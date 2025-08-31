قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسماء مصابي حادث انفجار بخط غاز أبو سلطان في الإسماعيلية
أحمد موسى: سيد عبد الحفيظ هيحل كل مشاكل الأهلي.. وأفضل مدير كرة
الأرصاد تحذر من تحول مفاجيء في طقس الساعات المقبلة
بعد رحيل ريبيرو..أحمد حسن يوجة سؤالا هاما لجماهير الاهلي
عمرو ناصر يخوض تدريبات تأهيلية بعد استبعاده من لقاء وادي دجلة بالدوري
الأهلي فريق بدون مدرب.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب أداء الأحمر بالدوري
نصيحة أحمد موسى لـ زيزو: خليك في الملعب وابعد عن السوشيال ميديا
بعد هزيمة الأهلي من بيراميدز.. أحمد موسى: هاتوا جهاز فني مصري وادُّوله الفرصة
انطلاق الموجة الـ27 ..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
مش لازم خواجة.. رسالة نارية من أحمد موسى لإدارة النادي الأهلي
الداخلية تضبط المتهمة بـ تشويه وجه عروسة طليقها في مصر القديمة
قيادي بـ المؤتمر: اكتشاف بئري غاز جديدتين بالبحر المتوسط يعكس قوة القطاع ويعزز الاقتصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد أن أطاحت بها هواوي .. 3 دروس يجب أن تتعلمها آبل لتستعيد عرش الساعات الذكية

هواوي
هواوي
احمد الشريف

شكل خبر تفوق هواوي على آبل واعتلائها قمة سوق الساعات الذكية العالمي صدمة للكثيرين، لكن بالنسبة لي، كان هذا الإنجاز هو الأقل إثارة للدهشة منذ وقت طويل.

 فهذا لم يكن انتصارًا مفاجئًا، بل نتيجة حتمية لسنوات تجاهلت فيها آبل شكاوى مستخدميها الأكثر إلحاحًا.

لا تفهمني خطأ، ما زلت أستخدم ساعة آبل وأحبها، لكني لست أعمى عن عيوبها. 

لقد أمضيت سنوات أشاهد ساعات هواوي وهي تتحسن، لكن الشركة الصينية لم تكتفِ بتحسين منتجاتها، بل كانت تستمع باهتمام للمشاكل التي تزعج مستخدمي ساعة آبل وتقوم بحلها في أجهزتها.

إذا أرادت آبل العودة إلى العرش، فعليها أن تفعل الشيء نفسه: أن تبدأ بالاستماع إلى عملائها. وإلا، فإن نجاح هواوي المدوّي قد يصبح هو الوضع الطبيعي الجديد. إليكم أهم الدروس التي يجب على آبل تعلمها بسرعة.

الدرس الأول والقاسي: كارثة عمر البطارية

بكل تأكيد، أكبر عيب في أي ساعة من آبل هو عمر البطارية. تعد الشركة بـ 18 ساعة من الاستخدام لساعتها Apple Watch Series 10، و36 ساعة لنسخة Ultra 2. 

في المقابل، يمكن لساعة Huawei Watch GT 5 أن تدوم حتى 9 أيام، بينما تدوم ساعة Watch 5 أسبوعًا كاملاً في تجربتي.

هذه الأرقام لا تقبل المقارنة، وتترجم إلى تجربة مستخدم أفضل بشكل لا يضاهى. لقد اعتدت على شحن ساعتي كلما استحممت، لكنني أنسى أحيانًا، فتموت ساعتي في منتصف اليوم. هذا شبه مستحيل مع جهاز من هواوي.

هذه المشكلة تمتد للرياضيين. ففي جولات ركوب الدراجات الطويلة، خانتني ساعة آبل عدة مرات، حيث لم تتمكن من الصمود لمدة 8-9 ساعات من تتبع نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بينما صمدت ساعات أصدقائي من Garmin وهواوي طوال النشاط واستمرت في العمل ليوم آخر.

حجة آبل الوحيدة هي أن ساعتها يمكنها فعل أشياء أكثر، لكن تحسين عمر البطارية أصبح أهم من أي تطبيق طرف ثالث يمكنني التفكير فيه.

الدرس الثاني: سجن "آيفون" الحصري

اختفت هواوي من سوق الهواتف الذكية الأمريكية، لكنها ركزت بقوة على الأجهزة القابلة للارتداء، وأحد أسباب شعبيتها هو أنها تعمل مع أي هاتف، حتى لو لم يكن من هواوي. في الواقع، قد تكون ساعة هواوي هي أفضل بديل لساعة آبل لمستخدمي آيفون أنفسهم.

في المقابل، لا يمكن إقران ساعة آبل إلا بهاتف آيفون. لقد حان الوقت لأن تسمح آبل لساعاتها بالعمل مع هواتف أندرويد، حتى لو فقدت بعض الميزات.

الدرس الثالث: حان وقت التجديد البصري

أحد العيوب الأقل أهمية ولكنه لا يزال مزعجًا هو التصميم. فساعة آبل لم يتغير تصميمها المستطيل تقريبًا خلال العقد الماضي، بصرف النظر عن الشاشة الأكبر والحواف الأنحف.

على الجانب الآخر، تقدم هواوي مجموعة متنوعة وساحقة من الخيارات.

 هناك تصميمات دائرية (Watch GT 5)، ومستطيلة (Watch Fit 4)، ونماذج فاخرة (Watch Ultimate)، وسلسلة Band ذات الأسعار المعقولة. على عكس آبل، تمنح هواوي العملاء مجموعة من التصاميم والأسعار للاختيار من بينها.

لم يفت الأوان بعد

رغم هذا النقد، ما زلت أعتقد أن آبل يمكنها تغيير الأمور واستعادة مكانتها الرائدة. 

فبالنظر إلى تفوقها في البرامج والميزات، كل ما تحتاجه الشركة هو التركيز على العتاد. 

إن تنويع محفظتها، وإصلاح مشكلة البطارية، والانفتاح قليلاً يمكن أن يصنع المعجزات. أضف إلى ذلك القليل من سحر الذكاء الاصطناعي، ويمكنني أن أتخيل عقدًا آخر من الهيمنة.

هواوي آبل ساعات هواوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

بنك مصر

بنك مصر يخفض أسعار العائد على الأوعية الادخارية بالجنيه والدولار

خوسية ريبيرو

خالد طلعت: اقالة خوسيه ريبيرو من تدريب الأهلي رسميا

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

طرح كراسة شروط 2333 قطعة أرض سكنية بـ 18مدينة | رابط مباشر للحجز

ذهب

بعد ارتفاعها 172 جنيها.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الوطنية للصحافة

في ضيافة الوطنية للصحافة.. نقاش صريح حول رؤية تطوير المحتوى والخطاب الإعلامي

جامعة الجلالة

جامعة الجلالة توقع بروتوكول تعاون مع جامعة أسوان لتعزيز الشراكة الأكاديمية والبحثية

مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر

وقفة ضد التجاوزات.. مجدي البدوي يشيد بإزالة حواجز السفارة البريطانية

بالصور

محافظ الشرقية يُفاجئ الأطباء والعاملين بعيادة المبرة للتأمين الصحي بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الدفاع يلتقى نظيره التنزاني لبحث التعاون العسكري المشترك

لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع
لقاء وزير الدفاع

أبرزهم ضي وجوازة ولا جنازة.. أفلام منتظرة فى دور السينما المصرية

افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية
افلام منتظرة فى دور العروض السينمائية

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

فيديو

حكاية هند من مسلسل ما تراه ليس ما يبدو

يوسف يواصل خداع هند.. و"قائمة العفش" تقلب الأحداث في الحلقة الثانية

المتهم

القبض على شخص نشر فيديو لواقعة سرقة قديمة

متحرش القليوبية

القليوبية .. القبض على عامل تحرش بفتاة أثناء سيرها بالشارع بشبرا الخيمة

المتهم - أرشيفية

بيسرق المصلين.. سقوط لص المساجد بالفيوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. سبيل السعادة

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ازدواجية الغرب وحقوق الإنسان

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

المزيد