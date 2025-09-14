إقبال تاريخي على iPhone 17 Pro Max يؤدي إلى تأجيل مواعيد التسليم لأسابيع

شهد اليوم الأول لفتح باب الطلب المسبق على سلسلة هواتف iPhone 17 إقبالاً تاريخيًا، خاصة على الطراز الأعلى والأغلى ثمنًا، iPhone 17 Pro Max، مما أدى إلى تأجيل مواعيد تسليمه المقدرة لأسابيع.

فبعد ساعات قليلة فقط من بدء الطلبات المسبقة، بدأت مواعيد التسليم المقدرة لهاتف iPhone 17 Pro Max بالانزلاق إلى شهر أكتوبر، مما يشير إلى طلب هائل يفوق العرض المتاح من قبل آبل.

إذا كنت تريد الآيفون الأكبر حجمًا.. فعليك بالصبر

تظهر مواعيد التسليم لمعظم ألوان وسعات هاتف iPhone 17 Pro Max الآن ما بين 6 و 13 أكتوبر.

ويبدو أن اللون الأزرق الداكن (Deep Blue) هو الأكثر توفرًا نسبيًا، حيث تظهر بعض تكويناته موعد تسليم بعد 24 سبتمبر.

ولكن، لم يعد هناك أي خيار للحصول على طراز "البرو ماكس" في يوم الإطلاق الرسمي في 19 سبتمبر.

في المقابل، يبدو أن بقية الطرازات لا تزال متاحة على نطاق واسع. فمواعيد التسليم المقدرة لجميع خيارات هواتف iPhone 17 الأساسي، و iPhone 17 Air، و iPhone 17 Pro لا تزال ثابتة عند 19 سبتمبر.

هل يعني هذا أن الطلب ضعيف على الطرازات الأخرى؟

يميل الكثيرون إلى اعتبار مواعيد الشحن المتأخرة كمؤشر على مدى جودة مبيعات طرازات آيفون المختلفة. ومع ذلك، قد لا تكون هذه هي القصة الكاملة.

فهناك احتمال أن تكون آبل قد قامت بعمل أفضل في تأمين إمدادات كافية لمعظم طرازات iPhone 17، مما يفسر استقرار مواعيد شحنها. وبالتالي، فإن تأخر مواعيد شحن iPhone 17 Pro Max قد يكون إشارة إلى أن آبل لديها عدد أقل من الوحدات المتاحة لهذا الطراز تحديدًا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثبت فيها هاتف آيفون الأغلى ثمنًا أنه الأكثر طلبًا. ويبدو أن العديد من الأشخاص قد حسموا قرارهم، وأيًا كان الطراز الذي سيختارونه في النهاية، فقد يضطرون إلى الانتظار.