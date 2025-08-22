آبل تعترف بأخطائها.. تسريبات آيفون 17 تظهر كيف تصلح الشركة عيوباً أغضبت المستخدمين

تتسارع وتيرة التسريبات في الأسابيع القليلة المتبقية قبل أن تكشف شركة آبل عن سلسلة هواتف iPhone 17 المنتظرة، والتي يُرجح أن تُعلن عنها في 9 سبتمبر المقبل. ولا تقتصر أحدث الشائعات على الهواتف نفسها، بل تمتد لتشمل الإكسسوارات الجديدة التي ستطلقها آبل إلى جانبها.

ظهرت صور جديدة أكثر وضوحًا لأغطية الحماية TechWoven، التي يُقال إنها ستكون البديل المباشر لأغطية FineWoven المثيرة للجدل.

ورغم أنها لا تزال تعتمد على النسيج، إلا أن آبل تركز هذه المرة على توفير متانة أعلى وقبضة أفضل للاستخدام اليومي.

ألوان وتصميم TechWoven الجديد

يتميز السطح الخارجي للغطاء بنسيج كثيف ومحكم لتقليل تآكل المظهر الأصلي مع الاستخدام الطويل. ووفقًا للتسريبات، ستتوفر الأغطية بستة ألوان تبدو هادئة وتتناسب مع ألوان طرازات "البرو" المتوقعة:

أسود

بني

أزرق

أخضر

بنفسجي

برتقالي

ومن المتوقع أن تأتي الأزرار الجانبية معدنية مع استجابة لمسية محسّنة، كما تحتوي الأغطية على فتحتين في الحافة السفلية لربط أحزمة الكتف أو الإضافات الأخرى، في خطوة عملية طال انتظارها.

وماذا عن هواتف آيفون 17 نفسها؟

بالطبع، تبقى الهواتف هي الحدث الأبرز، وتشير التسريبات إلى تغييرات جوهرية هذا العام، خاصة في فئات "البرو" والفئة الجديدة "Air":

iPhone 17 Pro و Pro Max: يُشاع أنهما سيحصلان على أكبر إعادة تصميم منذ سنوات، مع كاميرا "تيليفوتو" جديدة بدقة 48 ميجابكسل قد تكون هي السبب الرئيسي وراء التغيير في التصميم.

iPhone 17 Air: يستعد ليكون أنحف هاتف آيفون صنعته آبل على الإطلاق، بسماكة تبلغ 5.4 ملم فقط. ولتحقيق هذه النحافة، قد يأتي بكاميرا خلفية واحدة وبطارية أصغر حجمًا.

iPhone 17 العادي: لن يحصل على نفس مستوى الترقيات، لكنه سيشهد تحسينات مهمة تشمل كاميرا أمامية أفضل، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) أكبر، وأخيرًا، شاشة بمعدل تحديث أعلى من 60 هرتز.

إذا صحت كل هذه الشائعات، فلن يطول انتظارنا كثيرًا، حيث ستصعد آبل إلى المسرح قريبًا لتكشف للعالم رسميًا عن عائلة هواتف آيفون 17 وكل جديد لديها.