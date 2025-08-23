قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفاقسي يكشف حجم إصابة علي معلول ومدة غيابه عن الفريق
الصحة العالمية: نبذل جهودا لإيصال الإمدادات الطبية إلى غزة
صبري عبد المنعم: لم اعتزل الفن وأعشق الفن وساعود قريبا.. خاص
انتخابات الأهلي في موعدها.. مفاجأت بالجملة في قائمة الخطيب
تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية
أنت كنت في حتة تالتة.. الغندور يرد على تصريحات حازم إمام
أحدث ظهور لـ خوان ألفينا مع عائلته في الأهرامات
المحكمة الرياضية الدولية ترسل خطابا رسميا إلى النادي الأهلي.. ما القصة؟
سباق الموت على شاطئ ابو تلات.. فتاة واحدة تصنع الغرق الجماعي وتنجو بحياتها
محمد أبو شامة: التجويع في غزة جريمة مكملة للاحتلال العسكري
تجديد الثقة في محمد الصفتي مدير المكتب الفني لوزير الرياضة
مسار مؤقت.. تحويلات مرورية بمحيط محطة مترو المطبعة في الهرم
فضيحة تجسس تهز عالم التكنولوجيا.. آبل تتهم أوبو بتجنيد موظف لسرقة أسرار ساعة آبل الصحية

احمد الشريف

 اتهمت شركة آبل الأمريكية عملاقة التكنولوجيا الصينية "أوبو" بتدبير عملية تجسس صناعي، زاعمة أن الأخيرة قامت بتجنيد أحد موظفيها السابقين وسرقة أسرار تجارية حساسة تتعلق بأحد أشهر منتجاتها هي ساعة آبل (Apple Watch).

رفعت آبل شكوى رسمية في محكمة فيدرالية، تدعي فيها أن الموظف السابق، وهو مهندس متخصص في أنظمة الاستشعار يُدعى "تشين شي"، قبل وظيفة لدى أوبو بعد أن طُلب منه نقل ملفات سرية تتعلق بتقنيات الاستشعار الصحي في ساعة آبل.

تفاصيل عملية السرقة المزعومة

بحسب الدعوى القضائية، بدأ "شي" في حضور اجتماعات فريق ساعة آبل بعد أن علم بأنه سينتقل للعمل لدى أوبو قريبًا. والأخطر من ذلك، تزعم آبل أن "شي" قام بالوصول سرًا إلى وثائق سرية للغاية تتعلق بتقنيات الاستشعار الصحي قبل مغادرته للشركة في يونيو الماضي.

وتضيف الشكوى أن الموظف السابق قام بتحميل 63 وثيقة سرية في وقت متأخر من إحدى الليالي، قبل ثلاثة أيام فقط من مغادرته. وفي اليوم السابق لرحيله، قام بنقل هذه الوثائق إلى وحدة تخزين خارجية (USB).

خداع وأدلة دامغة

كشفت آبل أيضًا أن "شي" أخفى حقيقة انضمامه إلى أوبو، وأخبر زملاءه بأنه سيعود إلى الصين لرعاية والديه. وقدمت آبل في شكواها ما وصفته بأنه دليل دامغ، وهو عبارة عن محادثات باللغة الصينية بين "شي" ونائب رئيس قسم الصحة في أوبو.

وتُظهر ترجمة إحدى المحادثات أن نائب رئيس أوبو رد بشكل إيجابي على رسائل "شي"، مما يؤكد موافقة الشركة المصنعة على أفعاله، بحسب زعم آبل.

وتقول آبل إن الأسرار التجارية التي سرقها "شي" ستساعد أوبو بشكل مباشر في تطوير جهاز منافس لساعة آبل.

توقيت غريب في ظل التوترات السياسية

يأتي هذا الحادث في توقيت حرج للغاية، خاصة في ظل إدارة الرئيس ترامب الذي يضغط بالفعل على آبل لتصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى سياساته الجمركية التي تهدد الأعمال التجارية مع الشركات الصينية.

من وجهة نظري، فإن مثل هذه الخطوة من أوبو - إن ثبتت صحتها - لن تؤدي إلا إلى سنوات مؤلمة للشركة في مواجهة الإدارة الأمريكية، إلا إذا كانت الشركة الصينية تخطط للعبة طويلة الأمد ورهان عالي المخاطر.

ايمان عبد اللطيف

تهدد الأرض.. علماء الفلك يحذرون من عاصفة شمسية قوية

استخراج شعر من معدة فتاه

بسبب عادة غربية.. استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة

أنغام

مرضها مالوش تفسير.. ​ألم أنغام المستمر يثير قلق الجمهور والأطباء في حيرة

فاروق فلوكس

فاروق فلوكس يطلب طلبا من الفنان أحمد حلمي .. فما هو

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن التحكم في الذكاء الاصطناعي؟

د. محمد بشاري، الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: القاضي الذي حوَّل منصة القضاء إلى مقعد أبٍ رحيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: إثراء وحماية اللغة العربية

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

