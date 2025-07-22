هواوي تكشف عن MatePad Pro .. جهاز لوحي بمواصفات حاسوب احترافي

أصبحت الأجهزة اللوحية تُشبه أجهزة الكمبيوتر المحمولة أكثر و تأتي الأجهزة اللوحية الرائدة اليوم مزودة بلوحات مفاتيح خاصة بها، وتدعم اتصال الماوس، بل وتتضمن قلمًا إليك أهم مواصفات جهاز هواوي MatePad Pro

مواصفات جهاز هواوي MatePad Pro

من المرجح أن يشعر من يرغبون في استبدال أجهزة الكمبيوتر المحمولة بالأجهزة اللوحية وتأتي أجهزة MatePad Pro بمقاس 12.2 بوصة ووزن 508 جرامات فقط وسمك 5.5 مم فقط وتعد هذه ميزة جذابة للغاية لمن يعملون أثناء التنقل.



إذا كنت ترغب في أن يكون جهازك اللوحي أشبه باللابتوب، و تُعد لوحة مفاتيح HUAWEI Glide من أكثر أغطية لوحات المفاتيح تطورًا فهي تتيح للجهاز اللوحي الدوران بزوايا قابلة للتعديل.

يعد الأفضل من ذلك، أنه خفيف الوزن ويأتي بوزن 417 جرامًا فقط، أي أخف بنسبة 28% تقريبًا من لوحة مفاتيح ماجيك من آبل مقاس 11 بوصة ويبقى وزن جهاز ميت باد برو 925 جرامًا فقط، ويزداد سمكه إلى 13.6 ملم، أي أنه لا يزال أنحف من معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

تُشكّل شاشة Tandem OLED جزءًا كبيرًا من تكلفة هذا الجهاز اللوحي الذي يبلغ سعره ألف دولار بفضل سطوعه الأقصى الذي يبلغ 2000 شمعة/م² وحوافه فائقة النحافة

و تعد من ضمن الميزات تقديم جهاز MatePad Pro عرضًا جديدًا لتعدد المهام، فتبقي التطبيقات نشطة بدلًا من إغلاقها في الخلفية. يمكنك تغيير حجم نوافذ التطبيقات بحرية وتشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في آنٍ واحد.