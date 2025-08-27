قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالعال: خوان ألفينا مهاري وفعال أمام المرمى.. وزيزو يركز على الجري بالكرة
زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب داغستان جنوب روسيا
نقص الأطباء .. النظام الصحي الإسرائيلي يترنح بين الشيخوخة والحرب
كواليس جلسة محامي زيزو مع اللجنة القانونية باتحاد الكرة
الحوثيون يطلقون صاروخًا نحو إسرائيل .. وجيش الاحتلال يتصدى
تهديد إيراني يُلاحق «جروسي».. والاستخبارات النمساوية تتحرّك
حقيقة اقتراب المدير الفني السابق للنادي الأهلي من تدريب بيراميدز
سحب رعدية ورياح .. الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء
عقب ارتفاعها 10 جنيهات .. مفاجأة في أسعار الدواجن الآن بالأسواق
نجم الأهلي السابق: الزمالك محظوظ بجدول ترتيب مبارياته في الدوري
علاء إبراهيم: رمضان صبحي أعلى فنيًا من تريزيجيه ويستحق العودة للأهلي
اليوم .. فصل الكهرباء عن 5 مناطق في مدينة بيلا بكفر الشيخ
آبل تراهن على سماعات AirPods المزودة بكاميرات بدلاً من نظارات الواقع المعزز

احمد الشريف

كشف تقرير حديث للمحلل الموثوق مارك جورمان، المتخصص في شؤون آبل، عن استراتيجية مفاجئة قد تتبعها الشركة في سباقها نحو الهيمنة على مستقبل الأجهزة القابلة للارتداء، وهي استراتيجية قد تشير إلى أن آبل لا ترغب في التركيز كثيرًا على نظارات الواقع المعزز الذكية في الوقت الحالي.

ففي الوقت الذي تشتعل فيه المنافسة لإنتاج نظارات الواقع المعزز (AR)، التي يعتقد الكثيرون أنها ستمثل "مستقبل الحوسبة"، يبدو أن آبل تخطط لسلوك مسار مختلف تمامًا، وتراهن على منتجها الأكثر شعبية: سماعات AirPods.

المنافسون يهرولون نحو النظارات

أنفقت شركة "ميتا" مليارات الدولارات على تطوير نظاراتها الذكية، مع خطط لإطلاق زوج مزود بشاشة عرض ربما في وقت مبكر من الشهر المقبل، على أن تصل النسخة المتكاملة من نظارات الواقع المعزز الحقيقية في عام 2027.

 وفيما تسعى الشركات الأخرى جاهدة للحاق بالركب، يبدو أن لدى آبل خططًا أخرى.

استراتيجية آبل: AirPods أولاً

يعتقد جورمان أن آبل تفكر في جعل سماعات AirPods جهازها الأساسي القابل للارتداء والمدعوم بالذكاء الاصطناعي. وتدعم هذا الاعتقاد تقارير سابقة عن أن آبل تعمل على تطوير زوج من سماعات AirPods مزود بكاميرات مدمجة، مما يجعلها قادرة على أداء نفس وظائف نظارات Meta Ray-Ban الذكية الحالية.

ويكمن المنطق وراء هذه الاستراتيجية في أن ارتداء سماعات AirPods في الأماكن العامة أصبح مقبولاً اجتماعيًا تمامًا، لذا تراهن الشركة على أن عددًا أكبر من الناس سيقبلون على شراء سماعات ذكية بدلاً من نظارات قد تلفت الانتباه.

رهان قصير المدى.. أم رؤية طويلة الأمد؟

إذا كانت هذه هي رؤية الشركة بالفعل، فلا أعتقد أنها ستصمد طويلاً. من المؤكد أن سماعات AirPods المزودة بكاميرات ستكون أرخص من النظارات الذكية المزودة بشاشات، وستكون بديلاً قويًا للنظارات الذكية الحالية التي لا تحتوي على شاشات.

لكن نظارات الواقع المعزز الحقيقية ستصبح بأسعار معقولة بما فيه الكفاية في غضون سنوات قليلة. وعندما يحدث ذلك، خاصة إذا صاحبه تحسينات هائلة في تصميمها وشكلها، فإن سماعات AirPods المزودة بكاميرا ستتخلف عن الركب بسرعة كبيرة، في رأيي.

يمكن أن تكون هذه السماعات بمثابة جهاز آبل الأساسي للذكاء الاصطناعي على المدى القصير، لكن الشركة تحتاج حقًا إلى حل مشاكلها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي أولاً حتى تتمكن من البدء في العمل على نظارات الواقع المعزز المناسبة للمستقبل.

آبل AirPods Meta Ray Ban

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

المتهمين

القبض على 3 سيدات وشخصين يمارسون الرذيلة في ناد صحى بالشيخ زايد

حديقة الحيوان

هل تم قتل الأسود بحديقة الحيوان بالجيزة؟.. بيان رسمى يكشف الحقائق

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

تحذير عاجل من البنك الأهلي المصري بشأن بيانات العملاء

أحمد موسى

قاعد قدام التليفون لغاية 6 الصبح.. أحمد موسى ينفعل على الهواء لهذا السبب

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

حديقة الحيوان بالجيزة

قبل افتتاحها.. 15 صورة ترصد أعمال التطوير بحديقة الحيوان بالجيزة

وزير الري يلتقى المديرة التنفيذية للمعهد الدولى للمياه بستكهولم

وزير الري يلتقى المديرة التنفيذية للمعهد الدولى للمياه بستكهولم

نقابة الصحفيين

نتيجة انتخابات شعبة المحررين الاقتصاديين

أحمد عبد القادر الشهير بميدو

العاملين بالمالية والضرائب تدين اعتقال السلطات البريطانية أحمد عبد القادر

بالصور

فقدان حاسة الشم قد يكون إنذارًا مبكرًا لمرض الزهايمر.. دراسة تكشف السبب الحقيقي

لماذا يفقد مرضى الزهايمر حاسة الشم؟

لصحة الأمعاء وفقدان الوزن وتقوية العظام.. أفضل وقت لتناول الزبادي

أفضل وقت لتناول الزبادي لصحة الأمعاء والعظام أقوى

برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025: فرصة مهمة للنمو الشخصي

توقعات برج العذراء حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

برج الميزان حظ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 | تجنب اتخاذ قرارات حاسمة

برج الميزان حظك اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

السر وراء شهرة علياء قمرون

اعترافات مُثيرة.. علياء قمرون تروي كواليس شهرتها وأرباحها من التيك توك

نوال الزغبي

إنت مين .. نوال الزغبي تطرح أحدث أغانيها ضمن ألبوم «يا مشاعر»

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

