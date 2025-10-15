قنصل مصر بميلانو يشارك في احتفال الجالية المصرية بذكرى حرب 6 أكتوبر

شارك القنصل العام وليد عثمان قنصل عام مصر في ميلانو في الاحتفال الذي أقامته الجالية المصرية فى ميلانو بمناسبة ذكرى حرب السادس من أكتوبر في مقر مدرسة نجيب محفوظ.

وأعرب رؤساء الجمعيات التي تمثل الجالية - في كلماتهم الافتتاحية - عن تقديرهم للدور الهام الذي قامت به مصر لإنهاء الحرب في قطاع غزة عن طريق جهود الوساطة الحثيثة وتقديم المساعدات الإنسانية بشكل عكس الدعم القوي الذي لا يحتمل المزايدات والذي قدمته الدولة لأهالي القطاع.

عيد العزة والكرامة

وعبر رؤساء الجالية كذلك عن تهنئتهم لانتخاب الدكتور خالد العناني فى منصب مدير عام منظمة اليونسكو تزامنًا مع احتفالات مصر بعيد العزة والكرامة وفيما يعد انتصارًا للدبلوماسية المصرية وتقديرًا دوليًا لدور مصر الحضاري والثقافي.

وشارك في الحفل أعضاء القنصلية وأعضاء الجالية المصرية، وتميز بالعروض الفنية والغنائية التي قدمها طلبة مدرسة نجيب محفوظ.

كما تخلل الحفل عرض لوحات الطلبة المصريين المشاركين في مسابقة فنية حول حرب السادس من أكتوبر بما عكس اهتمام أعضاء الجالية بغرس قيم الانتماء للوطن الأم في أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين في ميلانو.