شاومي تطلق ثلاثة هواتف ضمن سلسلة Xiaomi 16

تستعد شركة شاومي، لإطلاق سلسلة Xiaomi 16 التي من المتوقع أن تضم ثلاثة طرازات: Xiaomi 16، وXiaomi 16 Pro، بالإضافة إلى طراز جديد تحت اسم مبدئي Xiaomi 16 Pro Mini.

وقد اجتازت جميع هواتف شاومي الجديدة مؤخرا شهادة 3C في الصين، مما يشير إلى أن موعد الإطلاق المتوقع في نهاية سبتمبر ما زال يسير وفق الجدول.

شهادة 3C تؤكد قرب الإطلاق

وفقا لقاعدة بيانات شهادة 3C الصينية، ظهرت إدخالات جديدة للأجهزة برقم الطراز 25113PN0EC و25098PN5AC، والتي يعتقد أنها تخص هاتف Xiaomi 16 وXiaomi 16 Pro على التوالي.

كما أفاد عدد من المدونين التقنيين الصينيين، مثل Digital Chat Station، بأن جهازا آخر برقم الطراز 2509FPN0BC قد حصل أيضا على موافقة 3C، رغم عدم ظهوره حتى الآن في قاعدة البيانات، ومن المتوقع أن يكون هذا الطراز هو النسخة المصغرة Xiaomi 16 Pro Mini.

شحن فائق السرعة 100 وات

جميع الأجهزة الثلاثة مدعومة بشاحن MDY-18-EW، الذي يدعم عدة أوضاع للشحن بقوة تصل إلى 100 وات (20 فولت، 5 أمبير)، مما يؤكد أن السلسلة بأكملها ستعتمد معيار الشحن السريع 100وات بغض النظر عن حجم أو إصدار الجهاز.

مواصفات متوقعة

ستكون سلسلة Xiaomi 16 أولى الهواتف التي تحمل معالج Snapdragon 8 Elite 2 الجديد من كوالكوم، ويتوقع أن يأتي هاتف Xiaomi 16 بشاشة صغيرة بحجم 6.3 بوصة مع حواف نحيفة للغاية، في حين ستتوفر نسخة Pro بنسختين بشاشة 6.3 بوصة و6.8 بوصة.

فيما يخص الكاميرات، قد تختلف التكوينات بين الطرازات، فالنسخة العادية من المتوقع أن تحمل مستشعرا رئيسيا من نوع OV50Q وعدسة تليفوتوغرافية، بينما ستعتمد نسخ Pro وPro Max على مستشعر أكبر من نوع Smartsens مع عدسة تليفوتوغرافية بيريسكوبية لتعزيز قدرات التقريب.

تسريبات حديثة تشير إلى أن هاتف Xiaomi 16، سيأتي ببطارية ضخمة سعتها حوالي 7000 مللي أمبير، بينما ستصل سعة بطارية Pro Max إلى 7500 مللي أمبير.

موعد الإطلاق والتوفر

من المتوقع أن يتم الكشف عن السلسلة بعد قمة كوالكوم الخاصة بمعالجات Snapdragon التي ستقام من 23 إلى 25 سبتمبر، حيث ستتوفر الأجهزة أولا في السوق الصينية قبل أن تصل إلى الأسواق العالمية لاحقا.