هواوي تستعد للكشف عن هاتفها الثاني بثلاث طيات وتقنيات غير مسبوقة

تستعد هواوي للكشف عن الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي بثلاث طيات، والذي يبدو أنه بات قريبا جدا من الإطلاق الرسمي، وذلك بعد ظهوره مؤخرا في قاعدة بيانات هيئة تنظيم الاتصالات الصينية MIIT.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يحمل الهاتف الجديد رقم الطراز GRL-AL20، وهو على الأرجح النسخة الجديدة من Mate XT، إذ كانت النسخة الأولى تحمل رقم GRL-AL10.

دعم للجيل الخامس والاتصال بالأقمار الصناعية



وفقا للتسريبات، سيأتي الجهاز بدعم كامل لشبكات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وهي خاصية رأيناها سابقا في هواتف Mate X5 وسلسلة Mate XT.

وتشير التوقعات إلى أن الهاتف سيدعم الاتصال عبر قمر Tiantong، والذي يتيح إجراء مكالمات في المناطق التي لا تتوفر فيها تغطية تقليدية.

كان يسمح الجيل السابق من هاتف Mate XT، بتفعيل الاتصال بالأقمار الصناعية فقط عندما يكون الجهاز في وضعية الطي الكاملة مفتوح بالكامل، لكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت النسخة الجديدة ستتيح هذه الميزة أثناء الطي الجزئي أو في الوضع المغلق.

Mate XT

شاشة ثلاثية الطي ومعالج جديد من هواوي

من حيث التصميم، يتوقع أن يحتفظ الهاتف بشاشة مقاس 10.2 بوصة ثلاثية الطي، كما هو الحال في الجيل السابق، ولكن مع تحسينات هيكلية بفضل مفصلة جديدة من تطوير هواوي تعرف باسم Tian Gong، والتي تهدف إلى تقديم تصميم أنحف وأكثر متانة.

أما من ناحية الأداء، فقد يتم تشغيل الهاتف بشريحة Kirin 9020، وهي معالج جديد من هواوي يعتمد على بنية 1+3+4 للنوى: نواة رئيسية Taishan بسرعة 2.5 جيجاهرتز، وثلاث نوى متوسطة بسرعة 2.15 جيجاهرتز، وأربع نوى منخفضة الطاقة بسرعة 1.6 جيجاهرتز.

كما يشير التقرير إلى أن المعالج الرسومي المدمج سيكون Maleoon 920 بتردد يصل إلى 840 ميجاهرتز.

دعم eSIM وتوقيت الإطلاق المتوقع

من المتوقع أيضا أن يدعم الهاتف eSIM، مما يعني أنه قد لا يحتاج إلى شريحة اتصال فعلية، في خطوة تتماشى مع التوجه العالمي نحو إزالة شرائح الاتصال التقليدية.

بالنسبة لموعد الإطلاق، تشير التوقعات إلى أن الجهاز قد يكشف عنه خلال شهر سبتمبر، في نفس الفترة التي تستعد فيها آبل للإعلان عن سلسلة iPhone 17، وتتهيأ فيها سامسونج للكشف عن هاتفها الثلاثي الطي الخاص.