكل.


مستقبل رقائق N-series


من المتوقع أن تكون سلسلة iPhone 17 مجرد بداية، إذ تشير التوقعات إلى أن رقاقة N1 ستظهر قريبا في جهاز iPad Pro المرتقب بمعالج M5 الشهر المقبل، وكذلك في أجهزة MacBook الجديدة المتوقع إطلاقها في أوائل عام 2026.

شريحة N1 الجديدة رقاقة N1 في آيفون 17 رقاقة Apple N1 اللاسلكية رقاقة N1

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

عقارب الساعة تتأخر 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انطلاق التوقيت الشتوى في هذا الموعد

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات تنقذك فورًا إذا ابتلعتها ماكينة الـATM

الفيزا اتسحبت؟.. 6 خطوات لاستعادة البطاقة من ماكينة ATM

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

تمساح

ذعر بين المصطافين بعد ظهور تمساح بشاطئ أبو تلات في الإسكندرية

ترشيحاتنا

البسيمة

طريقة عمل البسيمة بمذاق احترافي

الزنجبيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول الزنجبيل كل يوم

فتة شاورما

طريقة عمل فتة شاورما الدجاج بمذاق شهي

بالصور

احذر تنظيف الأذن بالأعواد القطنية.. عليك التوقف عنها فورًا

مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن
مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن
مخاطر إستخدام أعواد لتنظيف الأذن

منتجات يومية تسبب السرطان .. اعرف الحقيقة من الإشاعة

السرطان
السرطان
السرطان

قبل دخول المدارس.. 7 خطوات ذكية لإعادة الأطفال إلى النوم المبكر

خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال
خطة الأسبوع لإعادة تنظيم نوم الأطفال

ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن يحتفلان بنجاح "ماما وبابا" في سينمات السعودية وسط استقبال جماهيري ضخم

فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا
فيلم ماما وبابا

فيديو

استخراج دودة حية من دماغ مريض

عاشت سنين في دماغه.. استخراج دودة حية من دماغ شخص

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد