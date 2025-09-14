قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط 37 ألف عبوة عصائر مغشوشة بسوهاج.. وحملات متواصلة من الرقابة لحماية المواطن|صور
سعد شلبي يكشف كواليس البيان الشهير لمجلس الأهلي وقرار الخطيب
مصطفى عبده لـ «الخطيب»: كلنا معاك يا بيبو وفي ضهرك واختار القائمة اللي انت عاوزها
وزير الخارجية الأمريكي: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهات
الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور
الناس اللي بتفهم كورة.. «الغندور» يتغزل في لاعب الزمالك بعد مباراة المصري
بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد
بتعالج نفسيًا .. ملك أحمد زاهر تكشف صعوبات تجسيد 3 شخصيات في «أزمة ثقة»
استقرار ملحوظ في الكيلو .. أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-9-2025 والبيض ثابت
إزاي نطلّعه خاين.. مجدي عبدالغني يُدافع عن حسام غالي بعد الهجوم ضده
«مش من حقه»| وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد قرار استبعاد «الجزيري» من المباريات
اليوم.. الآلاف يتقدّمون إلى وظائف الأزهر 2025 بهذه الأماكن
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

إقبال تاريخي على iPhone 17 Pro Max يؤدي إلى تأجيل مواعيد التسليم لأسابيع

هواتف iPhone 17
هواتف iPhone 17
احمد الشريف

شهد اليوم الأول لفتح باب الطلب المسبق على سلسلة هواتف iPhone 17 إقبالاً تاريخيًا، خاصة على الطراز الأعلى والأغلى ثمنًا، iPhone 17 Pro Max، مما أدى إلى تأجيل مواعيد تسليمه المقدرة لأسابيع.

فبعد ساعات قليلة فقط من بدء الطلبات المسبقة، بدأت مواعيد التسليم المقدرة لهاتف iPhone 17 Pro Max بالانزلاق إلى شهر أكتوبر، مما يشير إلى طلب هائل يفوق العرض المتاح من قبل آبل.

إذا كنت تريد الآيفون الأكبر حجمًا.. فعليك بالصبر

تظهر مواعيد التسليم لمعظم ألوان وسعات هاتف iPhone 17 Pro Max الآن ما بين 6 و 13 أكتوبر. 

ويبدو أن اللون الأزرق الداكن (Deep Blue) هو الأكثر توفرًا نسبيًا، حيث تظهر بعض تكويناته موعد تسليم بعد 24 سبتمبر.

ولكن، لم يعد هناك أي خيار للحصول على طراز "البرو ماكس" في يوم الإطلاق الرسمي في 19 سبتمبر.

في المقابل، يبدو أن بقية الطرازات لا تزال متاحة على نطاق واسع. فمواعيد التسليم المقدرة لجميع خيارات هواتف iPhone 17 الأساسي، و iPhone 17 Air، و iPhone 17 Pro لا تزال ثابتة عند 19 سبتمبر.

هل يعني هذا أن الطلب ضعيف على الطرازات الأخرى؟

يميل الكثيرون إلى اعتبار مواعيد الشحن المتأخرة كمؤشر على مدى جودة مبيعات طرازات آيفون المختلفة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه هي القصة الكاملة.

فهناك احتمال أن تكون آبل قد قامت بعمل أفضل في تأمين إمدادات كافية لمعظم طرازات iPhone 17، مما يفسر استقرار مواعيد شحنها. وبالتالي، فإن تأخر مواعيد شحن iPhone 17 Pro Max قد يكون إشارة إلى أن آبل لديها عدد أقل من الوحدات المتاحة لهذا الطراز تحديدًا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثبت فيها هاتف آيفون الأغلى ثمنًا أنه الأكثر طلبًا. ويبدو أن العديد من الأشخاص قد حسموا قرارهم، وأيًا كان الطراز الذي سيختارونه في النهاية، فقد يضطرون إلى الانتظار.

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

نجلاء بدر

نجلاء بدر: «أزمة ثقة» شدّني من المعالجة.. ووائل فهمي عبدالحميد شافني بشكل مختلف|فيديو

أبطال العمل

نجوم وأسرة مسلسل «أزمة ثقة» في ضيافة الدكتور عمرو الليثي .. الليلة

سحر وزوجها

مرحلة ما بعد المعاش.. فرصة للإنسان للتركيز على حياته الشخصية

بالصور

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد