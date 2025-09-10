سعر ومواصفات آيفون 17 برو.. تصميم جديد وأداء غير مسبوق

أعلنت شركة آبل، عن إطلاق هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، التي تمثل الطرازين الأبرز في سلسلة iPhone 17 الجديدة، إلى جانب iPhone 17 العادي وiPhone Air الجديد كليا.

وبحسب ما ذكره موقع “theverge”، يأتي إصدار آيفون 17 برو بتصميم من الألمنيوم، ويضيف أكبر بطارية تم تركيبها في أي هاتف آيفون حتى الآن، بالإضافة إلى “هضبة الكاميرا” جديدة تغطي كامل الجزء الخلفي من الهاتف.

التغيير الأكبر في التصميم

أحد التغييرات البارزة لهذا العام هو إعادة تصميم وحدة الكاميرا الخلفية، التي أعيد تسميتها إلى “هضبة الكاميرا” بدلا من الشكل التقليدي، تمتد الآن عبر كامل الجزء الخلفي للجهاز، في تصميم مشابه للكاميرا العريضة في هواتف Pixel من جوجل، من المتوقع أن تتبع سامسونج نفس التصميم في هواتف S26 القادمة.

رغم التغيير في الشكل، ما زالت الكاميرا تتضمن ثلاث عدسات، ولكن تم ترقية واحدة منها بشكل ملحوظ الكاميرا التلفوتوغرافية أصبحت الآن مزودة بمستشعر بدقة 48 ميجابكسل عبر العدسات الثلاث، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تزويد جميع الكاميرات بمستشعرات بهذه الدقة.

كما أن العدسة التلفوتوغرافية قد حصلت على ترقية كبيرة في دقة الصورة، حيث أصبح المستشعر أكبر بنسبة 56%، مع القدرة على تقديم تكبير بصري يصل إلى 8x.

iPhone 17 Pro

تحسينات الكاميرا الأمامية والفيديو

حصلت الكاميرا الأمامية بهاتف آيفون 17 برو أيضا على ترقية، مع مستشعر جديد بدقة 18 ميجابكسل يستخدم تقنية Center Stage لإطار الصور ديناميكيا، يمكن استخدامها لأخذ صور سيلفي عرضية حتى عندما يحمل المستخدم الهاتف بوضعية عمودية.

على مستوى الفيديو، أضافت آبل ميزة Dual Capture التي تسمح بتسجيل الفيديو من الكاميرتين الأمامية والخلفية في الوقت ذاته، كما أصبح الهاتف يدعم تسجيل ProRes RAW وLog 2، ما يساهم في تعزيز أداء الفيديو للمحترفين.

iPhone 17 Pro

التصميم والهيكل

تتوفر الهواتف في ثلاثة ألوان فقط، الفضي والأزرق والبرتقالي المشرق، الذي يعد لونا غير تقليدي في هواتف Pro.

وعلى الرغم من التغيير في الشكل، فإن هيكل الهاتف عاد إلى الألمنيوم بعد أن كان مصنوعا من التيتانيوم في الإصدارات السابقة، كما أن كلا الجهتين الأمامية والخلفية مصنوعة من Ceramic Shield المقاوم للخدوش.

الشاشة والأداء

لم يطرأ تغيير كبير على أحجام شاشات الهواتف هذا العام، حيث تأتي شاشة iPhone 17 Pro بقياس 6.3 بوصة، بينما شاشة iPhone 17 Pro Max بقياس 6.9 بوصة، تدعم تدعم تقنية ProMotion بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مع تحسين في سطوع الشاشة ليصل إلى 3000 شمعة، وهو تحسين متاح في جميع الطرز هذا العام.

تم تجهيز الهواتف بشريحة A19 Pro الجديدة، التي توفر تحسينات في الأداء والكفاءة، مع معالج 3 نانومتر ووحدة معالجة مركزية سداسية النواة، مما يجعلها أسرع شريحة تم إطلاقها في أي هاتف ذكي حسب قول آبل.

iPhone 17 Pro

البطارية والشحن

على صعيد البطارية، تم تزويد iPhone 17 Pro Max بأكبر بطارية في تاريخ آبل، مما يتيح لك 39 ساعة من تشغيل الفيديو، بينما يوفر هاتف آيفون 17 برو 33 ساعة من تشغيل الفيديو، أما بالنسبة للشحن، فيدعم الهاتف شحن MagSafe اللاسلكي بسرعة 25 وات، وهو أحدث معايير الشحن التي تدعمها هواتف آبل.

iOS 26 وتحديثات النظام

كما أعلنت آبل عن إصدار iOS 26 الذي سيصل مع هذه الهواتف، ويقدم واجهة Liquid Glass، وهي تصميم جديد يجلب تأثيرات شفافة وعصرية على واجهة المستخدم.

الأسعار والتوافر

يبدأ سعر iPhone 17 Pro من 1099 دولار بسعة تخزين 256 جيجابايت، بينما يبدأ iPhone 17 Pro Max من 1199 دولار، يمكن للمستخدمين بدء الطلب المسبق يوم الجمعة المقبل، على أن تتوفر الهواتف في الأسواق اعتبارا من 19 سبتمبر.