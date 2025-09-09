نظام كاميرات iPhone 17 Pro .. ثلاث كاميرات Fusion بدقة 48 ميجابكسل وتقريب بصري يصل إلى 8x

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ثورة في صور السيلفي.. آبل تقدم كاميرا Center Stage الأمامية بمستشعر مربع في iPhone 17
مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو
استهداف قادة حماس في الدوحة| ضربة عسكرية أم رسالة سياسية تعيد رسم ملامح الصراع؟ خبير يجيب
البيت الأبيض: ترامب طلب من مستشاره إبلاغ الدوحة بالهجوم الإسرائيلي الوشيك
الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستمر في إجرامها وتتجاوز حدودها وتقصف دولا أخرى
مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الرياضة يثني على المنتخب ويؤكد: خطوة تفصلنا عن كأس العالم
ما حكم التحايل بالزواج العرفي من أجل الحصول على المعاش؟.. أمين الفتوى يوضح
مدير الوكالة الدولية للطاقة: دور مصر وإشراف الرئيس السيسي وراء نجاح الاتفاق مع إيران
مفتي الجمهورية يدين العدوان الصهيوني الغاشم على قطر
تفاصيل حديث الرئيس السيسي مع الأمير تميم بعد الهجوم الإسرائيلي على الدوحة
وزير الخارجية: نعمل على تقريب وجهات النظر بين الدول الأوروبية وإيران
كشفت آبل عن أقوى نظام كاميرات احترافي في تاريخها بهواتف iPhone 17 Pro وPro Max، حيث أصبحت جميع الكاميرات الخلفية الثلاث لأول مرة بدقة 48 ميجابكسل وتعمل بتقنية Fusion، مع تقديم عدسة تقريب بصري غير مسبوقة تصل إلى 8x، ودعم صيغ احترافية مثل ProRes RAW، ما يجعله أداة لا غنى عنها لصناع المحتوى والمصورين المحترفين.

ثلاث كاميرات Fusion بدقة 48 ميجابكسل

لأول مرة، تأتي جميع الكاميرات الخلفية الثلاث في iPhone 17 Pro الرئيسية، فائقة الاتساع، والتقريب بدقة 48 ميجابكسل. وليست مجرد مستشعرات عالية الدقة، بل إنها جميعًا كاميرات "Fusion"، ما يعني تحديث مسارات معالجة الصور للحصول على قوة تحليلية أفضل، وبالتالي صور أكثر تفصيلاً في جميع نطاقات التكبير ومستويات الإضاءة. 

وفي المقدمة، يحتوي الهاتف على كاميرا Center Stage المبتكرة بدقة 18 ميجابكسل، والتي بفضل مجال رؤيتها الأوسع ودقتها الأعلى، تجعل طرازات Pro الخيار الأفضل لمنشئي المحتوى الذين يسجلون أنفسهم وهم يتحدثون مباشرة إلى الكاميرا.

تقريب بصري ثوري يصل إلى 8x

تم تصميم "هضبة" الكاميرا الممتدة في iPhone 17 Pro لاحتواء كاميرا تقريب (Telephoto) Fusion جديدة كليًا بدقة 48 ميجابكسل. 

توفر هذه الكاميرا تكبيرًا بصريًا بجودة 4x عند 100 ملم، وتكبيرًا بعيد المدى بجودة 8x عند 200 ملم، وهو أطول تكبير بصري تقدمه آبل على الإطلاق. 

يحتوي الهاتف على الجيل التالي من عدسات التقريب الرباعية (tetraprism) مع نظام تثبيت بصري محسن ثلاثي الأبعاد يعتمد على تحريك المستشعر، والذي أصبح أكبر بنسبة 56% من الجيل السابق، ما يحسن الحدة في الإضاءة الساطعة ويوفر تفاصيل أفضل في جميع ظروف الإضاءة. الآن، يصل التكبير الرقمي إلى 40x للصور. 

مع هذا النظام الجديد، يمتلك iPhone 17 Pro ما يعادل ثماني عدسات احترافية في جيبك.

ميزات فيديو احترافية للمحترفين

ارتقى آيفون بقدرات الفيديو الاحترافية إلى مستوى جديد تمامًا، حيث أعلنت آبل عن دعم تسجيل ProRes RAW، وهو برنامج ترميز الفيديو الرائد الذي يسجل جميع المعلومات التي يلتقطها مستشعر الكاميرا لتوفير مرونة لا مثيل لها في مرحلة ما بعد الإنتاج. 

كما أضافت آبل دعمًا لـ Genlock، وهي ميزة تتيح مزامنة فيديو فائقة الدقة، وهي مفيدة بشكل خاص لمنشئي المحتوى الذين يستخدمون كاميرات متعددة أو رسومات على الشاشة، ما يسمح بانتقالات دقيقة واحترافية دون الحاجة إلى محاذاة يدوية تستغرق ساعات.

وأكدت آبل أن حدث الإطلاق نفسه تم تصويره باستخدام iPhone 17 Pro، في استعراض لقدراته الهائلة.

تنسيق الجامعات

مكتب التنسيق يعلن نتائج المرحلة الثالثة لتنسيق طلاب الثانوية العامة عبر هذا الرابط

وزير التربية والتعليم

الطلاب هيدخلوا على مراحل| قرار عاجل بشأن العام الدراسي الجديد في المدارس

محمد رمضان

رفض استئناف نجل محمد رمضان على إيداعه دار رعاية بسبب مشاجرة نيو جيزة

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن "أعمال السنة" في العام الدراسي الجديد

وزير التربية والتعليم

التعليم تدرس صرف حافز شهري 1000 جنيه للمعلمين اعتبارا من نوفمبر المقبل

مكتبات المدارس

قرار عاجل من التعليم بشأن مكتبات المدارس قبل العام الدراسي الجديد

أرشيفية

وسائل إعلام قطرية: استشهاد 5 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف الدوحة

عمر خورشيد وياسمين جيلاني

حالات طلاق هزت الوسط الفني فى 2025.. عمر خورشيد وياسمين جيلاني الأحدث وأحمد السقا ومها الصغير الأبرز

علم دولة قطر - أرشيفية

العاملين بالنيابات: هجوم إسرائيل على قطر تجاوز سافر للشرعية الدولية

وزير الصحة: المجمع الطبي الدولي بالأقصر منارة صحية متميزة

وزير الصحة: المجمع الطبي الدولي بالأقصر منارة صحية متميزة

البابا تواضروس

البابا تواضروس يستقبل الأنبا صرابامون أسقف إيبارشية أمدرمان وعطبرة وشمال السودان

لامتصاص أكبر .. أفضل الأوقات لتناول الفيتامينات

الوقت المناسب لتناول المكملات الغذائية الشائعة
مقاومة الأنسولين والزهايمر.. فوائد غير متوقعة للشاي الأخضر

الشاي الاخضر
تصاعد الأحداث في الحلقة الرابعة من الوكيل .. مفاجآت وصراعات تكشف خفايا عالم التيك توك

تامر فرج
لقصة حب مثالية.. كيف تحمي نفسك من التعلق المرضي؟

مخاطر التعلق المرضي في العلاقات العاطفية
شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

