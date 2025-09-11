أخبار التكنولوجيا| آبل تكشف رسميا عن أسعار سلسلة iPhone 17 عالميا.. محادثات ChatGPT قد تصل للشرطة تحت هذه الظروف

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



آبل تطلق "آيفون إير" الجديد.. الهاتف الأنحف في تاريخ الشركة مع أداء احترافي وتصميم مبتكر



أعلنت شركة آبل عن إطلاق آيفون إير، وهو أنحف هاتف آيفون على الإطلاق، حيث يبلغ سمكه 5.6 ملم فقط، وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، إن الهاتف يقدم “أداء احترافيا في تصميم رقيق وخفيف”.



آبل تكشف رسميا عن أسعار سلسلة iPhone 17 عالميا



أعلنت شركة آبل عن إطلاق سلسلة iPhone 17 الجديدة، التي ستتوفر للطلب المسبق في 63 دولة حول العالم بدءا من يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر، بما في ذلك الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، ألمانيا، أستراليا، كندا، الصين، فرنسا، الهند، كوريا الجنوبية، وغيرها.



ترجمة فورية وقياس ضربات القلب.. اكتشف أبرز مميزات AirPods Pro 3



كشفت شركة آبل، رسميا عن سماعة AirPods Pro 3 من الجيل الثالث خلال حدثها الذي حمل عنوان “Awe-dropping”، والتي تتضمن مزايا جديدة مثل تتبع معدل ضربات القلب، وتحسينات في جودة الصوت، بالإضافة إلى علبة شحن أصغر وأكثر تفاعلية.

أعلنت شركة آبل، عن إطلاق هواتف iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، التي تمثل الطرازين الأبرز في سلسلة iPhone 17 الجديدة، إلى جانب iPhone 17 العادي وiPhone Air الجديد كليا.

في حدث Awe Dropping الذي أقامته شركة أبل مؤخرا، تم الكشف عن ثلاثة موديلات جديدة من الساعات الذكية التي أثارت اهتماما واسعا في الأسواق، حيث أعلنت عن إطلاق ثلاث ساعات ذكية جديدة وهي: Apple Watch Series 11 و Apple Watch Ultra 3 وApple Watch SE 3.



تحذير من OpenAI.. محادثات ChatGPT قد تصل للشرطة تحت هذه الظروف

أكدت شركة OpenAI أن بعض محادثات ChatGPT قد ترفع إلى السلطات القانونية في إطار سياساتها الخاصة بالأمان والمراجعة.



iPhone Air.. أنحف آيفون في العالم من آبل بقدرات غير مسبوقة



أصبح السر الأكثر تحفظا لعام 2025 رسميا، حيث كشفت شركة آبل في حدثها المذهل الذي أقيم يوم الثلاثاء، عن iPhone Air، الذي يعد أنحف هاتف آيفون تم إطلاقه حتى الآن.