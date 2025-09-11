ثورة في عالم الساعات الذكية.. أبل تتيح الاتصال بالأقمار الصناعية لأول مرة

في حدث Awe Dropping الذي أقامته شركة أبل مؤخرا، تم الكشف عن ثلاثة موديلات جديدة من الساعات الذكية التي أثارت اهتماما واسعا في الأسواق، حيث أعلنت عن إطلاق ثلاث ساعات ذكية جديدة وهي: Apple Watch Series 11 و Apple Watch Ultra 3 وApple Watch SE 3.

ساعة Apple Watch Ultra 3

تم تصنيف ساعة Apple Watch Ultra 3 كأفضل ساعة رياضية ومغامرات على الإطلاق، حيث تأتي بأكبر شاشة بين ساعات أبل حتى الآن.

تضم الشاشة أيضا معدل تحديث دائم 1 هرتز، وتدعم الاتصال عبر شبكة 5G، بالإضافة إلى نظام GPS دقيق وعمر بطارية يصل إلى 42 ساعة، تعتبر هذه الساعة خيارا مثاليا للرياضيين والمغامرين بفضل خصائصها المتطورة، مثل التواصل عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه، الذي يتيح للمستخدمين إرسال رسائل إلى الطوارئ أو التواصل مع الأصدقاء والعائلة، حتى في الأماكن التي تفتقر إلى تغطية الشبكة.

ساعة Apple Watch Series 11

تقدم ساعة Apple Watch Series 11 مزيجا من الأداء المتميز والتصميم الأنيق، حيث تأتي بعمر بطارية يصل إلى 24 ساعة وزجاج Ion-X المقاوم للخدش والذي يعتبر أكثر مقاومة بنسبة مرتين مقارنة بالزجاج التقليدي.

ستتوفر الساعة بحجمين 42 مم و46 مم، مع خيارات ألوان تشمل الأسود اللامع، والوردي الذهبي، والفضي، والرمادي الفضائي الجديد في صناديق ألومنيوم.

ساعة Apple Watch SE 3

أما Apple Watch SE 3، التي تم الإعلان عنها أيضا في نفس اليوم، فهي النسخة الاقتصادية التي تضم مجموعة رائعة من ميزات الصحة واللياقة البدنية.

تمتاز الساعة الجديدة بتقنيات متقدمة مثل شريحة S10، إلى جانب مزايا الاتصال والتواصل، مع واجهتها الجديدة التي تضم تصميما رائعا وتحسينات في الخصائص مثل واجهة Smart Stack والويدجت الجديدة.

أسعار ساعات أبل الجديدة

على الرغم من أن أبل أتاحت ساعاتها الجديد للحجز المسبق بدءا من اليوم، فإنها ستطرح للبيع رسميا في 19 سبتمبر 2025. والأسعار التمهيدية للأجهزة هي:

سعر Watch SE 3: يبلغ 250 دولار أمريكي

سعر Watch Series 11: يبلغ 400 دولار أمريكي

سعر Watch Ultra 3: يبلغ 800 دولار أمريكي

تعد هذه الإصدارات الجديدة من أبل قفزة نوعية في عالم الساعات الذكية، مع تحسينات كبيرة في الأداء والتصميم، مما يجعلها تنافس بقوة في سوق الساعات الذكية الحديثة.