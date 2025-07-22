قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يزور مقر "المقاولون العرب" في نيجيريا ويشيد بدورها في دعم التنمية الإفريقية
التعليم: لم يتم اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2025 حتى الآن والوزير "ماكلمش الأوائل"
المتحدث باسم اليونيسف: أطفال غزة يموتون جوعًا والعالم يكتفي بالمشاهدة
توقعات الأرصاد.. موعد بداية وانتهاء الموجة الحارة في الصيف
وزير الخارجية والهجرة يتوجه إلى بوركينا فاسو في المحطة الثانية من جولته في غرب إفريقيا
الزمالك يتحرك لحسم مصير الجزيري والجفالي لتسجيل صفقة أجنبية جديدة
بقرار رئاسي .. إنشاء جامعتي العروبة ومصر الجديدة الخاصتين غير الربحيتين
عاصفة "ويفا" تضرب شمال فيتنام برياح عاتية وأمطار غزيرة وتحذيرات من فيضانات وانهيارات طينية
جبران: 200 منحة تدريب مجانية لأبناء مطروح على أكثر المهن طلبا
شيكابالا لـ حسن شحاتة بعد أزمته الصحية: مستنيين ضحكتك ترجع تنور
محدش جاب 100%| إعلان أوائل الثانوية العامة 2025 في بيان عاجل بعد قليل
وزير الخارجية في أبوجا .. اتفاقيات استراتيجية كبرى .. أمن الساحل ومحاربة الإرهاب أولوية مصرية - نيجيرية | ملف بالصور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تكشف عن MatePad Pro .. جهاز لوحي بمواصفات حاسوب احترافي

جهاز هواوي MatePad Pro
جهاز هواوي MatePad Pro
لمياء الياسين

أصبحت الأجهزة اللوحية تُشبه أجهزة الكمبيوتر المحمولة أكثر و تأتي الأجهزة اللوحية الرائدة اليوم مزودة بلوحات مفاتيح خاصة بها، وتدعم اتصال الماوس، بل وتتضمن قلمًا إليك أهم مواصفات جهاز هواوي MatePad Pro

مواصفات جهاز هواوي  MatePad Pro

من المرجح أن يشعر من يرغبون في استبدال أجهزة الكمبيوتر المحمولة بالأجهزة اللوحية وتأتي أجهزة MatePad Pro بمقاس 12.2 بوصة ووزن 508 جرامات فقط وسمك 5.5 مم فقط وتعد هذه ميزة جذابة للغاية لمن يعملون أثناء التنقل.


إذا كنت ترغب في أن يكون جهازك اللوحي أشبه باللابتوب، و تُعد لوحة مفاتيح HUAWEI Glide من أكثر أغطية لوحات المفاتيح تطورًا  فهي تتيح للجهاز اللوحي الدوران بزوايا قابلة للتعديل.

يعد الأفضل من ذلك، أنه خفيف الوزن ويأتي بوزن 417 جرامًا فقط، أي أخف بنسبة 28% تقريبًا من لوحة مفاتيح ماجيك من آبل مقاس 11 بوصة ويبقى وزن جهاز ميت باد برو 925 جرامًا فقط، ويزداد سمكه إلى 13.6 ملم، أي أنه لا يزال أنحف من معظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

تُشكّل شاشة Tandem OLED جزءًا كبيرًا من تكلفة هذا الجهاز اللوحي الذي يبلغ سعره ألف دولار بفضل سطوعه الأقصى الذي يبلغ 2000 شمعة/م² وحوافه فائقة النحافة

و تعد من ضمن الميزات تقديم جهاز MatePad Pro عرضًا جديدًا لتعدد المهام، فتبقي التطبيقات نشطة بدلًا من إغلاقها في الخلفية. يمكنك تغيير حجم نوافذ التطبيقات بحرية وتشغيل ما يصل إلى ثلاثة تطبيقات في آنٍ واحد.

أجهزة الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر المحمولة جهاز هواوي MatePad Pro أجهزة MatePad Pro الجهاز اللوحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤشرات تنسيق الجامعات2025

طب 92.9% والأسنان 91.7% والهندسة 88.5%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة الثانوية العامة 2025

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة 2025 على صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس.. بالدرجات والمجموع الكلي

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة.. ردد 3 كلمات يجبر الله بخاطرك لتكون من الناجحين

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025

نتيجة الثانوية الأزهرية 2025 بالاسم.. رابط بوابة الأزهر الإلكترونية اعرف مجموعك في لحظات

أوائل الثانوية العامة 2025

أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2025| بيان عاجل بتفاصيل القائمة كاملة خلال ساعات

تنسيق الجامعات

حاسبات ومعلومات 82.8% تمريض 84.1% والصيدلة91.2.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

التسليم النهائي لخلية الدفن الصحي "بدر 2"

تسليم خلايا دفن صحي متكاملة في البحيرة والمنيا لتعزيز إدارة المخلفات.. صور

وزير التعليم العالي

67 عالمًا.. وزير التعليم العالي يعلن جوائز الدولة والأكاديمية لعام 2024

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر محمولا على الأعناق

عادل عبد الفضيل: 23 يوليو من المحطات الفارقة في تاريخ الوطن

بالصور

تموين الشرقية: حملات مكثفة لضبط الأسواق بمركز منيا القمح| صور

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة
طريقة عمل كب كيك البطاطا الحلوة بالقرفة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي بطريقة مميزة ومفصلة

طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي
طريقة عمل الكشك الصعيدي الأصلي

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع
الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع
الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

فيديو

الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع

وزير الدفاع: لدينا أسلحة متطورة قادرة على ردع كل من يهدد أمن مصر

تطورات قصة أطفال ديرمواس

التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المهندس عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ..تكنولوجيا تحجب أسرارها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحرب النفسية السلاح الأضعف أثرا.. والأكثر تكرارا

نادية صبرة

نادية صبرة تكتب: من الجولان إلى السويداء.. استراتيجية التفكيك الناعم

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: رجال الظل.. حين تحارب مصر في صمت وتنتصر

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: مطب صناعي

المزيد