آبل تطلق النسخة التجريبية الأخيرة من iOS 26.. الإصدار الرسمي للجميع أصبح وشيكاً

آبل
آبل
احمد الشريف

أطلقت شركة آبل اليوم النسخة التجريبية الثامنة والأخيرة على الأرجح من نظام التشغيل iOS 26، في خطوة تشير إلى أننا في الأمتار الأخيرة قبل الإطلاق الرسمي والنهائي للنظام لجميع المستخدمين الشهر المقبل.

بدأت رحلة الاختبارات التجريبية في 9 يونيو الماضي، ومن المتوقع أن يتم إطلاق النسخة المستقرة لجميع هواتف آيفون المدعومة في 16 سبتمبر المقبل، أي بعد أسبوع من المؤتمر المنتظر للكشف عن سلسلة هواتف iPhone 17.

تحسينات أخيرة وتجربة تجريبية مستقرة

شهدت هذه النسخة الأخيرة استمرارًا في تحسين أداء البطارية، وهو ما لاحظه المستخدمون على مدار النسخ التجريبية السابقة. كما يبدو أن آبل قامت مرة أخرى بتخفيف حدة تأثير "الزجاج السائل" (Liquid Glass) على الشاشة الرئيسية، على الرغم من أنه لا يزال بارزًا في مركز التحكم.

وبشكل عام، كانت رحلة اختبار iOS 26 مستقرة إلى حد كبير، باستثناء مشكلة مزعجة وقعت في يوليو الماضي، حيث تسبب خلل برمجي في عدم رنين الهاتف عند استقبال المكالمات، وهو ما استمر ليومين أو ثلاثة قبل أن تصلحه آبل، في تذكير قوي بمخاطر تثبيت البرامج التجريبية على هاتفك الأساسي.

الفيل في الغرفة: غياب "Personal Siri" وتفوق جوجل

كان الأمل الأكبر خلال فترة الاختبارات هو تجربة مساعد آبل الذكي الجديد "Personal Siri"، لكن خيبة الأمل كانت كبيرة بعد أن تم تأجيل إطلاقه. وزاد الطين بلة هو أن جوجل كشفت الأسبوع الماضي في مؤتمرها عن ميزة "Magic Cue" في هواتف Pixel 10، والتي تقوم بنفس وظائف "Personal Siri" المنتظرة.

فبينما يمكن لهواتف بكسل الآن استخلاص معلومات رحلتك الجوية من رسائلك تلقائيًا عند تلقي استفسار عنها، سيتعين على مستخدمي آيفون الانتظار حتى ربيع العام القادم على أقرب تقدير للحصول على ميزة مماثلة.

أبرز الميزات الجديدة القادمة في iOS 26

على عكس تحديث العام الماضي الذي ركز بالكامل على "ذكاء آبل"، يركز تحديث هذا العام على إعادة التصميم الشاملة. ورغم ذلك، فقد قدم التحديث ميزات ذكية جديدة ومفيدة، أبرزها:

الترجمة المباشرة: تتيح إجراء محادثة هاتفية مع شخص يتحدث لغة أجنبية، حيث يسمع كل طرف نسخة مترجمة من كلام الآخر في الوقت الفعلي.

المساعدة أثناء الانتظار (Hold Assist): ميزة شبيهة بميزة جوجل، حيث يقوم هاتفك بمراقبة الخط أثناء وضعك على الانتظار، وينبهك عند عودة الطرف الآخر للمكالمة.

استطلاعات الرأي في الدردشات الجماعية: للمساعدة في اتخاذ القرارات.

فحص المكالمات: يرد على المكالمات من أرقام غير معروفة ويسأل المتصل عن هويته وسبب الاتصال قبل أن يرن هاتفك.

آبل شركة آبل iPhone 17

