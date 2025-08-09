قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نوبات العمل المتواصلة تفتك بشباب الأطباء.. ماذا بعد وفاة سلمي واستقالة رنين؟
سابه يموت وخرج .. التفاصيل الكاملة لوفاة طالب على يد والده بعد وصلة تعذيب بالقليوبية
موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري والقنوات الناقلة
بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
بسبب خصومة ثأرية.. الإعدام لـ عامل والمؤبد لـ4 آخرين قتلوا شخصا وأصابوا 4 بأسيوط
عضو بالحوار الوطني: مخطط نتنياهو لاحتلال غزة عربدة مرفوضة
إيرلندا تعاقب إسرائيل وتفرض حظرا تجاريا على منتجات المستوطنات
شمس البارودي عن حسن يوسف: بموت من غيره
الصحة: إجراء 1350 تدخل قلبي دقيق ومعقد «مجانًا» بالشيخ زايد التخصصي
مصر وتركيا.. شراكة استراتيجية تمتد من مئوية العلاقات إلى مواجهة أزمات غزة وليبيا وسوريا | تقرير
مصر وتركيا تعلنان رفضهما القاطع لإعلان إسرائيل السيطرة على قطاع غزة
السلطات الإيرانية تلقي القبض على 20 مشتبهاً بأنهم عملاء للموساد الإسرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تطلق ميزة جديدة تحمي مستخدمي Galaxy من الاحتيال الصوتي

سامسونج تطلق ميزة جديدة تحمي مستخدمي Galaxy من الاحتيال الصوتي
سامسونج تطلق ميزة جديدة تحمي مستخدمي Galaxy من الاحتيال الصوتي
شيماء عبد المنعم

في عصر تتطور فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي بسرعة، بات بإمكان هذه التكنولوجيا القيام بأمور مذهلة، من بينها تغيير الصوت في الوقت الفعلي، هذه القدرة استغلها بعض المجرمين في تنفيذ هجمات تصيد صوتي Voice Phishing، عبر تقليد أصوات أشخاص مقربين منك والاتصال بك للاحتيال عليك بطرق متعددة.

لكن سامسونج أعلنت عن حل ذكي لحماية مستخدمي هواتف Galaxy من هذا النوع من الهجمات، من خلال ميزة جديدة تحمل اسم 'تنبيه الاتصال المشتبه به كـ احتيال صوتي، وذلك ضمن واجهة One UI 8.0.

كيف تعمل ميزة سامسونج الجديدة لاكتشاف الاحتيال الصوتي؟


بحسب ما كشفته سامسونج على منتدى المجتمع الخاص بها في كوريا نقلا عن موقع Android Authority، فإن الميزة تستخدم الذكاء الاصطناعي لاكتشاف ما إذا كان الرقم الذي تتصل به خصوصا الأرقام غير المحفوظة، يشكل خطرا محتملا من حيث الاحتيال الصوتي، في حال تم رصد أي سلوك مشبوه، تصدر الميزة تنبيها صوتيا ورسالة مصحوبة بالاهتزاز لتحذير المستخدم على الفور.

مصدر بيانات الميزة وهل تضر بالخصوصية؟


أوضحت سامسونج أن الميزة تعتمد في تحليلها على بيانات من وكالة الشرطة الوطنية والمعهد الوطني للتحقيقات العلمية في كوريا الجنوبية، ما يمنحها قاعدة بيانات قوية لرصد الأنماط الاحتيالية.
الأهم من ذلك، أن عملية التحليل والتعرف على الاحتيال تتم محليا على الهاتف نفسه، ما يعني أن بيانات المستخدمين لا ترسل إلى خوادم خارجية، وهو ما يحافظ على خصوصيتهم بالكامل.

ميزة تنبيه الاحتيال الصوتي على هواتف Galaxy

طريقة تفعيل ميزة تنبيه الاحتيال الصوتي على هواتف Galaxy:


لتفعيل الميزة على هواتف سامسونج الداعمة، يمكن اتباع الخطوات التالية:

1. افتح تطبيق الهاتف Phone.

2. اضغط على رمز الثلاث نقاط في الزاوية العلوية اليمنى.

3. اختر الإعدادات Settings.

4. انقر على خيار تنبيه الاتصال المشتبه به كاحتيال صوتي.

5. فعل الميزة.

ميزة تنبيه الاحتيال الصوتي على هواتف Galaxy

متى تتوفر الميزة عالميا؟


حتى الآن، تقتصر هذه الميزة على المستخدمين في كوريا الجنوبية فقط، لكن من المتوقع أن تقوم سامسونج بتوسيع نطاقها لتشمل باقي الدول، خاصة مع ازدياد حالات الاحتيال الصوتي حول العالم.

ويتمنى المستخدمون أن تعمل سامسونج على تطوير الميزة لتشمل المكالمات الواردة أيضا، وليس فقط الصادرة، مما يزيد من الحماية ويجعل الهواتف أكثر أمانا أمام هذا النوع الخطير من الاحتيال.

سامسونج الذكاء الاصطناعي هواتف Galaxy الاحتيال الصوتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي إلغاء أعمال السنة لطلاب الإعدادية العام الدراسي القادم

سنة النبي في صلاة الفجر

سنة النبي في صلاة الفجر.. ما السور التي كان يقرأها الرسول بعد الفاتحة؟

أسعار الدواجن والبيض

البانيه نزل 30 جنيها.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

جامعة طنطا

إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. بوست أستاذ طب المنصورة يثير موجة غضب

الإيجار القديم

العد التنازلي بدأ.. خريطة تفصيلية بموعد زيادة وإنهاء عقود الإيجار القديم

الزمالك

رمزي صالح ينصح الزمالك بالاستغناء عن أحد الحراس ويحذره من بيراميدز

خالد الغندور

خالد الغندور ينتقد موقف جماهير الزمالك ضد زيزو في مباراة سيراميكا

ترشيحاتنا

الطريقة الرفاعية

الطريقة الرفاعية تمنع استخدام الأدوات الحادة والزواحف في احتفالات المولد النبوي

الشيخ أبو بكر أحمد مفتي الهند

مفتي الهند يدعو إلى صوم يوم الإثنين المقبل نصرةً للمسلمين في غزة

الجامع الأزهر

كيف نواجه مفاهيم الجماعات المتطرفة المغلوطة عن الفقه؟ الأزهر يجيب

بالصور

فستان البحر.. مي عمر تخطف الانظار بإطلالة صيفية جذابة| شاهد

مي عمر
مي عمر
مي عمر

شاهد سيارة فيات الجديدة في شكل وفخامة مازيراتي

فيات
فيات
فيات

لوك صيفي.. داليا البحيري تبهر المتابعين | شاهد

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب
محمد رمضان مع عائلة ترامب

فيديو

سرقة الطفل

راكبين موتوسيكل.. القبض على المتهمين بسرقة هاتف محمول من طفل بالإكراه في دمياط

محمد رمضان مع عائلة ترامب

محمد رمضان يلتقي عائلة ترامب بعد دعوتهم لاستقباله بمنزلهم في نيويورك

القبض على بوبا اللدغة

نشرت فيديوهات مخلة.. بوبا اللدغة في قبضة رجال الأمن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

المزيد