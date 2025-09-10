آبل تطلق "آيفون إير" الجديد.. الهاتف الأنحف في تاريخ الشركة مع أداء احترافي وتصميم مبتكر

أعلنت شركة آبل عن إطلاق آيفون إير، وهو أنحف هاتف آيفون على الإطلاق، حيث يبلغ سمكه 5.6 ملم فقط، وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، إن الهاتف يقدم “أداء احترافيا في تصميم رقيق وخفيف”.

وبحسب ما ذكره موقع “theverge” التقني، يبلغ وزن آيفون إير 165 جراما، ويتميز بشاشة ProMotion بحجم 6.5 بوصة، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، إلى جانب سطوع يصل إلى 3000 شمعة في المتر المربع.

وتؤكد آبل أن تصميم الهاتف هو “الأكثر متانة” حتى الآن، حيث يحتوي على درع سيراميكي يحيط بإطار من التيتانيوم على الجانبين.

يأتي الهاتف الجديد مع معالج A19 Pro، الذي يعد أقوى معالج آيفون حتى الآن، بالإضافة إلى مودم جديد من آبل يدعى C1x، الذي يقدم سرعة تفوق المودم السابق C1 بمرتين، كما يدعم آيفون إير أيضا معالج N1 الجديد من آبل، الذي يضيف دعما لـ Wi-Fi 7 و Bluetooth 6 وThread.

ورغم سمكه الرفيع، وعدت آبل بعمر بطارية “طوال اليوم”، مع قدرة على تشغيل الفيديو لمدة تصل إلى 27 ساعة، أو 40 ساعة باستخدام بطارية MagSafe الخاصة بـ “آيفون إير” التي تباع بسعر 99 دولارا، ولزيادة كفاءة استخدام المساحة الداخلية للبطارية، يدعم “آيفون إير” بطاقات eSIM فقط، كما ستساهم ميزة “وضع الطاقة التكيفي” في iOS 26 في تعزيز كفاءة الجهاز.

أما بالنسبة للكاميرا، فيتميز “آيفون إير” بنظام كاميرا “dual fusion” بدقة 48 ميجابكسل مع عدسة تليفوتو بدقة 12 ميجابكسل، كما يقدم النظام الجديد الذي يدمج الكاميرات الأمامية والخلفية، مما يتيح لك تسجيل فيديو لنفسك مع التقاط ما أمامك في نفس الوقت.

كما أن الكاميرا الأمامية بدقة 18 ميجابكسل تدعم ميزة Center Stage، التي تتيح لك تضمين الجميع في الصورة بشكل تلقائي دون الحاجة إلى تدوير الهاتف إلى وضعية العرض.

يتزامن إطلاق "آيفون إير" مع إصدار iOS 26 الذي سيصدر في 15 سبتمبر، والذي يأتي مع لغة تصميم جديدة تسمى Liquid Glass، التي تعطي بعض العناصر التنقلية والرموز مظهرا شفافا وفقاعات، مما أثار ردود فعل مختلطة بين المستخدمين أثناء فترة الاختبار التجريبي.

يتوفر “آيفون إير” بألوان الأسود والأبيض والبيج والأزرق الفاتح، كما كشفت آبل عن عدة ملحقات جديدة للهاتف، بما في ذلك حقيبة MagSafe وحقيبة حافة مصنوعة من البولي كربونات المدعم، وتتوفر كلتا الخيارات مع حزام جديد لحمل الهاتف على الصدر.

يبدأ سعر آيفون إير من 999 دولارا مع 256 جيجابايت من التخزين، ويمكن طلبه مسبقا اعتبارا من 12 سبتمبر، على أن يكون متاحا في الأسواق بدءا من 19 سبتمبر.