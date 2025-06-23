منافس شرس لسامسونج.. إليك أهم مواصفات هاتف هواوي Mate XT 2

زعمت عدة تقارير أن هواوي تعمل على هاتف ذكي جديد قابل للطي ثلاثيًا من سلسلة Mate XT.

وزعم تقرير حديث أن هواوي Mate XT 2 سيُعلن عنه في النصف الثاني من هذا العام .

وكشف تسريب جديد، من المُسرب سمارت بيكاتشو، عن موعد إطلاق أكثر دقة.

مواصفات هاتف Huawei Mate XT 2 قادم في سبتمبر

وفقًا للتسريبات، سيتم الإعلان عن هاتف هواوي ميت إكس تي 2 في سبتمبر في الصين ومن المتوقع أن يأتي هاتف Mate XT 2 بترقيات في بعض القطاعات مثل المعالج والتصوير والاتصالات وزعم تسريب حديث أن الجهاز سيأتي مزودًا بتقنية UFG وذلك لتحسين متانة الشاشة.

و يتميز هاتف هواوي ميت إكس تي ، الذي طُرح لأول مرة في سبتمبر من العام الماضي، بشاشة ضخمة مقاس 10.2 بوصة مع الحفاظ على سمك نحيف للغاية يبلغ 3.6 مم.

ويضم الجهاز كاميرا ثلاثية (50 ميجابكسل + 13 ميجابكسل + عدسة بيريسكوب)، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 جيجابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

هواوي ميت اكس تي



في سياق متصل، تستعد سامسونج أيضًا لدخول سوق الهواتف ثلاثية الطي.

وقد ظهر هاتف سامسونج ثلاثي الطي القادم، في قاعدة بيانات GSMA IMEI برقمي الطراز SM-F9680 (وSM-F968N ومن المتوقع إطلاقه في أكتوبر 2025، مما يُمثل منافسة مباشرة لمجموعة هواتف هواوي.