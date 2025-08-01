هواوي تكشف عن 4 أجهزة جديدة في أغسطس.. لا تتوقع هواتف ذكية

بينما يترقب البعض إطلاق هواتف جديدة من هواوي مثل Nova Flip 2 أو غيرها من الأجهزة الاقتصادية، يبدو أن الشركة لن تطلق أي هاتف ذكي جديد في أغسطس المقبل. وبدلا من ذلك، ستركز على إطلاق أجهزة لوحية وساعات وسماعات محسنة.

وفقا لما كشفه المسرب المعروف UncleKanshan، تستعد هواوي لإطلاق أربعة أجهزة جديدة خلال أغسطس، تشمل جهازان لوحيان من الفئة المتوسطة، وسماعة أذن اقتصادية جديدة، وإصدار محدث من ساعة Watch 5.



تشير هذه المجموعة إلى أن تركيز هواوي في أغسطس سيكون على الأجهزة المتوسطة المواصفات بأسعار مناسبة، ما يمثل فرصة جيدة لمن يبحث عن جهاز عملي بمزايا قريبة من الفئة الرائدة دون تكلفة مرتفعة.

قائمة المنتجات المتوقعة:



- سماعة هواوي Huawei FreeBuds 7i

- جهاز هواوي اللوحي Huawei MatePad 11.5S (إصدار 2025)

- جهاز هواوي اللوحي Huawei MatePad Air (إصدار 2025)

- ساعة هواوي الذكية Huawei Watch 5 (إصدار محدث)

وكان من المتوقع أن يتم الكشف عن FreeBuds 7i إلى جانب ساعة Watch GT 6 وجهاز هواوي القابل للطي ثلاثي الأجيال الثاني، لكن يبدو أن إطلاق السماعة سيتزامن الآن مع الجهازين اللوحيين الجديدين وساعة ذكية بإصدار محدث.



تفاصيل إضافية حول MatePad Air وWatch 5



خلال العام الماضي، أطلقت هواوي MatePad Air 2024 في أغسطس، ومن المرجح أن تعتمد نفس الجدول الزمني للجيل الجديد.

تشير التسريبات إلى أن الجهاز سيأتي مع شاشة بقياس 12 بوصة بدقة 2800 × 1840 بكسل، ودعم معدل تحديث 144 هرتز، وسيعمل بمعالج محسن من سلسلة Kirin 9، مع دعم الشحن السريع بقوة 66 وات

وتشمل خيارات ألوان التي سيأتي بها الجهاز الأخضر العشبي، الوردي الكرزي، الأبيض الرملي، والرمادي الدخاني, أما بالنسبة للساعة الذكية، فالإصدار المحدث من Watch 5 لفت الأنظار، خاصة مع تلميحات حول إصدار ساعة جديدة.