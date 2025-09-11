قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جثـ.ـة طائرة.. كواليس مصرع سيدة وطفلتها في تصادم أعلى دائري الوراق
عودة عاشور ومروان.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
لا فصل عند بيع الشركة.. تعرف على حقوقك في قانون العمل الجديد
إيران تؤكد التزامها بالاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية وتشترط عدم استغلاله سياسيًا
الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة وتحذر من هذه الظواهر
يوريتشيتش: حلمي التتويج بالدوري مع بيراميدز.. وأتمنى ضم إمام عاشور ودونجا
ارتفاع طفيف.. تذبذب أسعار الدواجن اليوم الخميس واستقرار كرتونة البيض
هجوم الدوحة يفجّر خلافًا بين ترامب ونتنياهو ويضع التحالف الأمريكي الإسرائيلي على المحك
بعد أزمات التجديد.. الأهلي يغلق باب مزايدات النجوم بقرار حاسم
فرنسا بين احتجاجات الشارع وأزمة الحكم .. اعتقال 200 متظاهر بعد تعيين لو كورنو
الهندسة 97.1% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
الداخلية القطرية تؤكد هوية القتيل الثالث في الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ثورة في عالم الساعات الذكية.. أبل تتيح الاتصال بالأقمار الصناعية لأول مرة

Apple Watch
Apple Watch
شيماء عبد المنعم

في حدث Awe Dropping الذي أقامته شركة أبل مؤخرا، تم الكشف عن ثلاثة موديلات جديدة من الساعات الذكية التي أثارت اهتماما واسعا في الأسواق، حيث أعلنت عن إطلاق ثلاث ساعات ذكية جديدة وهي: Apple Watch Series 11 و Apple Watch Ultra 3 وApple Watch SE 3.

ساعة Apple Watch Ultra 3

تم تصنيف ساعة Apple Watch Ultra 3 كأفضل ساعة رياضية ومغامرات على الإطلاق، حيث تأتي بأكبر شاشة بين ساعات أبل حتى الآن. 

تضم الشاشة أيضا معدل تحديث دائم 1 هرتز، وتدعم الاتصال عبر شبكة 5G، بالإضافة إلى نظام GPS دقيق وعمر بطارية يصل إلى 42 ساعة، تعتبر هذه الساعة خيارا مثاليا للرياضيين والمغامرين بفضل خصائصها المتطورة، مثل التواصل عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه، الذي يتيح للمستخدمين إرسال رسائل إلى الطوارئ أو التواصل مع الأصدقاء والعائلة، حتى في الأماكن التي تفتقر إلى تغطية الشبكة.

ساعة Apple Watch Series 11

تقدم ساعة Apple Watch Series 11 مزيجا من الأداء المتميز والتصميم الأنيق، حيث تأتي بعمر بطارية يصل إلى 24 ساعة وزجاج Ion-X المقاوم للخدش والذي يعتبر أكثر مقاومة بنسبة مرتين مقارنة بالزجاج التقليدي. 

ستتوفر الساعة بحجمين 42 مم و46 مم، مع خيارات ألوان تشمل الأسود اللامع، والوردي الذهبي، والفضي، والرمادي الفضائي الجديد في صناديق ألومنيوم.

ساعة Apple Watch SE 3

أما Apple Watch SE 3، التي تم الإعلان عنها أيضا في نفس اليوم، فهي النسخة الاقتصادية التي تضم مجموعة رائعة من ميزات الصحة واللياقة البدنية. 

تمتاز الساعة الجديدة بتقنيات متقدمة مثل شريحة S10، إلى جانب مزايا الاتصال والتواصل، مع واجهتها الجديدة التي تضم تصميما رائعا وتحسينات في الخصائص مثل واجهة Smart Stack والويدجت الجديدة.

أسعار ساعات أبل الجديدة

على الرغم من أن أبل أتاحت ساعاتها الجديد للحجز المسبق بدءا من اليوم، فإنها ستطرح للبيع رسميا في 19 سبتمبر 2025. والأسعار التمهيدية للأجهزة هي:

سعر Watch SE 3: يبلغ 250 دولار أمريكي

سعر Watch Series 11: يبلغ 400 دولار أمريكي

سعر Watch Ultra 3: يبلغ 800 دولار أمريكي

تعد هذه الإصدارات الجديدة من أبل قفزة نوعية في عالم الساعات الذكية، مع تحسينات كبيرة في الأداء والتصميم، مما يجعلها تنافس بقوة في سوق الساعات الذكية الحديثة.

Apple Watch Ultra 3 الساعات الذكية أبل ساعة Apple Watch Ultra 3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور شريف فاروق وزير التموين

وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين

سوزي الأردنية

ترحيل البلوجر سوزي الأردنية من القسم إلى مركز الإصلاح والتأهيل

أرشيفية

هواتف منسية وصلاة العصر.. كيف أفلت قادة حماس من الهجوم الإسرائيلي في الدوحة؟

حالة الطقس

موجة حارة جديدة .. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين غدا

مسرح جريمة - أرشيفية

جريمة تهز الجيزة.. مدمن يقـ ـتل زوجته ويشعل النيران بالشقة ثم ينهي حياته على السطح

شركة جنوب الدلتا للكهرباء تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات

من مساء الخميس| شركة كهرباء جنوب الدلتا تعلن إيقاف خدمة شحن العدادات.. تفاصيل

التوقيت الشتوي 2025

رسميًا.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025 وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

وزير التعليم

قرار عاجل بشأن درجات الطالب في الشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

حكم التشارك في الطعام بإناء واحد

حكم مشاركة الطعام والشراب في إناء واحد.. الإفتاء توضح

الاستماع إلى القرآن عبر الراديو

هل نثاب على الاستماع إلى القرآن عبر الراديو؟.. الإفتاء توضح

السلع التموينية

السلع التموينية زائدة عن حاجتي فهل يجوز إخراجها للفقراء.. واعظة بالأوقاف تجيب

بالصور

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق
بوسي تثير الجدل بفستان ذات فتحة من الساق

اشتري شيفروليه كروز 2010 بهذا السعر

شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010
شيفروليه كروز 2010

إطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تتألق في أحدث جلسة تصوير في كليبها الجديد «توأم حياتي» |شاهد

هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"
هيفاء وهبى بجلسة تصوير جريئة في كليبها الجديد "توأم حياتي"

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحي

5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى
5 مكونات لضمان لانش بوكس صحى

فيديو

السر وراء وفاة أحمد الدجوي

اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد

باب صخري عملاق

ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان

البلوجر صولا

محتوى خادش وحكم بالمؤبد.. بلوجر جديدة في قبضة الأمن

محمد منير

محمد منير يطرح أحدث اغانيه "بين البينين"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد