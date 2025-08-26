آبل تقاضي موظفاً سابقاً بتهمة تسريب أسرار تجارية خطيرة لشركة أوبو الصينية

رفعت شركة آبل دعوى قضائية مفصلة في المحكمة الفيدرالية بكاليفورنيا، تتهم فيها منافستها الصينية "أوبو" (Oppo) بتدبير عملية تجسس صناعي منظمة، وذلك عبر استقطاب مهندس بارز من فريق ساعة آبل لسرقة أسرار تجارية بالغة الأهمية.

تستهدف الدعوى القضائية كلاً من المهندس السابق الدكتور "تشين شي"، وشركتي "أوبو" الصينية و"إينوبيك" التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، والتي انضم إليهما بعد مغادرته لآبل.

خطة سرقة محكمة.. 63 وثيقة ورسائل تدين المتهم

بحسب الدعوى، كان الدكتور "شي"، الذي عمل كمهندس متخصص في أنظمة الاستشعار لدى آبل من 2020 إلى يونيو 2025، يتمتع بوصول كامل إلى "أكثر تقنيات آبل تطورًا في مجال الاستشعار الصحي، بما في ذلك خرائط طريق سرية للغاية، ووثائق تصميم وتطوير، ومواصفات تقنية مستشعرات تخطيط القلب الكهربائي (ECG)".

وتزعم آبل أن "شي" قام، قبل ثلاثة أيام فقط من مغادرته للشركة، بتحميل 63 وثيقة سرية من خوادم آبل الداخلية ونقلها إلى وحدة تخزين خارجية (USB). وتتضمن هذه الوثائق معلومات حيوية عن قدرات منتجات لم تصدرها آبل بعد، بالإضافة إلى بيانات مسروقة من فريق آبل الذي يطور شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة لأجهزة آيفون وآيباد وماك.

رسائل مسربة وخداع الزملاء

الأمر الأكثر إثارة في الدعوى هو أن آبل قدمت رسائل تدعي أنها متبادلة بين "شي" وقيادة عليا في أوبو في الفترة من أبريل إلى يونيو من هذا العام. وفي إحدى هذه الرسائل، يُزعم أن "شي" كتب: "في الآونة الأخيرة، كنت أراجع أيضًا العديد من المواد الداخلية وأجري الكثير من الاجتماعات الفردية في محاولة لجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات سأشاركها معكم جميعًا لاحقًا".

ولإخفاء خططه، تزعم آبل أن "شي" أخبر زملائه بأنه سيعود إلى الصين "لأسباب شخصية وعائلية" لرعاية والديه المسنين، وأنه لا يخطط للبحث عن عمل جديد، بينما كان قد حصل بالفعل على منصب رئيس فريق في مكتب أوبو بالولايات المتحدة.

رد أوبو ومطالب آبل

في ردها على موقع "Gizmodo"، صرحت أوبو بأنها "راجعت بعناية الادعاءات الواردة في شكوى آبل" و"لم تجد أي دليل يثبت وجود أي صلة بين هذه الادعاءات وسلوك الموظف أثناء عمله في أوبو".

من جانبها، تسعى آبل للحصول على أمر قضائي يمنع أوبو من استخدام أسرارها التجارية المسروقة، وتطالب بمحاكمة لتحديد مبلغ التعويضات والأضرار التي تدين بها الشركة الصينية.