قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب التأهل لكأس العالم.. محمد صلاح يخطف الأنظار في أحدث ظهور له عبر إنستجرام |شاهد
وليد صلاح عبداللطيف يكشف عن «فضيحة» في قطاع ناشئين الزمالك
دعاء الفجر.. بـ 9 كلمات لا ينقطع رزقك ويستقر عيشك .. فهل تعرفها؟
«كنت حاسس إن النهاية قرّبت».. روايات مروّعة من ركاب قطار سوهاج بعد خروج عربات عن القضبان
نتنياهو يكشف تفاصيل الاتفاق مع حماس: نزع السلاح أو المواجهة
دينا هشام ابنة هبة قطب تشارك جمهورها صورًا من شهر العسل | شاهد
٧٨ شهيدًا .. المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي يُعلن بالأسماء قائمة شهداء عائلته في غزة
مصطفى الفقي: سر بين الرئيس السيسي وربه يمنحه توفيقًا في قيادة مصر والمنطقة |فيديو
بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية
محمد حجازي: قمة شرم الشيخ تتويج لجهود مصر الدبلوماسية في دعم القضية الفلسطينية|فيديو
وضع حجر أساس تجديد كنيسة القديس مارمرقس بجزيرة طما | صور
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رسالة فخر من رانيا فريد شوقي: قمة شرم الشيخ أعادت الأمل لإنهاء الحرب في غزة

الفنانة رانيا فريد شوقي
الفنانة رانيا فريد شوقي
أوركيد سامي

عبَّرت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها وفخرها بـ قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدة أن الحدث أعاد الأمل والفرحة من جديد بعد الألم الذي كانت تعيشه غزة.

وقالت رانيا فريد شوقي في تصريحات لـ صدى البلد: "فخورة ببلدي، وقمة السلام أعادت الأمل لإنهاء الحرب في غزة، وبداية السلام رجعت الأمل، وأكدت أن مصر دائماً أرض السلام."

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في اجتماع على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، ضم ملك الأردن، ورئيسي فرنسا وتركيا، وأمير دولة قطر، والمستشار الألماني، ورؤساء وزراء إيطاليا، والمملكة المتحدة، وكندا، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع عُقد بهدف التنسيق بين الدول المشاركة بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أكد أهمية عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في نوفمبر 2025، والبناء في هذا الصدد على الزخم الذي ولدته قمة شرم الشيخ للسلام.

كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تشجيع الدول الأوروبية كافة الأطراف المعنية على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى أن مصر والأردن تدربان عدداً من أفراد الشرطة الفلسطينية، مؤكداً أهمية دعم الدول الأوروبية لمصر والأردن في هذا الصدد؛ لمواصلة التدريب وتوسيع نطاقه.

رانيا فريد شوقي اخبار الفن نجوم الفن قمة شرم الشيخ للسلام مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

بعد 24 ساعة من قمة شرم الشيخ.. إسرائيل تخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

سيف زاهر

سيف زاهر يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

مشغولات ذهبية

قمة جديدة.. الذهب يواصل الصعود مساء تعاملات اليوم

فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

إدارة الهرم التعليمية تعلن فصل 60 طالب ثانوي لتعديهم نسبة الغياب

ارشيفية

السائق أصيب بنوبة صرع.. مصرع فتاة وإصابة سبعة آخرين في انقلاب أتوبيس بالدقهلية

أردوغان وميلوني علي هامش قمة شرم الشيخ للسلام

لقطة طريفة بين أردوغان وميلوني حسناء إيطاليا تشعل مواقع التواصل

أحمد موسى

كواليس أزمة كادت تعصف باتفاق غزة.. أحمد موسى يكشف مفاجآت عن جلسة الأربعاء

ترامب وإنفانتينو

أثار حضوره جدلا واسعا.. سر تواجد رئيس الفيفا في قمة شرم الشيخ

ترشيحاتنا

الرأس الأخضر

الرأس الأخضر : المقابل المادي يحسم مشاركتنا في دورة الإمارات

محمد زيدان

محمد زيدان يزور الأسطورة حسن شحاتة بعد تعرضه لوعكة صحية

خالد الغندور

خالد الغندور يحتفل بتأهل السعودية لكأس العالم لثالث مرة على التوالي

بالصور

بعد وفيات في الهند.. تشديد الرقابة على بيع «الباراسيتامول» للأطفال دون وصفة طبية

الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال
الهند تشدد الرقابة على أدوية البارسيتامول للأطفال

الانسحاب العاطفي.. صمت المشاعر الذي يهدد العلاقات الزوجية

الانسحاب العاطفي
الانسحاب العاطفي
الانسحاب العاطفي

الحلقة الرابعة من لينك تتصدر الأعلى مشاهدة على منصة WATCH IT

رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"
رانيا يوسف من مسلسل "لينك"

ليلى علوي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

ليلى علوي
ليلى علوي
ليلى علوي

فيديو

مخاطر مشروبات الطاقة

خبراء يحذرون: الإفراط في مشروبات الطاقة يهدد الحياة

زفاف هادي الباجوري

كتبنا كتابنا.. المخرج هادي الباجوري يودع العزوبية ويُفاجئ الجميع بعروس من نوع خاص

شيماء سيف بالنقاب

الظهور الأول لشيماء سيف بالنقاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

المزيد