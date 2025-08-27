قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جمال شعبان: الإعلامي عاطف كامل مات بسبب الزعل
الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام بعد اتهامات بمخالفات في أرض الفرع الجديد| تفاصيل
الوطنية للانتخابات: انتظام التصويت في إعادة الشيوخ.. والنتيجة 4 سبتمبر
من الحب ما قتل.. حقيقة عودة شيرين لحسام حبيب
طفلة الشيبسي تتصدر السوشيال ميديا.. ووالدها: بنتي حنينة بالفطرة
برلمانية: زيارة رئيس الإمارات لمصر تدفع التعاون الاستثماري والمشروعات التنموية
بتكلفة 7.8 مليون جنيه .. افتتاح المركز التكنولوجي الجديد بالمنيا لخدمة المواطنين
التحالف الوطني للعمل الأهلي يرسل 67 ألف طن مساعدات إنسانية لغزة خلال عامين
البابا تواضروس: الخطية تتسبب في "جوع قلبي وإيماني".. وشبعنا الحقيقي بيد الله
حقن فيلر وبوتكس مغشوشة.. القصة الكاملة لوفاة عروس حلوان داخل مركز تجميل بالمهندسين
الدبلوماسية المصرية تنتصر في لندن.. كرامة المصريين خط أحمر لا يمس
جارناتشو يقترب من الانتقال إلى تشيلسي في صفقة كبرى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

سامسونج Galaxy S26 Ultra يقتبس تصميم كاميرا آيفون الضخمة

سامسونج Galaxy S25 Ultra
سامسونج Galaxy S25 Ultra
شيماء عبد المنعم

بينما تستعد آبل لإطلاق iPhone 17، تخطط سامسونج أيضا لإحداث تغييرات كبيرة في موديلات سلسلة S القادمة. 

ورغم أن موعد إطلاق سلسلة Galaxy S26 ما زال بعيدا بعد عدة أشهر، بدأت تسريبات التصميم الخاصة بموديل Galaxy S26 Ultra في الظهور، وكشفت لنا لمحة مبكرة عما يمكن توقعه. 

تغييرات في تصميم كاميرا Galaxy S26 Ultra 5G

يشير التسريب الجديد إلى أن تصميم Galaxy S26 Ultra 5G قد يستلهم بعض التفاصيل من التصميم المتوقع لموديلات iPhone 17 Pro.

كما تشير التقارير إلى أن آبل ستعتمد في موديلات الـ Pro على جزيرة كاميرا أكبر تحتوي على حساسات متقدمة لتحسين التصوير، وسامسونج قد تسير على نفس النهج مع Galaxy S26 Ultra. 

وبالرغم من أن الجهاز قد يصبح أنحف، إلا أن وحدة الكاميرا قد تصبح أكثر ضخامة لاستيعاب العدسات الجديدة.

تصميم وحدة الكاميرا

وفقا لتقارير كورية، من المتوقع أن يحتوي Galaxy S26 Ultra على وحدة كاميرا موحدة Monolithic Camera Island، بدلا من العدسات المنفصلة التي اعتمدتها سامسونج منذ Galaxy S22 Ultra. 

سيسمح هذا التصميم الجديد بتطويرات كبيرة في كاميرات التصوير الرئيسية والتليفوتوغرافي، وهو مشابه لما يشاع عن تصميم كاميرات iPhone 17 Pro.

بالطبع، تصميم الجزيرة الكبيرة للكاميرا ليس ابتكارا جديدا في سوق الهواتف، إذ تعتمد عليه العديد من العلامات الصينية مثل سلسلة Vivo X وهواتف شاومي الرائدة، التي تجمع بين الكاميرات الضخمة وتصاميم متقاربة، لذلك، يمكن القول إن سامسونج تتبع اتجاها شائعا أكثر منها تستلهم آبل بالكامل.

تحسينات أخرى في التصميم

إلى جانب وحدة الكاميرا الجديدة، يقال إن Galaxy S26 Ultra سيكون أنحف وأخف وزنا مقارنة بـ Galaxy S25 Ultra الحالي، مع زوايا أكثر انحناء لتحسين قبضة اليد وراحة الاستخدام، بشكل عام، نتوقع عدة تحسينات وتعديلات تصميمية مريحة وعصرية لسلسلة S في العام القادم.

سامسونج Galaxy S26 Ultra كاميرا آيفون 17 برو

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

رئيس الوزراء

إتاحة الإيجار التمليكي رسميًا.. آليات الحصول على شقق بديلة لمستأجري الإيجار القديم

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

بورسعيد| كان بيدافع عن المحل.. مصرع صغير داخل محل والده على يد لص

المساج الحرام.. كواليس سقوط شبكة دعارة في الحي الراقي

طفلة كيس الشيبسي

تعليق مثير من فنان عن هايدي صاحبة تريند كيس الشيبسي

البابا تواضروس

منقذًا وقدوة ومجددًا.. البابا تواضروس يوضح أدوار المسيح الثلاثة

البابا تواضروس

الجوع الداخلي والشبع بالمسيح .. تأمل البابا تواضروس في إنجيل يوحنا 6

الزبيب للرضع.. تعرف على فوائده وأضراره

الزبيب للرضع..تعرف على فوائده و ارضراره
الزبيب للرضع..تعرف على فوائده و ارضراره
الزبيب للرضع..تعرف على فوائده و ارضراره

تارا عماد: بكيت في بروفة الماسك قبل تصوير الحلقة الأخيرة من Just You

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

تخطى الـ 200 ألف جنيه .. هنا الزاهد تستعرض جمالها عبر انستجرام

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

صدمة الحلقة الأخيرة من Just" You".. سارة بين الصدمة والخيال

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

ياسمين رئيس وزوجها

رغم شائعات الانفصال.. زوج ياسمين رئيس يدعمها في العرض الخاص لفيلم ماما وبابا

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

المزيد