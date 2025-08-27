آبل تراهن على سماعات AirPods المزودة بكاميرات بدلاً من نظارات الواقع المعزز

كشف تقرير حديث للمحلل الموثوق مارك جورمان، المتخصص في شؤون آبل، عن استراتيجية مفاجئة قد تتبعها الشركة في سباقها نحو الهيمنة على مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء، وهي استراتيجية قد تشير إلى أن آبل لا ترغب في التركيز كثيرًا على نظارات الواقع المعزز الذكية في الوقت الحالي.

ففي الوقت الذي تشتعل فيه المنافسة لإنتاج نظارات الواقع المعزز (AR)، التي يعتقد الكثيرون أنها ستمثل "مستقبل الحوسبة"، يبدو أن آبل تخطط لسلوك مسار مختلف تمامًا، وتراهن على منتجها الأكثر شعبية: سماعات AirPods.

المنافسون يهرولون نحو النظارات

أنفقت شركة "ميتا" مليارات الدولارات على تطوير نظاراتها الذكية، مع خطط لإطلاق زوج مزود بشاشة عرض ربما في وقت مبكر من الشهر المقبل، على أن تصل النسخة المتكاملة من نظارات الواقع المعزز الحقيقية في عام 2027.

وفيما تسعى الشركات الأخرى جاهدة للحاق بالركب، يبدو أن لدى آبل خططًا أخرى.

استراتيجية آبل: AirPods أولاً

يعتقد جورمان أن آبل تفكر في جعل سماعات AirPods جهازها الأساسي القابل للارتداء والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتدعم هذا الاعتقاد تقارير سابقة عن أن آبل تعمل على تطوير زوج من سماعات AirPods مزود بكاميرات مدمجة، مما يجعلها قادرة على أداء نفس وظائف نظارات Meta Ray-Ban الذكية الحالية.

ويكمن المنطق وراء هذه الاستراتيجية في أن ارتداء سماعات AirPods في الأماكن العامة أصبح مقبولاً اجتماعيًا تمامًا، لذا تراهن الشركة على أن عددًا أكبر من الناس سيقبلون على شراء سماعات ذكية بدلاً من نظارات قد تلفت الانتباه.

رهان قصير المدى.. أم رؤية طويلة الأمد؟

إذا كانت هذه هي رؤية الشركة بالفعل، فلا أعتقد أنها ستصمد طويلاً. من المؤكد أن سماعات AirPods المزودة بكاميرات ستكون أرخص من النظارات الذكية المزودة بشاشات، وستكون بديلاً قويًا للنظارات الذكية الحالية التي لا تحتوي على شاشات.

لكن نظارات الواقع المعزز الحقيقية ستصبح بأسعار معقولة بما فيه الكفاية في غضون سنوات قليلة. وعندما يحدث ذلك، خاصة إذا صاحبه تحسينات هائلة في تصميمها وشكلها، فإن سماعات AirPods المزودة بكاميرا ستتخلف عن الركب بسرعة كبيرة، في رأيي.

يمكن أن تكون هذه السماعات بمثابة جهاز آبل الأساسي للذكاء الاصطناعي على المدى القصير، لكن الشركة تحتاج حقًا إلى حل مشاكلها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أولاً حتى تتمكن من البدء في العمل على نظارات الواقع المعزز المناسبة للمستقبل.