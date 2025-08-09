سامسونج تطلق ميزة جديدة تحمي مستخدمي Galaxy من الاحتيال الصوتي

في عصر تتطور فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي بسرعة، بات بإمكان هذه التكنولوجيا القيام بأمور مذهلة، من بينها تغيير الصوت في الوقت الفعلي، هذه القدرة استغلها بعض المجرمين في تنفيذ هجمات تصيد صوتي Voice Phishing، عبر تقليد أصوات أشخاص مقربين منك والاتصال بك للاحتيال عليك بطرق متعددة.

لكن سامسونج أعلنت عن حل ذكي لحماية مستخدمي هواتف Galaxy من هذا النوع من الهجمات، من خلال ميزة جديدة تحمل اسم 'تنبيه الاتصال المشتبه به كـ احتيال صوتي، وذلك ضمن واجهة One UI 8.0.

كيف تعمل ميزة سامسونج الجديدة لاكتشاف الاحتيال الصوتي؟



بحسب ما كشفته سامسونج على منتدى المجتمع الخاص بها في كوريا نقلا عن موقع Android Authority، فإن الميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ما إذا كان الرقم الذي تتصل به خصوصا الأرقام غير المحفوظة، يشكل خطرا محتملا من حيث الاحتيال الصوتي، في حال تم رصد أي سلوك مشبوه، تصدر الميزة تنبيها صوتيا ورسالة مصحوبة بالاهتزاز لتحذير المستخدم على الفور.

مصدر بيانات الميزة وهل تضر بالخصوصية؟



أوضحت سامسونج أن الميزة تعتمد في تحليلها على بيانات من وكالة الشرطة الوطنية والمعهد الوطني للتحقيقات العلمية في كوريا الجنوبية، ما يمنحها قاعدة بيانات قوية لرصد الأنماط الاحتيالية.

الأهم من ذلك، أن عملية التحليل والتعرف على الاحتيال تتم محليا على الهاتف نفسه، ما يعني أن بيانات المستخدمين لا ترسل إلى خوادم خارجية، وهو ما يحافظ على خصوصيتهم بالكامل.

ميزة تنبيه الاحتيال الصوتي على هواتف Galaxy

طريقة تفعيل ميزة تنبيه الاحتيال الصوتي على هواتف Galaxy:



لتفعيل الميزة على هواتف سامسونج الداعمة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الهاتف Phone.

2. اضغط على رمز الثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليمنى.

3. اختر الإعدادات Settings.

4. انقر على خيار تنبيه الاتصال المشتبه به كاحتيال صوتي.

5. فعل الميزة.

متى تتوفر الميزة عالميا؟



حتى الآن، تقتصر هذه الميزة على المستخدمين في كوريا الجنوبية فقط، لكن من المتوقع أن تقوم سامسونج بتوسيع نطاقها لتشمل باقي الدول، خاصة مع ازدياد حالات الاحتيال الصوتي حول العالم.

ويتمنى المستخدمون أن تعمل سامسونج على تطوير الميزة لتشمل المكالمات الواردة أيضا، وليس فقط الصادرة، مما يزيد من الحماية ويجعل الهواتف أكثر أمانا أمام هذا النوع الخطير من الاحتيال.