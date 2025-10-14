ضبط 64 شركة بدون ترخيص تَنصُب على المواطنين بعقود عمل وهمية

وجه وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء ؤالشكر والتقدير إلى اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على الجهود المبذولة والتي أسفرت عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد قيام 64 شركة مزورة و "بدون ترخيص"،وتقوم بالنصب والإحتيال على المواطنين بعقود عمل وهمية، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطها بمواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد أن أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، النشاط الوهمي لهذه الشركات.

وبحسب المعلومات جرى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد 46 شركة تعمل بدون ترخيص، و17 شركة قامت بالنصب على مواطنين، وشركة واحدة "تزوير" وذلك في 6 محافظات هي، القاهرة والجيزة والمنوفية والغربية والشرقية والفيوم، كما توضح المعلومات أن عملية ضبط هذه الشركات جرت منذ شهر أغسطس 2025، وحتى الأن.