قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فودافون تهنئ وتعتذر .. التفاصيل كاملة
إصابة جندي إسرائيلي من سلاح المدرعات بجروح خطيرة في جنوب غزة
أخبار العالم | إشادة فلسطينية بالجهود المصرية.. ترامب يواصل سياسات الضغط التجاري .. صاروخ من اليمن يغلق مطار بن غوريون
دعاء تفريج الهم والحزن.. ردده يوميا ينشرح صدرك وتكن في معية الله
عايشة مع أراجوز مقالب.. ريهام تطلب الخلع: صحيت لقيته عامل نفسه ميت
تطبيق البكالوريا المصرية على طلاب أولى ثانوي العام المقبل |معلومات هامة بشأنه
الطب 93.17% والعلاج الطبيعي:92.19%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 علمي علوم مرحلة أولى
إدارة ترامب تتهم أوباما بالخيانة مجددًا وتثير الجدل بتقرير استخباراتي عن انتخابات 2016
صفقة تايفون التركية تثير قلق إسرائيل.. وتعليق رسمي: لا تهديد فوري للتفوق الجوي
روبيو يلتقي الصفدي لبحث اتفاق ثلاثي مع دمشق وتعزيز التهدئة بسوريا وغزة
دعاء الصباح للرزق والتوفيق.. كلمات بسيطة رددها قبل الخروج من المنزل
أسرع مكان لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. اعرف التفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| هواوي تستعد لإطلاق سلسلة Mate 80 بمستشعر كاميرا جديد متطور.. مايكروسوفت تكشف عن حاسوب الأعمال Surface Laptop 5G

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا
قسم التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

مايكروسوفت تكشف عن حاسوب الأعمال Surface Laptop 5G.. سعر ومواصفات
أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق جهاز Surface Laptop 5G عالميا، ليكون أول لابتوب من السلسلة يدعم شبكات الجيل الخامس.


هواوي تستعد لإطلاق سلسلة Mate 80 بمستشعر كاميرا جديد متطور
 

كشفت تقارير جديدة أن سلسلة هواوي القادمة Huawei Mate 80 القادمة ستشهد ترقية كبيرة في نظام التصوير، مع توجه الشركة لاستخدام مستشعر كاميرا رائد من تطوير شركة SmartSens الصينية، في خطوة تعكس تعزيز الاعتماد على الابتكارات المحلية.


بتصميم شيك ومزايا ذكاء اصطناعي .. سامسونج تطلق Galaxy A56
كشفت سامسونج عن هاتفها الجديد Galaxy A56 5G ضمن الفئة المتوسطة مع تحسينات ملحوظة تشمل ميزات ذكاء اصطناعي جديدة ومعالج أسرع وشاشة محسنة ودعم الشحن السريع وميزة الشريحتين الإلكترونية.


واتساب لنظام ويندوز يختفي.. وميتا تقدم بديلا عنه

بدأت شركة ميتا، المالكة لتطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب WhatsApp، في التخلي عن التطبيق الأصلي Native، لنظام التشغيل ويندوز، واستبداله بإصدار يعتمد على تقنية Web Wrapper، وهو نسخة تعتمد على الويب ولكن ضمن تطبيق مغلف.

قبل الإطلاق الرسمي.. تسريبات GTA 6 تكشف مزايا غير مسبوقة

مع تبقي أقل من 10 أشهر على موعد إطلاق GTA 6 – والتي تعد من أكثر ألعاب الفيديو ترقبا في التاريخ– تتواصل التسريبات والشائعات حول اللعبة بشكل متسارع، دون تأكيد رسمي من شركة Rockstar حتى الآن.

إنترنت أسرع بـ 4 ملايين مرة من أمريكا .. اليابان تحطم الرقم القياسي في السرعة
في إنجاز غير مسبوق، نجح فريق من الباحثين اليابانيين في نقل بيانات بسرعة تجاوزت 125 ألف جيجابايت في الثانية لمسافة تزيد عن 1800 كيلومتر، محققين بذلك رقما قياسيا عالميا جديدا في سرعة الإنترنت، بحسب ما أفادت به وكالة UNN نقلا عن موقع LiveScience.


ChatGPT يقهر جوجل.. أهم أوجه الاختلاف بينهما في عالم البحث
 

أعلنت شركة OpenAI أن مستخدمي ChatGPT يرسلون يوميا 2.5 مليار طلب (prompt)، مع 330 مليون طلب تقرببا من الولايات المتحدة فقط، هذا الرقم يعكس النمو السريع لشعبية ChatGPT، الذي لا يزال يشهد تزايدا مذهلا في استخدامه.

آبل تخطط لإضافة كاميرتين أماميتين في آيباد برو M5 القادم

 

من المعروف أن أجهزة آيباد برو، مثل باقي الأجهزة اللوحية، تمتلك عادة كاميرا أمامية واحدة تستخدم لإجراء مكالمات فيديو، بالإضافة إلى دعم فتح القفل باستخدام Face ID.

مايكروسوفت تطلق ميزات ذكاء اصطناعي جديدة لنظام Windows 11
 

بدأت شركة مايكروسوفت في طرح مجموعة من الميزات الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 11، من أبرزها أداة Copilot Vision التي يمكنها فحص وتحليل كل ما يظهر على شاشة المستخدمن.

أخبار التكنولوجيا تكنولوجيا التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

طب 92.8% والهندسة 87.6%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

حمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أخبار سارة.. وزير التعليم: المعلم المصرى من أكفأ معلمى العالم.. وتحسين الرواتب قريبا

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة مساء يوم خميس.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

خالد أبو بكر

على الهواء .. خالد أبو بكر يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

الزمالك

اللاعب الآن ملك الزمالك.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة عن أزمة تيدي أوكو

الطب بـ150 ألف والذكاء الاصطناعى بـ80.. مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026

الطب بـ150 ألف والذكاء الاصطناعى بـ80.. مصروفات الجامعات الأهلية 2025-2026

ترشيحاتنا

دعاء النوم

دعاء النوم.. سنة نبوية تحفظك حتى الصباح

أذكار المساء

أذكار المساء .. رددها يوميا تحفظك وتدخلك الجنة

حكم التحدث بين الأذان والاقامة

حكم التحدث بين الآذان والإقامة داخل المسجد.. دار الإفتاء توضح

بالصور

بيبي بلو.. ملك أحمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالي

ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى
ملك احمد زاهر تثير الجدل بوزنها المثالى

طريقة عمل قرص بالعجوة

طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه
طريقة عمل قرص بالعجوه

نسرين طافش تخطف الأنظار بفستان أحمر محتشم

\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم
\نسرين طافش تخطف الانظار بفستان احمر محتشم

رانيا منصور تخطف الأنظار بالتايجر المكشوف

رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد