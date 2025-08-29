قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟
عم سلامة شبيه متسول واقعة الشيبسي: أنا صاحب فرشة بطيخ ومبسوط
الزمالك يهزم سموحة في أولى جولات دوري المحترفين لكرة اليد
قائمة منتخب بلجيكا لمواجهتي كازاخستان وليختنشتاين بتصفيات مونديال 2026
لمنافسة ChatGPT.. مايكروسوفت تكشف عن نماذجها الذكية الخاصة
بين التصريحات والواقع.. أجواء تركيا ما زالت مفتوحة أمام الطائرات الإسرائيلية
سيف الجزيري خارج حسابات الزمالك أمام وادي دجلة في الدوري
تدريبات خططية مكثفة للزمالك قبل لقاء وادي دجلة في الدوري
لاعب ليفربول يقترب من ارتداء قميص روما على سبيل الإعارة.. تفاصيل
استبعاد 9 لاعبين من قائمة الأهلي لمباراة بيراميدز في الدوري
دعاء قبل النوم يجعلك مغفور الذنب.. ردده كما علمنا النبي
إنبي يتقدم على الاتحاد السكندري في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تطيح بآبل وتتربع على عرش سوق الساعات الذكية العالمي

هواوي
هواوي
احمد الشريف

أظهرت أبحاث سوق حديثة حدوث تغيير تاريخي في موازين القوى، حيث تمكنت شركة هواوي الصينية من إزاحة آبل عن صدارة سوق الساعات الذكية العالمي لأول مرة على الإطلاق، لتصبح الشركة المصنعة رقم واحد في العالم خلال الربع الثاني من عام 2025.

يأتي هذا الإنجاز مدفوعًا بطلب هائل في سوقها المحلي، وقد ساهم هذا التحول في انتعاش شحنات الساعات الذكية العالمية بنسبة 8% على أساس سنوي، مسجلاً أول تعافٍ حقيقي للسوق بعد خمسة أرباع متتالية من التراجع.

 

أصبحت الصين المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث ارتفع الطلب بشكل كبير على الميزات الصحية والقدرات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. 

وقادت هذا التوجه شركات محلية عملاقة مثل هواوي وشاومي وImoo، التي حولت الساعات الذكية من مجرد أجهزة قابلة للارتداء إلى مراكز يومية للياقة البدنية والمدفوعات والمكالمات وحتى الملاحة.

ولأول مرة على الإطلاق، أصبحت الصين أكبر مساهم في العالم في شحنات الساعات الذكية المتقدمة، وذلك بفضل مزيج من الولاء المحلي، وقوة العلامات التجارية الوطنية، والدعم الحكومي، والتكامل السلس للساعات مع تطبيقات الحياة اليومية.

 

تُظهر الأرقام أن هواوي هي الرابح الأكبر، حيث حققت نموًا مذهلاً في شحناتها بنسبة 52%. في المقابل، لا تعيش آبل أفضل لحظاتها، حيث انخفضت شحنات ساعاتها للربع السابع على التوالي، مما أجبرها على التخلي عن الصدارة العالمية.

ومع ذلك، لا تزال آبل تحتفظ بالمركز الأول في "قطاع الساعات الذكية المتقدمة" بفضل قوة نظامها البيئي iOS وقاعدة مستخدميها الأوفياء.

وانضمت سامسونج إلى آبل في المنطقة الحمراء، حيث تراجعت شحناتها بنسبة 3% على أساس سنوي. 

ويرجع جزء كبير من هذا التراجع لآبل وسامسونج إلى تردد المستهلكين، حيث ينتظر الكثيرون إطلاق الجيل التالي من الأجهزة في الربع الثالث من العام، والذي يشمل Galaxy Watch 8 التي تم إطلاقها بالفعل، وساعات آبل الجديدة (Series 11, Ultra 3, و SE 3) التي سيتم الكشف عنها في 9 سبتمبر.

من المتوقع أن ينمو سوق الساعات الذكية العالمي بنحو 7% في عام 2025. وسيأتي هذا الدعم من تكامل الذكاء الاصطناعي، ومستشعرات صحية أكثر ذكاءً، ودقة تتبع محسّنة.

 ومع تحول الرؤى المدعومة بالذكاء الاصطناعي والإرشادات الصحية الشخصية إلى القاعدة، تسير الساعات الذكية بخطى ثابتة لتصبح المحور المركزي للحياة الرقمية اليومية.

هواوي الساعات الذكية شركة هواوي آبل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

بعد خفض الفائدة.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025 في مصر

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 5 أدوية مغشوشة

بينها مضاد حيوي شهير.. هيئة الدواء تحذر من شراء 3 أدوية مغشوشة

مأمور مركز اشمون

فتاة تستغيث من مضايقات أسفل منزلها في المنوفية ومأمور أشمون يستجيب

ابراهيم شيكا

أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين

جزء من المضبوطات

بضاعة بـ70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية

سوزي الاردنية

شقة بالقاهرة الجديدة الأبرز.. التحريات تكشف ثروة سوزي الأردنية

تنسيق الجامعات

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني

تنسيق الجامعات .. أرشيفية

رسميًا.. التعليم العالي تعلن موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني في تنسيق الجامعات

ترشيحاتنا

تووليت

بيسألوني عليك.. تووليت يبدأ حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة

هايدي كرم

بالأسود.. هايدي كرم تستعرض جمالها في أحدث ظهور

رانيا محمود ياسين

رانيا محمود ياسين: اليحر السنة دية للمشاهدة والتصوير بس

بالصور

طريقة عمل فراخ بالبصل

طريقة عمل فراخ بالبصل
طريقة عمل فراخ بالبصل
طريقة عمل فراخ بالبصل

لو عايزة شعرك يحسدوكي عليه .. حضري بخاخ طبيعي من نواة البلح | المكونات وطريقة الاستخدام

طريقة تحضير زيت نواة البلح للشعر
طريقة تحضير زيت نواة البلح للشعر
طريقة تحضير زيت نواة البلح للشعر

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.

لا تترك زجاجة الماء في السيارة.. احذر شربها

تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة

فيديو

ابراهيم شيكا

جثته تخفي سرا كبيرا.. والدة إبراهيم شيكا تتهم المقربين منه بالتسبب في وفاته

جوري قطان

"لى متى" أحدث أغاني الفنانة السعودية الشابة جوري قطان

بلطجي يشوة وجه ام

مأساة في إمبابة .. بلطجي يشوه وجه أم بقالب طوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد