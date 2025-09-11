قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفير بريطانيا بواشنطن يكشف تفاصيل "محرجة" عن صداقته مع تاجر الجنس إبستين
أسعار الذهب في مصر مستهل الخميس
درجات المواد وأعمال السنة| تفاصيل النظام الجديد لتقييم طلاب الإعدادية وموعد تطبيقه
بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
حسام غالي: كان نفسي عبد الله السعيد يكمل في الأهلي
كامالا هاريس تؤلف كتابا يفضح الأيام الأخيرة في حكم الرئيس بايدن
قرار جمهوري بتعيين رشا إسماعيل عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس
مصر والإمارات تؤكدان عمق الشراكة الاستراتيجية وتدينان العدوان الإسرائيلي على غزة والدوحة
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الخميس
غرفة التجارة الأمريكية تتوقع سقوط غالبية الشركات العاملة بالصين بفعل رسوم ترامب
توقف خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع في 3 محافظات.. تعرف عليها
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| آبل تكشف رسميا عن أسعار سلسلة iPhone 17 عالميا.. محادثات ChatGPT قد تصل للشرطة تحت هذه الظروف

قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:


آبل تطلق "آيفون إير" الجديد.. الهاتف الأنحف في تاريخ الشركة مع أداء احترافي وتصميم مبتكر
 

أعلنت شركة آبل عن إطلاق آيفون إير، وهو أنحف هاتف آيفون على الإطلاق، حيث يبلغ سمكه 5.6 ملم فقط، وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، إن الهاتف يقدم “أداء احترافيا في تصميم رقيق وخفيف”.


آبل تكشف رسميا عن أسعار سلسلة iPhone 17 عالميا


أعلنت شركة آبل عن إطلاق سلسلة iPhone 17 الجديدة، التي ستتوفر للطلب المسبق في 63 دولة حول العالم بدءا من يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر، بما في ذلك الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، أستراليا، كندا، الصين، فرنسا، الهند، كوريا الجنوبية، وغيرها. 


ترجمة فورية وقياس ضربات القلب.. اكتشف أبرز مميزات AirPods Pro 3
 

كشفت شركة آبل، رسميا عن سماعة AirPods Pro 3 من الجيل الثالث خلال حدثها الذي حمل عنوان “Awe-dropping”، والتي تتضمن مزايا جديدة مثل تتبع معدل ضربات القلب، وتحسينات في جودة الصوت، بالإضافة إلى علبة شحن أصغر وأكثر تفاعلية.

سعر iPhone 17 في السعودية والإمارات.. هل يستحق الشراء؟

أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق سلسلة iPhone 17 الجديدة، والتي تضم أربعة طرازات هي آيفون 17، آيفون 17 إير، آيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس، وذلك خلال حدثها الذي أقيم في إطار فعالياتها السنوية.


سعر ومواصفات آيفون 17 برو.. تصميم جديد وأداء غير مسبوق

أعلنت شركة آبل، عن إطلاق هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، التي تمثل الطرازين الأبرز في سلسلة iPhone 17 الجديدة، إلى جانب iPhone 17 العادي وiPhone Air الجديد كليا.

أسعار جميع طرازات iPhone 17 في السعودية

 

أعلنت شركة آبل Apple، عن إطلاق سلسلة iPhone 17 الجديدة، والتي تضم أربعة طرازات هي آيفون 17، آيفون 17 إير، آيفون 17 برو، وآيفون 17 برو ماكس، وذلك خلال حدثها الذي أقيم في إطار فعالياتها السنوية.

ثورة في عالم الساعات الذكية.. أبل تتيح الاتصال بالأقمار الصناعية لأول مرة

في حدث Awe Dropping الذي أقامته شركة أبل مؤخرا، تم الكشف عن ثلاثة موديلات جديدة من الساعات الذكية التي أثارت اهتماما واسعا في الأسواق، حيث أعلنت عن إطلاق ثلاث ساعات ذكية جديدة وهي: Apple Watch Series 11 و Apple Watch Ultra 3 وApple Watch SE 3.


تحذير من OpenAI.. محادثات ChatGPT قد تصل للشرطة تحت هذه الظروف

أكدت شركة OpenAI أن بعض محادثات ChatGPT قد ترفع إلى السلطات القانونية في إطار سياساتها الخاصة بالأمان والمراجعة.


iPhone Air.. أنحف آيفون في العالم من آبل بقدرات غير مسبوقة


أصبح السر الأكثر تحفظا لعام 2025 رسميا، حيث كشفت شركة آبل في حدثها المذهل الذي أقيم يوم الثلاثاء، عن iPhone Air، الذي يعد أنحف هاتف آيفون تم إطلاقه حتى الآن.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

