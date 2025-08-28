سامسونج توجه رسالة ساخرة لـ آبل في إعلان Galaxy Z Fold 7 الجديد

عادت شركة سامسونج لتوجيه رسالة ساخرة جديدة إلى آبل، هذه المرة من خلال استعراض قدرات هواتفها القابلة للطي التي تقدم مزايا لا يمكن لهواتف آيفون التقليدية تحقيقها.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، جاء الإعلان الذي نشرته سامسونج عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” في 27 أغسطس، قبل أيام قليلة من إطلاق آيفون 17 المقرر في 9 سبتمبر، وقد أثار جدالا واسعا بين المستخدمين.

سامسونج ترد على آبل بإعلان ساخر يبرز مزايا هواتفها القابلة للطي

في مقطع الفيديو الذي يستغرق 30 ثانية، يظهر مستخدم آيفون وهو يحاول وضع هاتفه مستندا على الطاولة، ربما لالتقاط سيلفي، أو إجراء مكالمة فيديو، أو مشاهدة محتوى بدون استخدام اليدين، ولكن تتسبب قطته الفضولية في تعقيد الأمر، حيث تقوم بإسقاط الهاتف أثناء محاولته موازنة الجهاز.

تأتي لحظة المفاجأة عندما يضع صديقه هاتف Galaxy Z Fold 7 على الطاولة، مطويا جزئيا بحيث يقف بمفرده، ويقسم الهاتف القابل للطي الشاشة إلى مقطعي فيديو يعملان جنبا إلى جنب، وهو ما يتيح تعدد المهام بشكل لا يمكن لهاتف آيفون العادي تقديمه.

كما تظهر على الشاشة رسالة تقول: “هل يستطيع هاتفك فعل ذلك؟”.

تهدف سامسونج من خلال هذا الإعلان إلى التأكيد على تفوقها في تصميم الهواتف القابلة للطي، مع جهازي Fold 7 وFlip 7، تعتمد الشركة على تصميمات أنحف، وأدوات الذكاء الاصطناعي من جالاكسي، ووضعيات استخدام فريدة مثل وضع الفلكس Flex Mode للحفاظ على شعور الهواتف بأنها من المستقبل.

وبسعر 1999 دولارا، يظل Fold 7 هاتفا باهظ الثمن، لكنه يعكس سنوات من تطوير سامسونج لهذا الشكل، في الوقت الذي لم تقدم فيه آبل هاتفا قابلا للطي بعد.

تشير الشائعات إلى أن آبل تعمل على هاتف قابل للطي قد يطلق في سبتمبر 2026، لكن حتى ذلك الحين، يبدو أن سامسونج تفضل إبراز مميزات هواتف جالاكسي القابلة للطي وتفوقها في هذا المجال، ورغم الطابع المرح للإعلان، فإنه يمثل استعراضا واضحا في إطار المنافسة المستمرة بين الشركتين.