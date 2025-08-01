قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
تعرف على تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة اليوم
مجلس الشيوخ 2025.. تجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب في المنيا
محافظ أسيوط: مقار لجان انتخابات مجلس الشيوخ جاهزة للتصويت
جامعة المنيا الأهلية تعلن موعد التقديم الإلكتروني ومصروفات الكليات
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تكشف عن 4 أجهزة جديدة في أغسطس.. لا تتوقع هواتف ذكية

هواوي
هواوي
شيماء عبد المنعم

بينما يترقب البعض إطلاق هواتف جديدة من هواوي مثل Nova Flip 2 أو غيرها من الأجهزة الاقتصادية، يبدو أن الشركة لن تطلق أي هاتف ذكي جديد في أغسطس المقبل. وبدلا من ذلك، ستركز على إطلاق أجهزة لوحية وساعات وسماعات محسنة.

وفقا لما كشفه المسرب المعروف UncleKanshan، تستعد هواوي لإطلاق أربعة أجهزة جديدة خلال أغسطس، تشمل جهازان لوحيان من الفئة المتوسطة، وسماعة أذن اقتصادية جديدة، وإصدار محدث من ساعة Watch 5.


تشير هذه المجموعة إلى أن تركيز هواوي في أغسطس سيكون على الأجهزة المتوسطة المواصفات بأسعار مناسبة، ما يمثل فرصة جيدة لمن يبحث عن جهاز عملي بمزايا قريبة من الفئة الرائدة دون تكلفة مرتفعة.

قائمة المنتجات المتوقعة:
 

- سماعة هواوي Huawei FreeBuds 7i

- جهاز هواوي اللوحي Huawei MatePad 11.5S (إصدار 2025)

- جهاز هواوي اللوحي Huawei MatePad Air (إصدار 2025)

- ساعة هواوي الذكية Huawei Watch 5 (إصدار محدث)

وكان من المتوقع أن يتم الكشف عن FreeBuds 7i إلى جانب ساعة Watch GT 6 وجهاز هواوي القابل للطي ثلاثي الأجيال الثاني، لكن يبدو أن إطلاق السماعة سيتزامن الآن مع الجهازين اللوحيين الجديدين وساعة ذكية بإصدار محدث.


تفاصيل إضافية حول MatePad Air وWatch 5


خلال العام الماضي، أطلقت هواوي MatePad Air 2024 في أغسطس، ومن المرجح أن تعتمد نفس الجدول الزمني للجيل الجديد. 

تشير التسريبات إلى أن الجهاز سيأتي مع شاشة بقياس 12 بوصة بدقة 2800 × 1840 بكسل، ودعم معدل تحديث 144 هرتز، وسيعمل بمعالج محسن من سلسلة Kirin 9، مع دعم الشحن السريع بقوة 66 وات

وتشمل خيارات ألوان التي سيأتي بها الجهاز الأخضر العشبي، الوردي الكرزي، الأبيض الرملي، والرمادي الدخاني, أما بالنسبة للساعة الذكية، فالإصدار المحدث من Watch 5 لفت الأنظار، خاصة مع تلميحات حول إصدار ساعة جديدة.

هواوي هواتف جديدة MatePad Air ساعة هواوي الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد