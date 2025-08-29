الظهور الأول لهاتف هواوي ثلاثي الطي Huawei Mate XTs

تعتزم شركة هواوي الكشف رسميا عن هاتفها القابل للطي الجديد Mate XTs، وهو ثاني هاتف من الشركة بتصميم ثلاثي الطي، في الصين يوم 4 سبتمبر، وقبل موعد الإطلاق، كشفت الشركة اليوم عن أول نظرة رسمية للهاتف، إلى جانب بعض التفاصيل التقنية.

دعم القلم وألوان جديدة

شاركت هواوي مقطع فيديو دعائي يظهر فيه الهاتف برفقة النجمة الصينية يانج مي، حيث استعرضت اللون الجديد البنفسجي الكركدي Hibiscus Purple، إلى جانب دعم القلم الإلكتروني للمرة الأولى في هاتف ثلاثي الطي من هواوي.

وأوضح الفيديو استخدامات القلم في مهام مثل كتابة التعليقات على الملفات، كما أكدت الشركة أن إصدار Mate XTs Extraordinary Master سيأتي بأربعة ألوان تشمل الأسود والأحمر والأبيض والبنفسجي الكركدي.

وسيطرح الهاتف بثلاثة خيارات من الذاكرة بسعة 16 جيجابايت + 256 جيجابايت، و16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و16 جيجابايت + 1 تيرابايت، وفتحت هواوي باب الحجز المسبق للهاتف في الصين.

Huawei Mate XTs

تصميم مألوف وكاميرا محسنة

يحمل Mate XTs تصميما مألوفا من الجيل السابق، حيث تأتي وحدة الكاميرات الخلفية بشكل مثمن، وتضم أربع عدسات كاميرا رئيسية، وعدسة واسعة جدا، وعدسة بيريسكوب للتقريب.

يعرف المستشعر الجديد باسم “كاميرا الألوان الأولية بورقة القيقب الحمراء”، وظهرت هذه الكاميرا لأول مرة في سلسلة Huawei Mate 70، وهي عبارة عن مستشعر متعدد الأطياف قادر على توسيع نطاق الألوان التي تلتقطها الكاميرات بشكل كبير.

وتتيح هذه التقنية تسجيل طيف الألوان المحيطة بدقة عالية، مما يعزز واقعية الألوان في الصور الملتقطة عبر الكاميرا الرئيسية، والكاميرا الواسعة، وعدسة التقريب.

Huawei Mate XTs

أداء قوي ودعم للاتصال بالأقمار الصناعية

من الناحية التقنية، من المتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج Kirin 9020، والذي يعتمد على تصميم 1+3+4 للنوى، أما معالجة الرسوميات، فستكون من خلال وحدة Maleoon 920 GPU بتردد 840 ميجاهرتز.

كما سيدعم الهاتف أيضا الاتصال عبر الأقمار الصناعية، مما يعزز من قدراته في حالات الطوارئ أو في المناطق التي تفتقر للتغطية الأرضية.