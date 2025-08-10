سلسلة Mate 80 قادمة بمزايا ثورية.. هواوي تجهز لمفاجأة في أكتوبر

بعد إطلاقها سلسلة Mate 70 الرائدة في شهر نوفمبر من العام الماضي، بدأت هواوي بالفعل بالعمل على الجيل التالي من هواتفها الرائدة، Mate 80، المتوقع إطلاقها في أكتوبر 2025.

وبحسب تسريبات جديدة من حساب Digital Chat Station على منصة “ويبو” الصينية، تعمل هواوي على تزويد سلسلة Mate 80 بنظام تبريد نشط متطور، إلى جانب بطارية جديدة مصنوعة من السيليكون والكربون، مما قد يحدث نقلة نوعية في الأداء، خاصة أثناء الاستخدام المكثف والمستمر.

نظام تبريد داخلي مبتكر



أشارت التسريبات إلى أن هواوي طورت مروحة تبريد صغيرة الحجم وقنوات هوائية مدمجة داخل الهاتف، بهدف الحفاظ على درجة حرارة المعالج ووحدة الكاميرا.



تم وضع نظام التبريد أسفل وحدة الكاميرا الدائرية، في حين يمتد مجرى الهواء على جانب الجهاز، ورغم وجود هذا النظام المفتوح، أكدت المصادر أنه مصمم للحفاظ على مقاومة الماء، من خلال عزل تدفق الهواء عن مكونات الهاتف الداخلية.

شاشة OLED مزدوجة الطبقة وهيكل من التيتانيوم



وبخصوص إصدار Mate 80 RS الفاخر، فإنه سيأتي وفقا للتسريبات مزودا بشاشة OLED مزدوجة الطبقة بحجم 6.9 بوصة، وهي التقنية التي ظهرت لأول مرة في إصدار Mate 70 RS.



توفر هذه التقنية سطوعا أعلى، استهلاكا أقل للطاقة، وعمرا أطول للشاشة، لكنها في المقابل مرتفعة التكلفة، حتى شركة آبل تفكر في استخدامها مستقبلا في هواتف آيفون، ما يعكس إمكاناتها الواعدة.

مواد فاخرة وتصميم أنيق

على مستوى التصميم، تخطط هواوي لاستخدام إطار من سبيكة التيتانيوم في الإصدار RS، مستكملة توجهها الذي بدأته مع إصدار Mate 70 RS ذي البنية البازلتية اللامعة.

كما ستتميز الجهة الخلفية للهاتف بلمسة سيراميكية فاخرة ليست سيراميكا حقيقيا، بل زجاجا خاصا يحاكي ملمس السيراميك وخفته.

كاميرا قوية ولكن ليست الأكبر

من المتوقع أن يأتي هاتف Mate 80 RS بنفس نظام الكاميرات الموجود في Mate 80 Pro وMate 80 Pro+، حيث ستضم الكاميرا الرئيسية مستشعرا بدقة 50 ميجابكسل بحجم 1/1.28 إنش، وهو ما يعادل تقريبا حجم المستشعر في iPhone 16 Pro.



ورغم أن هذا المستشعر أصغر من المستشعر العملاق 1 إنش الموجود في Huawei Pura 80 Pro، إلا أنه يعتمد على تقنية تصنيع متقدمة بدقة 22 نانومتر ويوفر حجم بكسل 1.2 ميكرومتر، ما يعزز من قدراته في التصوير الليلي والتقاط التفاصيل.

موعد إطلاق سلسلة هواوي Mate 80



من المتوقع أن تكشف هواوي رسميا عن سلسلة Mate 80 في أكتوبر 2025، مع تركيز واضح على الأداء، التصميم الفاخر، والكفاءة الحرارية، وسط تنافس محتدم مع كبار صناع الهواتف الذكية.