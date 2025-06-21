هواوي تكشف عن MatePad Pro 12.2.. جهاز لوحي بمواصفات حاسوب احترافي

أعلنت هواوي رسميا عن إطلاق جهازها اللوحي الجديد HUAWEI MatePad Pro 12.2 (2025)، والذي يمثل نقلة نوعية في عالم الأجهزة الذكية، بتصميم أنيق وخفيف ومزايا تقترب من تجربة الحاسوب المكتبي، ليقدم للمستخدمين إنتاجية عالية وسلاسة استخدام في جهاز واحد.

ويستهدف جهاز هواوي الجديد MatePad Pro 12.2 (2025)، المحترفين والمبدعين الرقميين ورواد الأعمال الذين يبحثون عن أداء قوي متنقل دون المساومة على الكفاءة.

جهاز 3×1 حاسوب و أداة للرسم ومنصة ترفيهية



يتمتع جهاز هواوي الجديد بتصميم متعدد الاستخدامات يتحول بسلاسة بين ثلاثة أوضاع:

- محطة عمل متنقلة: مزود بلوحة مفاتيح مدمجة مع قلم ذكي، ويدعم مجموعة برامج WPS Office الكاملة لتوفير تجربة مكتبية حقيقية.

- لوح رسم متكامل: بفضل تطبيق GoPaint وأدوات الرسم ثلاثية الأبعاد، يناسب المبدعين والمصممين الذين يحتاجون إلى دقة وتحرير سلس.

- جهاز ترفيهي: بشاشة OLED متطورة Tandem OLED PaperMatte خالية من الانعكاسات حتى تحت الإضاءة القوية، لتجربة مشاهدة غامرة.

MatePad Pro 12.2 (2025)

لوحة مفاتيح ذكية وتجربة كتابة تشبه الحاسوب

تم تصميم لوحة المفاتيح الجديدة HUAWEI Glide Keyboard بعناية لتدمج بين العملية والأناقة، حيث تضم مكانا مغناطيسيا مخفيا للقلم، وتوفر زوايا متعددة للاستخدام المريح، بالإضافة إلى مفاتيح اختصار ولوحة لمس تحاكي تجربة الحاسوب.

حتى عند تعرضها للاتساخ، يمكن تنظيفها بسهولة، وهي مثالية للاستخدام المكثف سواء في المنزل أو أثناء التنقل.

تجربة مكتبية كاملة بفضل WPS Office

مع واجهة تشبه واجهة الحواسيب، يوفر MatePad Pro 12.2 أدوات مكتبية احترافية تشمل جداول Pivot في Excel، نسخ ولصق بين التطبيقات مثل Excel وPowerPoint، أدوات تحرير العروض التقديمية، دعم المهام المتعددة حتى 3 تطبيقات في وقت واحد.

يمكنك أيضا توصيل الجهاز بشاشة خارجية، وضغط الملفات وفكها بسهولة، مما يجعله بديلا حقيقيا للابتوب.

يتميز الجهاز بشاشة 12.2 بوصة Tandem OLED PaperMatte بتقنية مضادة للوهج وسطوع يصل إلى 2000 شمعة، ما يجعل الرؤية واضحة في كل ظروف الإضاءة.

كما أن سطح الشاشة يحاكي ملمس الورق، ويوفر تجربة كتابة طبيعية مع تقنيات تقليل إجهاد العين، هذه التقنية لا تضمن فقط جودة العرض، بل تطيل عمر الشاشة ثلاث مرات وتقلل استهلاك الطاقة بنسبة 33%.

MatePad Pro 12.2 (2025)

يأتي الجهاز مزودا بالجيل الثالث من قلم HUAWEI M-Pencil، والذي يوفر أكثر من 16000 مستوى حساسية للضغط، وزمن استجابة منخفض للغاية، وأدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تكبير النص، وتحسين الخط، وأدوات الرسم والقص.

فيما يقدم تطبيق GoPaint أدوات احترافية للرسم، منها دعم الرسم ثلاثي الأبعاد، فرش رقمية واقعية مثل Fluid وSplatter، دعم لوحات بدقة 8K، أدوات تحريك الرسوم إطارا بإطار.

على الرغم من إمكانياته العالية، يبلغ وزن الجهاز أقل من 1 كجم، ويضم بطارية سعة 10100 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن الكامل خلال 55 دقيقة فقط.

يتوفر الجهاز بلون أخضر مميز بتقنية متعددة الطبقات تمنحه ملمسا ناعما يشبه الأقمشة الفاخرة، مقابل سعر يبدأ من 846 دولار (أي ما يعادل 42.814 جنيه مصري).