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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منافس شرس لسامسونج.. إليك أهم مواصفات هاتف هواوي Mate XT 2

هاتف قابل للطي
هاتف قابل للطي
لمياء الياسين

زعمت عدة تقارير أن هواوي تعمل على هاتف ذكي جديد قابل للطي ثلاثيًا من سلسلة Mate XT.

 وزعم تقرير حديث أن هواوي Mate XT 2 سيُعلن عنه في النصف الثاني من هذا العام .

 وكشف تسريب جديد، من المُسرب سمارت بيكاتشو، عن موعد إطلاق أكثر دقة.

مواصفات هاتف Huawei Mate XT 2 قادم في سبتمبر

وفقًا للتسريبات، سيتم الإعلان عن هاتف هواوي ميت إكس تي 2 في سبتمبر في الصين ومن المتوقع أن يأتي هاتف Mate XT 2 بترقيات في بعض القطاعات مثل المعالج والتصوير والاتصالات وزعم تسريب حديث أن الجهاز سيأتي مزودًا بتقنية UFG وذلك لتحسين متانة الشاشة.

و يتميز هاتف هواوي ميت إكس تي ، الذي طُرح لأول مرة في سبتمبر من العام الماضي، بشاشة ضخمة مقاس 10.2 بوصة مع الحفاظ على سمك نحيف للغاية يبلغ 3.6 مم. 

ويضم الجهاز كاميرا ثلاثية (50 ميجابكسل + 13 ميجابكسل + عدسة بيريسكوب)، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت. 

هواوي ميت اكس تي
 

في سياق متصل، تستعد سامسونج أيضًا لدخول سوق الهواتف ثلاثية الطي. 

وقد ظهر هاتف سامسونج ثلاثي الطي القادم، في قاعدة بيانات GSMA IMEI برقمي الطراز SM-F9680 (وSM-F968N ومن المتوقع إطلاقه في أكتوبر 2025، مما يُمثل منافسة مباشرة لمجموعة هواتف هواوي.

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