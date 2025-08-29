قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة في العالم.. هواوي تضع "قلب هاتف رائد" في تلفازها الجديد Mate TV

احمد الشريف

كشفت شركة هواوي عن أحدث ابتكاراتها في عالم الترفيه المنزلي، تلفاز Mate TV الذكي، وهو أول جهاز تلفاز يحمل علامة "Mate" المرموقة، ويأتي بمفاجأة من العيار الثقيل: إنه يعمل بنفس معالج هواتفها الرائدة.

أكد تقرير حديث أن التلفاز الجديد يعمل بمعالج Kirin 9020 5G، وهو نفس المعالج الجبار الموجود في هاتف Mate 70 RS Ultimate، مما يجعله أول تلفاز ذكي في العالم يتم تشغيله بمعالج هاتف رائد.

أداء ثوري بفضل معالج هاتف رائد

من شأن هذه الخطوة أن تقدم أداءً غير مسبوق في عالم التلفزيونات. فبدون قيود البطارية أو ارتفاع درجة الحرارة التي تواجهها الهواتف الذكية، يمكن للمعالج أن يطلق العنان لكامل قوته، مما يضمن تشغيلًا سلسًا للتطبيقات، وتجربة ألعاب فائقة، وجودة مشاهدة مذهلة. 

ويكتمل هذا الأداء بمعالج الصور "Honghu Vivid" من هواوي، الذي يعد بتعزيز الألوان والحدة والسطوع لتقديم صور نابضة بالحياة.

شاشة لمس عائمة ومواصفات مبهرة

لم تقتصر الإبداعات على المعالج فقط، بل امتدت إلى الشاشة التي تدمج تقنية "اللمس العائم" متعدد الأصابع مع 328 مستشعرًا لتتبع أدق حركات الأصابع، مما يسمح بتحكم دقيق في التطبيقات ومستوى الصوت والسطوع، وحتى التنقل القائم على الإيماءات.

وتدعم الشاشة أيضًا سطوعًا فائقًا يصل إلى 5000 شمعة، وتغطية واسعة للألوان بنسبة 91%، وواجهة مستخدم بدقة 4K، ومعدلات تحديث عالية.

نظام HarmonyOS 5.0 وميزات ذكاء اصطناعي شخصية

يعمل التلفاز بنظام التشغيل HarmonyOS 5.0، مما يوفر اتصالاً سلسًا مع هواتف هواوي والأجهزة اللوحية وغيرها. 

وترتقي الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي بالتجربة إلى مستوى جديد، حيث يمكن للتلفاز التعرف على الوجوه والأصوات لتقديم تحيات شخصية وتوصيات محتوى مخصصة لكل فرد من أفراد الأسرة.

كما يدعم التلفاز تقنية مكالمات الفيديو بدقة 4K، مع كاميرا بدقة 50 ميجابكسل تتعقب حركة الأشخاص للحفاظ عليهم في منتصف الشاشة.

 ورغم الكشف عن الجهاز في حدث إطلاق أخيرًا، فمن المتوقع أن يصل إلى الأسواق للمستهلكين في وقت لاحق من هذا العام.

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن

طريقة عمل بان كيك دايت بالعسل واللبن.
لا تترك زجاجة الماء في السيارة.. احذر شربها

تسرب مواد سامة المياة عند الزجاجات البلاستيكية الحرارة
أخبار السيارات| استدعاء 314 ألف سيارة فورد .. وآودي الجديدة بقوة 700 حصان

أخبار السيارات
ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء

ابتعد عن هذه المشروبات إذا كنت تعاني من ارتجاع المريء
