رسالة فخر من رانيا فريد شوقي: قمة شرم الشيخ أعادت الأمل لإنهاء الحرب في غزة

عبَّرت الفنانة رانيا فريد شوقي عن سعادتها وفخرها بـ قمة شرم الشيخ للسلام، مؤكدة أن الحدث أعاد الأمل والفرحة من جديد بعد الألم الذي كانت تعيشه غزة.

وقالت رانيا فريد شوقي في تصريحات لـ صدى البلد: "فخورة ببلدي، وقمة السلام أعادت الأمل لإنهاء الحرب في غزة، وبداية السلام رجعت الأمل، وأكدت أن مصر دائماً أرض السلام."

يُذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك في اجتماع على هامش قمة شرم الشيخ للسلام، ضم ملك الأردن، ورئيسي فرنسا وتركيا، وأمير دولة قطر، والمستشار الألماني، ورؤساء وزراء إيطاليا، والمملكة المتحدة، وكندا، ووزير خارجية المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع عُقد بهدف التنسيق بين الدول المشاركة بشأن تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك جهود إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أكد أهمية عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في نوفمبر 2025، والبناء في هذا الصدد على الزخم الذي ولدته قمة شرم الشيخ للسلام.

كما شدد الرئيس السيسي على أهمية تشجيع الدول الأوروبية كافة الأطراف المعنية على تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيراً إلى أن مصر والأردن تدربان عدداً من أفراد الشرطة الفلسطينية، مؤكداً أهمية دعم الدول الأوروبية لمصر والأردن في هذا الصدد؛ لمواصلة التدريب وتوسيع نطاقه.