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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ببطارية جبارة.. هواوي تطلق سماعات Huawei FreeBuds 6

سماعات FreeBuds 6
سماعات FreeBuds 6
لمياء الياسين

أطلقت شركة هواوي سماعات FreeBuds 6 باللون الذهبي الوردي في الصين، حيث يُمكن شراؤها الآن مباشرةً عبر متجر هواوي الإلكتروني VMall.

سماعات  FreeBud 6

طُرحت سماعات FreeBud 6 لأول مرة في مارس، وهي مزودة بخاصية إلغاء الضوضاء 95 ديسيبل، وميزات الذكاء الاصطناعي. 

 طرحت هواوي سماعات الأذن بألوان الأسود ، والأبيض ، والأرجواني، أُضيف إليها خيار اللون الذهبي الوردي الجديد. 

وتتميز سماعات الأذن بلمسة نهائية لامعة، بينما تتميز علبة الشحن بملمس غير لامع.

سماعات FreeBud 6

مواصفات سماعة FreeBud 6 

تدعم سماعات FreeBuds 6 صوتًا عالي الدقة بسرعة نقل بيانات 2.3 ميجابت في الثانية إضافة إلى أن تصميمها شبه المفتوح يجعلها خفيفة الوزن وتقلل من الضوضاء الخارجية. 

تستخدم سماعات الأذن محركًا ديناميكيًا رباعي المغناطيسات بقطر 11 مم ومكبر صوت عالي التردد مسطحًا للغاية لتجربة صوت غامرة.

ميزات سماعة FreeBud 6 

توفر سماعات الأذن مكالمات واضحة حتى في الأماكن الصاخبة. يدعم مساعد الأذن المدمج الترجمة الفورية، ويمكنه قراءة التنبيهات من هاتفك. كما ترسل سماعات الأذن تذكيرات في أوقات محددة.

 يمكن للمستخدمين إدارة مكالماتهم بحركات رأس بسيطة، بينما يضبط الذكاء الاصطناعي مستوى الصوت تلقائيًا بناءً على مستوى الضوضاء المحيطة.

عمر البطارية 

أما عن عمر البطارية فقد يصل إلى 36 ساعةليمنح  شحن سريع لمدة 5 دقائق يوفر ساعتين ونصف من التشغيل. 

تدعم سماعات الأذن أيضًا الشحن الذكي، الذي يتعرف على عادات شحن المستخدم لتحسين أداء البطارية على المدى الطويل بنسبة تصل إلى 37%.

التسعير والتوافر

حددت هواوي سعر سماعات FreeBuds 6 Rose Gold Edition بـ 999 يوانًا.

شركة هواوي سماعات FreeBuds 6 مواصفات سماعة FreeBud 6 سماعات الأذن الترجمة الفورية

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