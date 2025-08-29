قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشهد نادر من الفضاء.. القمر يعبر أمام الشمس| كيف تم التقاطه؟
خلافات الجيرة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل محل بالإسكندرية
أرملة إبراهيم شيكا: كل اللي حوالينا طلعوا شياطين
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد العلي العظيم بمحافظة القاهرة
غرامة وحبس 6 أشهر .. احذر التعدي على الموظف العام أثناء تأدية وظيفته
رسميا.. فنربخشة يعلن إقالة مدربه جوزيه مورينيو
الظهور الأول لهاتف هواوي ثلاثي الطي Huawei Mate XTs
نصاب يوهم المواطنين باستثمار أموالهم فى مجال المراهنات
انتهكت الأخلاق الدستورية.. عزل رئيسة وزراء تايلاند من منصبها نهائيا
موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال: غزة غير مشمولة بحالة الهدنة المحلية المؤقتة للأنشطة العسكرية
ضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية داخل مخزن بالإسكندرية.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

الظهور الأول لهاتف هواوي ثلاثي الطي Huawei Mate XTs

Mate XTs
Mate XTs
شيماء عبد المنعم

تعتزم شركة هواوي الكشف رسميا عن هاتفها القابل للطي الجديد Mate XTs، وهو ثاني هاتف من الشركة بتصميم ثلاثي الطي، في الصين يوم 4 سبتمبر، وقبل موعد الإطلاق، كشفت الشركة اليوم عن أول نظرة رسمية للهاتف، إلى جانب بعض التفاصيل التقنية.

دعم القلم وألوان جديدة

شاركت هواوي مقطع فيديو دعائي يظهر فيه الهاتف برفقة النجمة الصينية يانج مي، حيث استعرضت اللون الجديد البنفسجي الكركدي Hibiscus Purple، إلى جانب دعم القلم الإلكتروني للمرة الأولى في هاتف ثلاثي الطي من هواوي.

وأوضح الفيديو استخدامات القلم في مهام مثل كتابة التعليقات على الملفات، كما أكدت الشركة أن إصدار Mate XTs Extraordinary Master سيأتي بأربعة ألوان تشمل الأسود والأحمر والأبيض والبنفسجي الكركدي.

وسيطرح الهاتف بثلاثة خيارات من الذاكرة بسعة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت، وفتحت هواوي باب الحجز المسبق للهاتف في الصين.

Huawei Mate XTs

تصميم مألوف وكاميرا محسنة

يحمل Mate XTs تصميما مألوفا من الجيل السابق، حيث تأتي وحدة الكاميرات الخلفية بشكل مثمن، وتضم أربع عدسات كاميرا رئيسية، وعدسة واسعة جدا، وعدسة بيريسكوب للتقريب.

يعرف المستشعر الجديد باسم “كاميرا الألوان الأولية بورقة القيقب الحمراء”، وظهرت هذه الكاميرا لأول مرة في سلسلة Huawei Mate 70، وهي عبارة عن مستشعر متعدد الأطياف قادر على توسيع نطاق الألوان التي تلتقطها الكاميرات بشكل كبير. 

وتتيح هذه التقنية تسجيل طيف الألوان المحيطة بدقة عالية، مما يعزز واقعية الألوان في الصور الملتقطة عبر الكاميرا الرئيسية، والكاميرا الواسعة، وعدسة التقريب.

Huawei Mate XTs

أداء قوي ودعم للاتصال بالأقمار الصناعية

من الناحية التقنية، من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Kirin 9020، والذي يعتمد على تصميم 1+3+4 للنوى، أما معالجة الرسوميات، فستكون من خلال وحدة Maleoon 920 GPU بتردد 840 ميجاهرتز. 

كما سيدعم الهاتف أيضا الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مما يعزز من قدراته في حالات الطوارئ أو في المناطق التي تفتقر للتغطية الأرضية.

هواوي Mate XTs سعر Mate XTs Huawei Mate XTs

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

حديقة حيوان الجيزة

بعد الانتهاء من التطوير الشامل.. وزير الزراعة يعلن موعد افتتاح حديقة الحيوان

ترشيحاتنا

المنيا الجديدة

رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة يتفقد أعمال التطوير

الصادرات

الإحصاء: 19% ارتفاعا في قيمة الصادرات المصرية خلال النصف الأول من عام 2025

الاسكان

الانتهاء من مدرسة جديدة والاستعداد لتشغيل خدمات أخرى بـ أكتوبر الجديدة

بالصور

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد