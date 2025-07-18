قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد انتشال أخر ضحية.. انتهاء عمليات البحث في أنقاض عقار مصر القديمة
شيخ عقل الدروز: نحمل الدولة السورية مسؤولية أحداث السويداء وندعو لحماية كرامة الأهالي
افتتاح مهرجان العلمين 2025.. قواعد وإرشادات حفل أنغام
وفاة طفل في حادث انهيار عقار مصر القديمة
اشتباه بارتجاج في المخ.. كواليس إصابة رزان مغربي قبل تقديم حفل نانسي عجرم بأحد الفنادق
المصروفات الدراسية لكليات الجامعات الأهلية في تنسيق 2025
شهادة ميلاد جديدة لشاب توقف قلبه بتدخل فريق سلام بورسعيد للرعاية
مستشار تنيمة مستدامة يكشف عن السبب الحقيقي للتغيرات المناخية الغريبة
مصائد الموت.. غزة تعاني من عدم دخول المساعدات منذ 139 يومًا
مستشار المرشد الإيراني: التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية غير مطروح حاليا
محافظة القاهرة: 4 عمال روبابيكيا سبب انهيار عقار مصر القديمة
انفاذ 4 افراد و استخراج حالة وفاة .. تطورات جديدة فى إنهيار عقار مصر القديمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تستعد للكشف عن هاتفها الثاني بثلاث طيات وتقنيات غير مسبوقة

هاتف هواوي Mate XT
هاتف هواوي Mate XT
شيماء عبد المنعم

تستعد هواوي للكشف عن الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي بثلاث طيات، والذي يبدو أنه بات قريبا جدا من الإطلاق الرسمي، وذلك بعد ظهوره مؤخرا في قاعدة بيانات هيئة تنظيم الاتصالات الصينية MIIT. 

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يحمل الهاتف الجديد رقم الطراز GRL-AL20، وهو على الأرجح النسخة الجديدة من Mate XT، إذ كانت النسخة الأولى تحمل رقم GRL-AL10.

دعم للجيل الخامس والاتصال بالأقمار الصناعية


وفقا للتسريبات، سيأتي الجهاز بدعم كامل لشبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وهي خاصية رأيناها سابقا في هواتف Mate X5 وسلسلة Mate XT. 

وتشير التوقعات إلى أن الهاتف سيدعم الاتصال عبر قمر Tiantong، والذي يتيح إجراء مكالمات في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية تقليدية.

كان يسمح الجيل السابق من هاتف Mate XT، بتفعيل الاتصال بالأقمار الصناعية فقط عندما يكون الجهاز في وضعية الطي الكاملة مفتوح بالكامل، لكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت النسخة الجديدة ستتيح هذه الميزة أثناء الطي الجزئي أو في الوضع المغلق.

Mate XT

شاشة ثلاثية الطي ومعالج جديد من هواوي

من حيث التصميم، يتوقع أن يحتفظ الهاتف بشاشة مقاس 10.2 بوصة ثلاثية الطي، كما هو الحال في الجيل السابق، ولكن مع تحسينات هيكلية بفضل مفصلة جديدة من تطوير هواوي تعرف باسم Tian Gong، والتي تهدف إلى تقديم تصميم أنحف وأكثر متانة.

أما من ناحية الأداء، فقد يتم تشغيل الهاتف بشريحة Kirin 9020، وهي معالج جديد من هواوي يعتمد على بنية 1+3+4 للنوى: نواة رئيسية Taishan بسرعة 2.5 جيجاهرتز، وثلاث نوى متوسطة بسرعة 2.15 جيجاهرتز، وأربع نوى منخفضة الطاقة بسرعة 1.6 جيجاهرتز. 

كما يشير التقرير إلى أن المعالج الرسومي المدمج سيكون Maleoon 920 بتردد يصل إلى 840 ميجاهرتز.

دعم eSIM وتوقيت الإطلاق المتوقع

من المتوقع أيضا أن يدعم الهاتف eSIM، مما يعني أنه قد لا يحتاج إلى شريحة اتصال فعلية، في خطوة تتماشى مع التوجه العالمي نحو إزالة شرائح الاتصال التقليدية.

بالنسبة لموعد الإطلاق، تشير التوقعات إلى أن الجهاز قد يكشف عنه خلال شهر سبتمبر، في نفس الفترة التي تستعد فيها آبل للإعلان عن سلسلة iPhone 17، وتتهيأ فيها سامسونج للكشف عن هاتفها الثلاثي الطي الخاص.

هواوي Mate XT الأقمار الصناعية شاشة ثلاثية الطي معالج جديد من هواوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هدير عبد الرازق

هدير عبد الرازق تثير الجدل بفيديو تتعرض فيه للسحل والضرب

أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد قرار الزيادة الجديد

رسميًا.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو بعد تعديل قانون الضريبة

أسعار السجائر الجديدة

أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة اليوم

وسام ابو علي

لا يليق.. مدرب سنترال الأمريكي يكشف حقيقة عرض وسام أبو علي

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2025 برقم الجلوس على صدى البلد مجاناً ..سجل الآن

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون وأورنج واتصالات وWE

كيف تحصل على 10 جيجا مجانًا؟.. كود تعويض الإنترنت فودافون والشركات الآخرى

الأرصاد الجوية

انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الجو اليوم .. فيديو

هدير عبد الرازق

فيديو صادم يجدّد أزمة مثيرة في حياة هدير عبد الرازق | سحل واستغاثة وتدخّل أمني عاجل

ترشيحاتنا

الجودو

مصر تستضيف بطولة الجائزة الكبرى لجودو المكفوفين بمشاركة 32 دولة

إيدرسون

جالطة سراي يغازل إيدرسون.. مفاوضات متقدمة لخطف حارس مانشستر سيتي

فاسكيز

لوكاس فاسكيز يقترب من الكالتشيو بعد وداع ريال مدريد.. وميلان الأقرب لضمه

بالصور

بروفات حسام حبيب الأخيرة قبل حفل أحاسيس في جدة.. صور

حسام حبيب
حسام حبيب
حسام حبيب

شاهد.. أحدث سيارة من لكزس بميزات تدليك ومساج فاخرة

لكزس
لكزس
لكزس

أخبار السيارات| فولفو تحذر من ركوب سياراتها.. وفيراري في مزاد رمزي

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

إطلالة صيفية.. مي سليم تثير ضجة بظهورها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

هالة صدقي

الموضوع تافه.. هالة صدقي ترد على المسيئين لها وتبعث برسالة للصحفيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الحرائق والإرهاب البيئي

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر في مرمى الحروب الخبيثة "زمن المؤامرات"

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب.. مصر قوة إقليمية صلبة تتبنى سياسة رشيدة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب: الملك سنوسرت الثاني

د. عصام محمد عبد القادر أستاذ المناهج بكلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرضا الزائف

المزيد