هواوي تستعد لإطلاق سلسلة Mate 80 بمستشعر كاميرا جديد متطور

كشفت تقارير جديدة أن سلسلة هواوي القادمة Huawei Mate 80 القادمة ستشهد ترقية كبيرة في نظام التصوير، مع توجه الشركة لاستخدام مستشعر كاميرا رائد من تطوير شركة SmartSens الصينية، في خطوة تعكس تعزيز الاعتماد على الابتكارات المحلية.

مستشعر SC595XS من SmartSens في قلب كاميرا Mate 80



يأتي المستشعر المرتقب SC595XS، بدقة 50 ميجابكسل مع حجم 1/1.28 بوصة، وقد تم الإعلان عنه رسميا الشهر الماضي.

يتميز هذا المستشعر بتقنية SuperPixGain HDR التي توفر مدى ديناميكي واسع يصل إلى 110 ديسيبل، أي أعلى بحوالي 22 ديسيبل من الجيل السابق، ما يتيح له التقاط تفاصيل دقيقة في المشاهد ذات الإضاءة المعقدة أو التباين العالي.

يدعم المستشعر تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارا في الثانية مع HDR، كما يمكنه التصوير بمعدل 120 إطارا في الثانية في الوضع العادي، وهو ما يجعله مثاليا لتجربة تصوير فيديو احترافية على الهواتف الذكية.

أداء مميز في ظروف الإضاءة المنخفضة

يعتمد SC595XS على بكسلات كبيرة بحجم 1.22 مايكرومتر وهندسة SFCPixel-2 التي تعزز حساسية الضوء وتقلل الضوضاء، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة.

كما يدعم نظام تركيز تلقائي سريع ودقيق بفضل تقنية 100% اكتشاف الطور عبر البكسلات، ما يضمن صورا واضحة حتى في البيئات المظلمة.

من المتوقع أن تكشف هواوي عن سلسلة Mate 80 الجديدة نهاية هذا العام، والتي قد تشمل طرازات: Mate 80، Mate 80 Pro، Mate 80 Pro+، ونسخة Mate 80 RS Master الفاخرة.

وتشير التوقعات إلى أن الأجهزة ستعمل بمعالج Kirin 9030 محلي الصنع، في استمرار لاستراتيجية الشركة التي تركز على الابتكار الداخلي وتعزيز الأداء التصويري لمنافسة الهواتف الرائدة عالميا.

من المتوقع أن يكون المعالج الرائد القادم من هواوي هو Kirin 9030، والذي يعد امتدادا مباشرا للجيل السابق Kirin 9020، ما يجعل الترقيم منطقيا ضمن تسلسل سلسلة المعالجات.

وبحسب التقديرات الحالية، يرجح أن يتم إطلاق Kirin 9030 في نهاية عام 2025، ليظهر لأول مرة في الهواتف الذكية الرائدة الجديدة من الشركة.

على عكس منافسيه مثل Dimensity 9500 وSnapdragon 8 Elite 2، المتوقع طرحهما في أقرب وقت ممكن خلال سبتمبر 2025 لمنافسة Apple A19 Pro، فقد لا يدخل Kirin 9030 هذا السباق الزمني.

ومع ذلك، من المحتمل أن يصل المعالج الجديد في الوقت المناسب لدعم سلسلة هواتف Mate 70 القادمة، بما في ذلك Mate 70 Pro وPro+ ونسخة RS.

إلى جانب ذلك، من المرجح أن يظهر Kirin 9030 في أجهزة أخرى مثل الهاتف القابل للطي Mate X7، وحتى في الإصدار الأحدث ثلاثي الطي XT 2، الذي يتوقع أن يكون أكثر تطورا.

كما قد يعتمد الجيل القادم من هواتف سلسلة Pura على هذا المعالج، في حال تم إطلاقه خلال النصف الأول من عام 2026، وهي فترة يتوقع أن يظل فيها Kirin 9030 في ذروة أهميته وتنافسيته.