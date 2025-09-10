قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الهجوم الإسرائيلي على قطر تم بعلم الولايات المتحدة
وول ستريت جورنال: الضربة الإسرائيلية في الدوحة تفاقم عزلة تل أبيب وتجهض المسار التفاوضي
مد توفيق أوضاع الأجانب عامًا.. مجلس الوزراء يوافق على 16 قرارًا اليوم
قرار عاجل فى الأهلي بشأن كأس عاصمة مصر
مفاجآت مقتل محامي حلوان.. جريمة بالخطأ ولغز السيدة المسجلة| صور
حقيقة شكوى النادي الأوكراني ضد الزمالك بسبب خوان ألفينا
اللواء وائل ربيع: قاعدة محمد نجيب تم تجهيزها على أعلى مستوى
اتقـ..تل ما انتـ..حرش.. أسرار صادمة في قضية أحمد الدجوي يكشفها تقرير جنائي جديد
ماذا يخفي وراءه؟.. باب صخري عملاق غامض في كازاخستان
خالد طلعت يرد على منتقدي حسام حسن بسبب سهولة المجموعة
بمشاركة بيراميدز..الكشف عن مكان وموعد كأس الانتركونتيننتال
مدرب سويسري سابق على أعتاب تدريب الأهلي.. تفاصيل
ترجمة فورية وقياس ضربات القلب.. اكتشف أبرز مميزات AirPods Pro 3

شيماء عبد المنعم

كشفت شركة آبل، رسميا عن سماعة AirPods Pro 3 من الجيل الثالث خلال حدثها الذي حمل عنوان “Awe-dropping”، والتي تتضمن مزايا جديدة مثل تتبع معدل ضربات القلب، وتحسينات في جودة الصوت، بالإضافة إلى علبة شحن أصغر وأكثر تفاعلية.

بعد مرور ثلاث سنوات على تحديث خط AirPods Pro، حيث أصدرت آبل النموذج الثاني من هذه السماعات في عام 2022، أصبح بإمكان المستخدمين الآن طلب السماعة الجديدة مسبقا بسعر 249 دولار، ومن المتوقع أن تصل السماعات إلى المتاجر في 19 سبتمبر.

وبحسب ما ذكره موقع “techcrunch”، تشمل أبرز مميزات AirPods Pro 3 هو قدرتها على قياس معدل ضربات القلب، وهي ميزة جديدة تماما على سلسلة السماعات هذه. 

وستعمل هذه الخاصية بطريقة مشابهة لسماعات Powerbeats Pro 2، حيث تستخدم حساسات LED لتوفير قياسات دقيقة، وستتم مزامنة البيانات التي تم جمعها مع تطبيق Apple Fitness.

أما بالنسبة لخاصية إلغاء الضوضاء النشطة، فقد تم تحسينها بشكل ملحوظ، حيث تقول آبل إنها أصبحت الآن قادرة على إلغاء الضوضاء بنسبة ضعف ما كانت عليه في النسخة السابقة Pro 2.

إحدى الميزات المستقبلية المثيرة التي سيتم إضافتها للسماعة هي الترجمة الحية، وذلك بفضل تحديث نظام التشغيل iOS 26. 

وستمكن هذه الخاصية المستخدمين من إجراء محادثات بلغات مختلفة باستخدام هواتف آيفون لترجمة الحديث بين اللغات في الوقت الفعلي، حيث يقوم الهاتف بتشغيل إحدى اللغات وتتكفل السماعة بترجمة اللغة الأخرى.

من التحديثات الأخرى الملحوظة هي حجم السماعات الأصغر والأكثر راحة، كما تقدم آبل الآن أطراف أذن من الفوم بخمس مقاسات مختلفة، وتدعي الشركة أنها توفر أفضل ملاءمة لسماعات AirPods.

على الرغم من أن هذا الإصدار الحالي يعد تحسينا ملموسا، فإن هناك الكثير من التكهنات التي سبقت الحدث حول احتمالية إطلاق نسخة ثانية من AirPods Pro 3. 

ومن المتوقع أن تكون هذه النسخة العالية المواصفات أكثر تكلفة، مع ترقية هامة في الأجهزة تتمثل في كاميرا بالأشعة تحت الحمراء قادرة على اكتشاف إشارات اليد، ما يعزز تجربة الصوت المكاني عند استخدامها مع Apple Vision Pro.

وتشير التوقعات إلى أن النسخة الثانية من Pro 3 قد يتم إطلاقها في عام 2026.

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البامية الخضراء؟

تسبب آلاما قوية.. كيف تتخلص من أثر لدغات البق؟

يتخطى الـ200 ألف جنيه .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بفستان جديد

5 سيارات SUV بمتوسط مليون جنيه " زيرو" في مصر

فيديو

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

