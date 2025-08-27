سامسونج Galaxy S26 Ultra يقتبس تصميم كاميرا آيفون الضخمة

بينما تستعد آبل لإطلاق iPhone 17، تخطط سامسونج أيضا لإحداث تغييرات كبيرة في موديلات سلسلة S القادمة.

ورغم أن موعد إطلاق سلسلة Galaxy S26 ما زال بعيدا بعد عدة أشهر، بدأت تسريبات التصميم الخاصة بموديل Galaxy S26 Ultra في الظهور، وكشفت لنا لمحة مبكرة عما يمكن توقعه.

تغييرات في تصميم كاميرا Galaxy S26 Ultra 5G

يشير التسريب الجديد إلى أن تصميم Galaxy S26 Ultra 5G قد يستلهم بعض التفاصيل من التصميم المتوقع لموديلات iPhone 17 Pro.

كما تشير التقارير إلى أن آبل ستعتمد في موديلات الـ Pro على جزيرة كاميرا أكبر تحتوي على حساسات متقدمة لتحسين التصوير، وسامسونج قد تسير على نفس النهج مع Galaxy S26 Ultra.

وبالرغم من أن الجهاز قد يصبح أنحف، إلا أن وحدة الكاميرا قد تصبح أكثر ضخامة لاستيعاب العدسات الجديدة.

تصميم وحدة الكاميرا

وفقا لتقارير كورية، من المتوقع أن يحتوي Galaxy S26 Ultra على وحدة كاميرا موحدة Monolithic Camera Island، بدلا من العدسات المنفصلة التي اعتمدتها سامسونج منذ Galaxy S22 Ultra.

سيسمح هذا التصميم الجديد بتطويرات كبيرة في كاميرات التصوير الرئيسية والتليفوتوغرافي، وهو مشابه لما يشاع عن تصميم كاميرات iPhone 17 Pro.

بالطبع، تصميم الجزيرة الكبيرة للكاميرا ليس ابتكارا جديدا في سوق الهواتف، إذ تعتمد عليه العديد من العلامات الصينية مثل سلسلة Vivo X وهواتف شاومي الرائدة، التي تجمع بين الكاميرات الضخمة وتصاميم متقاربة، لذلك، يمكن القول إن سامسونج تتبع اتجاها شائعا أكثر منها تستلهم آبل بالكامل.

تحسينات أخرى في التصميم

إلى جانب وحدة الكاميرا الجديدة، يقال إن Galaxy S26 Ultra سيكون أنحف وأخف وزنا مقارنة بـ Galaxy S25 Ultra الحالي، مع زوايا أكثر انحناء لتحسين قبضة اليد وراحة الاستخدام، بشكل عام، نتوقع عدة تحسينات وتعديلات تصميمية مريحة وعصرية لسلسلة S في العام القادم.