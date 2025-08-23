قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حركة انقلابية على المخابرات الأمريكية من إدارة ترامب
أفضل أعمال شهر المولد النبوي.. 10 أمور تجعله بداية خير لحياتك القادمة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23-8-2025
مجزرة الفجر بخان يونس.. 14 شهيدًا بينهم رضيع في قصف إسرائيلي غادر
الفراخ الحمراء انخفضت.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم
سوريا تعلن حذف صفرين من عملتها في محاولة لتحقيق الاستقرار النقدي
فى ذكراه.. قصة زواج عبد السلام النابلسي الغربية وإعلان إفلاسه
الكيمى كو.. شوبير يرد على هتافات جمهور الزمالك ضد نجله
موسكو: 67 مواطناً روسياً وأقاربهم لا يزالون في قطاع غزة
رئيس هندسية ستاد النادي الأهلي يكشف مفاجأة بشأن المشروع في نوفمبر 2026
هل الاحتفال بالمولد النبوي بدعة؟.. سنة حسنة مستحبة بشرط
عمرو الدردير يهاجم منتقدي خوان الفينا :على أي أساس زيزو أفضل منه؟
تكنولوجيا وسيارات

فضيحة تجسس .. آبل تتهم أوبو بتجنيد موظف لسرقة أسرار الساعة الصحية

احمد الشريف

اتهمت شركة آبل الأمريكية عملاقة التكنولوجيا الصينية "أوبو" بتدبير عملية تجسس صناعي، زاعمة أن الأخيرة قامت بتجنيد أحد موظفيها السابقين وسرقة أسرار تجارية حساسة تتعلق بأحد أشهر منتجاتها  ساعة آبل (Apple Watch).

رفعت آبل شكوى رسمية في محكمة فيدرالية، تدعي فيها أن الموظف السابق، وهو مهندس متخصص في أنظمة الاستشعار يُدعى "تشين شي"، قبل وظيفة لدى أوبو بعد أن طُلب منه نقل ملفات سرية تتعلق بتقنيات الاستشعار الصحي في ساعة آبل.

تفاصيل عملية السرقة المزعومة

بحسب الدعوى القضائية، بدأ "شي" في حضور اجتماعات فريق ساعة آبل بعد أن علم بأنه سينتقل للعمل لدى أوبو قريبًا. والأخطر من ذلك، تزعم آبل أن "شي" قام بالوصول سرًا إلى وثائق سرية للغاية تتعلق بتقنيات الاستشعار الصحي قبل مغادرته للشركة في يونيو الماضي.

وتضيف الشكوى أن الموظف السابق قام بتحميل 63 وثيقة سرية في وقت متأخر من إحدى الليالي، قبل ثلاثة أيام فقط من مغادرته. وفي اليوم السابق لرحيله، قام بنقل هذه الوثائق إلى وحدة تخزين خارجية (USB).

خداع وأدلة دامغة

كشفت آبل أيضًا أن "شي" أخفى حقيقة انضمامه إلى أوبو، وأخبر زملاءه بأنه سيعود إلى الصين لرعاية والديه. وقدمت آبل في شكواها ما وصفته بأنه دليل دامغ، وهو عبارة عن محادثات باللغة الصينية بين "شي" ونائب رئيس قسم الصحة في أوبو.

وتُظهر ترجمة إحدى المحادثات أن نائب رئيس أوبو رد بشكل إيجابي على رسائل "شي"، مما يؤكد موافقة الشركة المصنعة على أفعاله، بحسب زعم آبل.

وتقول آبل إن الأسرار التجارية التي سرقها "شي" ستساعد أوبو بشكل مباشر في تطوير جهاز منافس لساعة آبل.

توقيت غريب في ظل التوترات السياسية

يأتي هذا الحادث في توقيت حرج للغاية، خاصة في ظل إدارة الرئيس ترامب الذي يضغط بالفعل على آبل لتصنيع منتجاتها في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى سياساته الجمركية التي تهدد الأعمال التجارية مع الشركات الصينية.

من وجهة نظري، فإن مثل هذه الخطوة من أوبو - إن ثبتت صحتها - لن تؤدي إلا إلى سنوات مؤلمة للشركة في مواجهة الإدارة الأمريكية، إلا إذا كانت الشركة الصينية تخطط للعبة طويلة الأمد ورهان عالي المخاطر.

