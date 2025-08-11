هواوي تستعد لإطلاق نسخة Mate 80 RS Ultimate الفاخرة

تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدارها الفاخر Mate 80 RS Ultimate خلال الربع الأخير من هذا العام، وهو تقليد تتبعه الشركة سنوياً مع سلسلة هواتف Mate.

ومن المتوقع أن تقدم سلسلة Mate 80 العديد من الابتكارات التقنية التي طورتها هواوي على مدار العام، فيما يبقى السؤال الأكبر حول المعالج الذي سيعمل به الهاتف.

هواوي وSMIC ما زالتا عالقتين في معمارية 7 نانومتر

رغم التكهنات المستمرة بأن هواوي ستعتمد على شرائح بدقة تصنيع 5 نانومتر من شركة SMIC، إلا أن هذا لم يتحقق بعد.

فالشركة الصينية لم تتمكن حتى الآن من الحصول على معدات الطباعة الضوئية اللازمة لتصنيع شرائح بأقل من 7 نانومتر. وبدلاً من ذلك، تلجأ SMIC إلى تقنية multi-patterning التي تمرر رقاقة السيليكون عبر عملية النقش الضوئي أربع مرات على الأقل، مع ضرورة محاذاة دقيقة في كل مرة، وإلا أصبحت الشريحة معيبة.

في الشهر الماضي، كشف حساب "Digital Chat Station" على منصة ويبو أن هواوي ستستخدم معالج Kirin 9030 في سلسلة Mate 80، بما في ذلك نسخة Mate 80 RS Ultimate.

وسيتم تصنيع المعالج بنفس دقة 7 نانومتر المستخدمة في جميع معالجات هواتف هواوي منذ Kirin 9000S الذي ظهر مع سلسلة Mate 60 عام 2023. ورغم ثبات دقة التصنيع، تشير التوقعات إلى أن Kirin 9030 سيقدم أداءً أفضل بنسبة 20% مقارنة بـKirin 9020 الذي استخدم في سلسلة Mate 70، في حين كان الأخير أسرع بنسبة 40% من Kirin 9000S.

شاشة OLED مزدوجة الطبقات ومواد جديدة للتصنيع

العام الماضي، جاء Mate 70 RS Ultimate بشاشة OLED مزدوجة الطبقات، حيث تُكدّس لوحتان OLED فوق بعضهما لإنتاج شاشة أكثر سطوعاً وأعلى متانة، رغم ارتفاع تكلفتها الإنتاجية.

وتشير التسريبات إلى أن هواوي ستعتمد هذه التقنية مجدداً في Mate 80 RS Ultimate.

كما ذكرت التقارير أن الهاتف قد يأتي بهيكل أوسط مصنوع من سبائك التيتانيوم، مع تغيير في نوعية المواد مقارنة بالجيل السابق، واستخدام ظهر مصنوع من الزجاج المعالج ليشبه السيراميك. هذه التقنية، المعروفة باسم الزجاج السيراميكي، تمنح متانة أعلى من الزجاج العادي وبسعر أقل من السيراميك الحقيقي.

تحسينات محتملة على عدسة التقريب البصري

إلى جانب تحسينات المواد، تتوقع المصادر أن تقدم هواوي ابتكاراً جديداً في عدسة التقريب (Telephoto) الخاصة بالهاتف، ما قد يعزز من قدرات التصوير.

ثاني سلسلة رئيسية لهواوي في 2025

سلسلة Mate 80 ستكون ثاني إصدارات هواوي الرئيسية هذا العام بعد سلسلة Pura 80 الموجهة لعشاق التصوير، والتي تم طرحها في الصين في 10 يونيو الماضي، ثم أطلقت نسخها العالمية بعد شهر تقريباً.