نظام كاميرات iPhone 17 Pro .. ثلاث كاميرات Fusion بدقة 48 ميجابكسل وتقريب بصري يصل إلى 8x

كشفت آبل عن أقوى نظام كاميرات احترافي في تاريخها بهواتف iPhone 17 Pro وPro Max، حيث أصبحت جميع الكاميرات الخلفية الثلاث لأول مرة بدقة 48 ميجابكسل وتعمل بتقنية Fusion، مع تقديم عدسة تقريب بصري غير مسبوقة تصل إلى 8x، ودعم صيغ احترافية مثل ProRes RAW، ما يجعله أداة لا غنى عنها لصناع المحتوى والمصورين المحترفين.

ثلاث كاميرات Fusion بدقة 48 ميجابكسل

لأول مرة، تأتي جميع الكاميرات الخلفية الثلاث في iPhone 17 Pro الرئيسية، فائقة الاتساع، والتقريب بدقة 48 ميجابكسل. وليست مجرد مستشعرات عالية الدقة، بل إنها جميعًا كاميرات "Fusion"، ما يعني تحديث مسارات معالجة الصور للحصول على قوة تحليلية أفضل، وبالتالي صور أكثر تفصيلاً في جميع نطاقات التكبير ومستويات الإضاءة.

وفي المقدمة، يحتوي الهاتف على كاميرا Center Stage المبتكرة بدقة 18 ميجابكسل، والتي بفضل مجال رؤيتها الأوسع ودقتها الأعلى، تجعل طرازات Pro الخيار الأفضل لمنشئي المحتوى الذين يسجلون أنفسهم وهم يتحدثون مباشرة إلى الكاميرا.

تقريب بصري ثوري يصل إلى 8x

تم تصميم "هضبة" الكاميرا الممتدة في iPhone 17 Pro لاحتواء كاميرا تقريب (Telephoto) Fusion جديدة كليًا بدقة 48 ميجابكسل.

توفر هذه الكاميرا تكبيرًا بصريًا بجودة 4x عند 100 ملم، وتكبيرًا بعيد المدى بجودة 8x عند 200 ملم، وهو أطول تكبير بصري تقدمه آبل على الإطلاق.

يحتوي الهاتف على الجيل التالي من عدسات التقريب الرباعية (tetraprism) مع نظام تثبيت بصري محسن ثلاثي الأبعاد يعتمد على تحريك المستشعر، والذي أصبح أكبر بنسبة 56% من الجيل السابق، ما يحسن الحدة في الإضاءة الساطعة ويوفر تفاصيل أفضل في جميع ظروف الإضاءة. الآن، يصل التكبير الرقمي إلى 40x للصور.

مع هذا النظام الجديد، يمتلك iPhone 17 Pro ما يعادل ثماني عدسات احترافية في جيبك.

ميزات فيديو احترافية للمحترفين

ارتقى آيفون بقدرات الفيديو الاحترافية إلى مستوى جديد تمامًا، حيث أعلنت آبل عن دعم تسجيل ProRes RAW، وهو برنامج ترميز الفيديو الرائد الذي يسجل جميع المعلومات التي يلتقطها مستشعر الكاميرا لتوفير مرونة لا مثيل لها في مرحلة ما بعد الإنتاج.

كما أضافت آبل دعمًا لـ Genlock، وهي ميزة تتيح مزامنة فيديو فائقة الدقة، وهي مفيدة بشكل خاص لمنشئي المحتوى الذين يستخدمون كاميرات متعددة أو رسومات على الشاشة، ما يسمح بانتقالات دقيقة واحترافية دون الحاجة إلى محاذاة يدوية تستغرق ساعات.

وأكدت آبل أن حدث الإطلاق نفسه تم تصويره باستخدام iPhone 17 Pro، في استعراض لقدراته الهائلة.