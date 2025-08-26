قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا ترحب بتقدم السلام بين أرمينيا وأذربيجان وتدعم إغلاق "مجموعة مينسك"
قاعد قدام التليفون لغاية 6 الصبح.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب
لابيد يطالب حكومة نتنياهو بقبول اتفاق مع حماس لوقف الحرب والإفراج عن الرهائن
إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان بعد دفع أعلى مبلغ كفالة في تاريخ القضاء اللبناني
بعد مد فترة الحجز.. كيفية التقديم على شقق «سكن لكل المصريين 7»
أونروا: الاحتلال يقتل 30 طفلا يومياً في غزة.. و90% من المدارس مدمرة
توفيق عبد الحميد: ما رحتش شقتي من 15 سنة واتفاجئت بفاتورة المياه بـ20 ألف جنيه
أحمد موسى: أنس حبيب إرهابي مجرم اعتدى على السفارة المصرية في هولندا والسلطات هناك لم توقفه
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في اصطدام سيارة بسور منزل في أسيوط
بعد سماع حكم بحبسه 10 سنوات.. طبيب الإعلامي عاطف كامل يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة
أمين الإفتاء: يجوز وضع الدعاء نغمة للهاتف.. ولكن القرآن ليس للتنبيه
الأعلى للجالية المصرية بهولندا: حملة "وطنك أمانة" واجب للتصدي لمحاولات الإساءة لبلدنا
آبل تقاضي موظفاً سابقاً بتهمة تسريب أسرار تجارية خطيرة لشركة أوبو الصينية

احمد الشريف

رفعت شركة آبل دعوى قضائية مفصلة في المحكمة الفيدرالية بكاليفورنيا، تتهم فيها منافستها الصينية "أوبو" (Oppo) بتدبير عملية تجسس صناعي منظمة، وذلك عبر استقطاب مهندس بارز من فريق ساعة آبل لسرقة أسرار تجارية بالغة الأهمية.

تستهدف الدعوى القضائية كلاً من المهندس السابق الدكتور "تشين شي"، وشركتي "أوبو" الصينية و"إينوبيك" التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، والتي انضم إليهما بعد مغادرته لآبل.

خطة سرقة محكمة.. 63 وثيقة ورسائل تدين المتهم

بحسب الدعوى، كان الدكتور "شي"، الذي عمل كمهندس متخصص في أنظمة الاستشعار لدى آبل من 2020 إلى يونيو 2025، يتمتع بوصول كامل إلى "أكثر تقنيات آبل تطورًا في مجال الاستشعار الصحي، بما في ذلك خرائط طريق سرية للغاية، ووثائق تصميم وتطوير، ومواصفات تقنية مستشعرات تخطيط القلب الكهربائي (ECG)".

وتزعم آبل أن "شي" قام، قبل ثلاثة أيام فقط من مغادرته للشركة، بتحميل 63 وثيقة سرية من خوادم آبل الداخلية ونقلها إلى وحدة تخزين خارجية (USB). وتتضمن هذه الوثائق معلومات حيوية عن قدرات منتجات لم تصدرها آبل بعد، بالإضافة إلى بيانات مسروقة من فريق آبل الذي يطور شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة لأجهزة آيفون وآيباد وماك.

رسائل مسربة وخداع الزملاء

الأمر الأكثر إثارة في الدعوى هو أن آبل قدمت رسائل تدعي أنها متبادلة بين "شي" وقيادة عليا في أوبو في الفترة من أبريل إلى يونيو من هذا العام. وفي إحدى هذه الرسائل، يُزعم أن "شي" كتب: "في الآونة الأخيرة، كنت أراجع أيضًا العديد من المواد الداخلية وأجري الكثير من الاجتماعات الفردية في محاولة لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات سأشاركها معكم جميعًا لاحقًا".

ولإخفاء خططه، تزعم آبل أن "شي" أخبر زملائه بأنه سيعود إلى الصين "لأسباب شخصية وعائلية" لرعاية والديه المسنين، وأنه لا يخطط للبحث عن عمل جديد، بينما كان قد حصل بالفعل على منصب رئيس فريق في مكتب أوبو بالولايات المتحدة.

رد أوبو ومطالب آبل

في ردها على موقع "Gizmodo"، صرحت أوبو بأنها "راجعت بعناية الادعاءات الواردة في شكوى آبل" و"لم تجد أي دليل يثبت وجود أي صلة بين هذه الادعاءات وسلوك الموظف أثناء عمله في أوبو".

من جانبها، تسعى آبل للحصول على أمر قضائي يمنع أوبو من استخدام أسرارها التجارية المسروقة، وتطالب بمحاكمة لتحديد مبلغ التعويضات والأضرار التي تدين بها الشركة الصينية.

آبل شركة آبل OPPO

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي

المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي يجتمع لإصدار قرارات عاجلة بشأن البكالوريا والثانوية العامة

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل قفزة جديدة

تنسيق الجامعات

التعليم العالي توضح مصير طلاب الدور الثاني من التسجيل في المرحلة الثالثة بالتنسيق

تنسيق الجامعات 2025

51.9 % للتربية 60.4% للحقوق و64.3% فني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم الأموال التي حصلت عليها من التيك توك

مفاجأة.. علياء قمرون تكشف في التحقيقات حجم أرباحها من التيك توك

عاطف كامل

أزمة قلبية مفاجئة.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي المصري عاطف كامل

طفلة الشيبسي

بـ 60 ثانية وكيس شيبسي | طفلة تجتاح السوشيال ميديا لسبب مذهل

الإعلامي أحمد موسى

"أحمد موسى يتوعد الإخوان على الهواء: هتشوفوا أيام لم تروها من قبل

الإعلامي الراحل عاطف كامل

إنسان نقي وصوت صادق.. حكايات وأسرار في حياة الإعلامي الراحل عاطف كامل| تفاصيل

أحمد موسى

سكرتير عام حزب الوفد: بريطانيا أظهرت وجهها القبيح في التعامل مع أحمد عبد القادر ميدو

تعالج السرطان وتمنع الإصابة به.. اكتشف فوائد مادة طبيعية مهملة

السرطان
السرطان
السرطان

الحلقة الرابعة من "Just You": مفاجآت صادمة وموت غامض يزيد الألغاز تعقيدًا في "ما تراه، ليس كما يبدو"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

ازاى السم فضل بعد ما دخل الفرن .. طبيب يكشف أسرار جديدة في وفاة أطفال المنيا

أطفال المنيا
أطفال المنيا
أطفال المنيا

وزير الدفاع يتفقد إختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية

حسام حبيب وشيرين

مش هسيب حقي بالقانون.. حسام حبيب يهاجم شقيق شيرين ويكشف محاولات الضغط عليه

وفاة الإعلامي عاطف كامل

بعد حبسه 10 سنوات.. لحظات مؤثرة في وفاة الإعلامي عاطف كامل

شباب ضربوا الناس في الشارع

الضرب على القفا... الدخلية تقبض على شباب ضربوا الناس في الشوارع

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

