عمالقة التكنولوجيا يستعدون.. مقارنة تفصيلية بين iPhone 17 Pro Max وXiaomi 16 Ultra بناء على أحدث التسريبات

مع اقتراب عام 2026، تترقب الأوساط التقنية العالمية معركة شرسة في سوق الهواتف الذكية الرائدة، حيث تستعد شركتا آبل وشاومي للكشف عن أحدث ابتكاراتهما، هاتفي iPhone 17 Pro Max وXiaomi 16 Ultra.

وبناءً على سلسلة من التقارير والتسريبات من مصادر موثوقة في سلاسل التوريد وقطاع التكنولوجيا، بدأت الملامح الرئيسية لهذين العملاقين تتكشف، مبشرة بمنافسة تحتدم في كل جانب، من قوة المعالجة الخام إلى قدرات التصوير الفوتوغرافي غير المسبوقة.

يقدم هذا التقرير مقارنة موضوعية تستند إلى أحدث المعلومات المتاحة حول المواصفات المتوقعة لكلا الجهازين.

الأداء: فلسفتان متمايزتان في قلب المنافسة

من المتوقع أن يمثل الأداء نقطة تمايز جوهرية بين الهاتفين، حيث يتبع كل معالج فلسفة مختلفة.

iPhone 17 Pro Max: تشير التقارير إلى أنه سيتم تزويده بشريحة A19 Pro الجديدة من آبل، المصنعة بتقنية 3 نانومتر المتقدمة.

تركز التسريبات على أن آبل قد تعطي الأولوية هذا العام لكفاءة استهلاك الطاقة، بهدف تحقيق قفزة نوعية في عمر البطارية، مع الحفاظ على أداء فائق في المهام أحادية النواة، وهو ما يميز معالجاتها تاريخيًا. ومن المتوقع أيضاً زيادة الذاكرة العشوائية (RAM) إلى 12 جيجابايت.

Xiaomi 16 Ultra: في المقابل، يتجه هاتف شاومي لتبني القوة الخام مع معالج كوالكوم المرتقب Snapdragon 8 Elite 2 (أو ما قد يُعرف بـ Gen 4).

تتوقع التحليلات أن يتفوق هذا المعالج في الأداء متعدد النواة وأداء الرسوميات، مما قد يمنحه الأفضلية في تشغيل الألعاب الثقيلة والمهام التي تتطلب قوة معالجة مكثفة، ومن المتوقع أن تصل الذاكرة العشوائية في هذا الجهاز إلى 16 جيجابايت.

التصوير الفوتوغرافي: ترقية شاملة مقابل ثورة تقنية

يُعد التصوير ساحة المعركة الرئيسية بين الهاتفين، حيث تلوح في الأفق تطورات هامة.

تتجه آبل لإجراء ترقية شاملة، حيث تشير المصادر إلى أن جميع الكاميرات الخلفية الثلاث (الرئيسية، فائقة الاتساع، والتقريب Telephoto) ستأتي بدقة 48 ميجابكسل. كما ستحصل الكاميرا الأمامية على تحديث كبير لتصل دقتها إلى 24 ميجابكسل، مع دعم لتصوير الفيديو بدقة 8K.

Xiaomi 16 Ultra: تستعد شاومي لما يمكن وصفه بثورة تقنية في عالم التصوير بالهواتف.

تفيد أقوى التسريبات بأن الهاتف سيحتوي على مستشعر رئيسي بحجم 1 إنش، بالإضافة إلى كاميرا تقريب (Periscope) بدقة 200 ميجابكسل تدعم تقنية "التقريب البصري المستمر" (Continuous Optical Zoom)، والتي تسمح بتكبير سلس عبر نطاقات بؤرية متعددة دون فقدان الجودة، وهي ميزة غير مسبوقة في الهواتف الذكية.

الشاشة والبطارية: سباق الأرقام والتحمل

تستمر المنافسة في عنصري الشاشة والبطارية، وهما عاملان حاسمان لتجربة المستخدم.

iPhone 17 Pro Max: من المتوقع أن يأتي بشاشة LTPO OLED بحجم 6.9 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز. أما البطارية، فتشير التقارير إلى أنها ستكون الأكبر في تاريخ آيفون بسعة قد تتجاوز 5000 مللي أمبير، مع شحن سلكي بقوة 35 واط ودعم للشحن العكسي.

Xiaomi 16 Ultra: سيأتي الجهاز بشاشة LTPO AMOLED بحجم 6.85 بوصة ودقة 2K+، مع سطوع قد يصل إلى 5000 شمعة. وفيما يخص البطارية، تشير التسريبات إلى سعة ضخمة قد تصل إلى 6000 مللي أمبير، مع دعم للشحن السلكي فائق السرعة بقوة 120 واط، وشحن لاسلكي بقوة 90 واط.

البرمجيات والذكاء الاصطناعي

سيعمل هاتف آبل بنظام iOS 26، الذي من المتوقع أن يشهد تكاملاً أعمق لميزات "Apple Intelligence"، بينما سيعمل هاتف شاومي بواجهة HyperOS 2 المبنية على نظام أندرويد 16، والتي ستركز بشكل كبير على ميزات الذكاء الاصطناعي المدمجة.

بينما لا تزال هذه المواصفات في نطاق التسريبات والتقارير الأولية، فإنها ترسم صورة واضحة لمعركة قوية قادمة ستدفع حدود الابتكار في سوق الهواتف الذكية إلى آفاق جديدة.