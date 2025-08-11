قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح باب الالتحاق بالمدن الجامعية لطلاب وطالبات الأزهر.. اعرف التفاصيل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
مقتل شخصين في إطلاق نار داخل متجر تارجت بأوستن وتوقيف مشتبه به
أكثر من 60 قتيلاً فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي مكثف على غزة خلال 24 ساعة
ثروت سويلم يكشف عن عقوبة جماهير الزمالك بعد واقعة سبّ زيزو
خارطة طريق أممية جديدة لكسر الجمود السياسي في ليبيا تمهيدًا لانتخابات شاملة
رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025
20 مليون جنيه.. الزمالك يسدد عقود التأمين ضد الإصابات ويضخ استثمارات جديدة
زوجي حلف علي بالطلاق 3 مرات فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب
حقيقة عودة وسام أبو علي للأهلي وفشل انتقاله إلى كولومبوس الأمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تستعد لإطلاق نسخة Mate 80 RS Ultimate الفاخرة

هواوي
هواوي
احمد الشريف

تستعد شركة هواوي لإطلاق إصدارها الفاخر Mate 80 RS Ultimate خلال الربع الأخير من هذا العام، وهو تقليد تتبعه الشركة سنوياً مع سلسلة هواتف Mate.

ومن المتوقع أن تقدم سلسلة Mate 80 العديد من الابتكارات التقنية التي طورتها هواوي على مدار العام، فيما يبقى السؤال الأكبر حول المعالج الذي سيعمل به الهاتف.

هواوي وSMIC ما زالتا عالقتين في معمارية 7 نانومتر

رغم التكهنات المستمرة بأن هواوي ستعتمد على شرائح بدقة تصنيع 5 نانومتر من شركة SMIC، إلا أن هذا لم يتحقق بعد. 

فالشركة الصينية لم تتمكن حتى الآن من الحصول على معدات الطباعة الضوئية اللازمة لتصنيع شرائح بأقل من 7 نانومتر. وبدلاً من ذلك، تلجأ SMIC إلى تقنية multi-patterning التي تمرر رقاقة السيليكون عبر عملية النقش الضوئي أربع مرات على الأقل، مع ضرورة محاذاة دقيقة في كل مرة، وإلا أصبحت الشريحة معيبة.

في الشهر الماضي، كشف حساب "Digital Chat Station" على منصة ويبو أن هواوي ستستخدم معالج Kirin 9030 في سلسلة Mate 80، بما في ذلك نسخة Mate 80 RS Ultimate. 

وسيتم تصنيع المعالج بنفس دقة 7 نانومتر المستخدمة في جميع معالجات هواتف هواوي منذ Kirin 9000S الذي ظهر مع سلسلة Mate 60 عام 2023. ورغم ثبات دقة التصنيع، تشير التوقعات إلى أن Kirin 9030 سيقدم أداءً أفضل بنسبة 20% مقارنة بـKirin 9020 الذي استخدم في سلسلة Mate 70، في حين كان الأخير أسرع بنسبة 40% من Kirin 9000S.

شاشة OLED مزدوجة الطبقات ومواد جديدة للتصنيع

العام الماضي، جاء Mate 70 RS Ultimate بشاشة OLED مزدوجة الطبقات، حيث تُكدّس لوحتان OLED فوق بعضهما لإنتاج شاشة أكثر سطوعاً وأعلى متانة، رغم ارتفاع تكلفتها الإنتاجية. 

وتشير التسريبات إلى أن هواوي ستعتمد هذه التقنية مجدداً في Mate 80 RS Ultimate.

كما ذكرت التقارير أن الهاتف قد يأتي بهيكل أوسط مصنوع من سبائك التيتانيوم، مع تغيير في نوعية المواد مقارنة بالجيل السابق، واستخدام ظهر مصنوع من الزجاج المعالج ليشبه السيراميك. هذه التقنية، المعروفة باسم الزجاج السيراميكي، تمنح متانة أعلى من الزجاج العادي وبسعر أقل من السيراميك الحقيقي.

تحسينات محتملة على عدسة التقريب البصري

إلى جانب تحسينات المواد، تتوقع المصادر أن تقدم هواوي ابتكاراً جديداً في عدسة التقريب (Telephoto) الخاصة بالهاتف، ما قد يعزز من قدرات التصوير.

ثاني سلسلة رئيسية لهواوي في 2025

سلسلة Mate 80 ستكون ثاني إصدارات هواوي الرئيسية هذا العام بعد سلسلة Pura 80 الموجهة لعشاق التصوير، والتي تم طرحها في الصين في 10 يونيو الماضي، ثم أطلقت نسخها العالمية بعد شهر تقريباً.

هواوي Mate سلسلة Mate 80

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى 270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

ترشيحاتنا

قوات سوريا الديمقراطية

"قسد" تحث دمشق على ضبط عناصرها والالتزام بالاتفاقيات

قائد الجيش الباكستاني عاصم منير

قائد الجيش الباكستاني يهدد بشن حرب نووية تدمر نصف العالم

ولي العهد السعودي

ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في غزة

بالصور

الأحمر الناري.. سيرين عبد النور بإطلالة جريئة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

تفتح البشرة وتزيل اسمرار الأسنان.. لن تتخيل فوائد قشر البرتقال التجميلية

قشر البرتقال
قشر البرتقال
قشر البرتقال

عملت فراخ من الدقيق.. شيف تبتكر طريقة جديدة لعمل بديل الدجاج لأهل غزة

مجاعة غزة
مجاعة غزة
مجاعة غزة

أسرار المحترفين.. إليك طريقة عمل الكنافة بالقشطة بطعم مميز

الكنافة
الكنافة
الكنافة

فيديو

شاكر محظور بريء من المخدرات

إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في اتهامه بحيازة مخدرات

الحنفية بتطلع نار

الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد