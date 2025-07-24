أخبار التكنولوجيا| هواوي تستعد لإطلاق سلسلة Mate 80 بمستشعر كاميرا جديد متطور.. مايكروسوفت تكشف عن حاسوب الأعمال Surface Laptop 5G

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



مايكروسوفت تكشف عن حاسوب الأعمال Surface Laptop 5G.. سعر ومواصفات

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق جهاز Surface Laptop 5G عالميا، ليكون أول لابتوب من السلسلة يدعم شبكات الجيل الخامس.



هواوي تستعد لإطلاق سلسلة Mate 80 بمستشعر كاميرا جديد متطور



كشفت تقارير جديدة أن سلسلة هواوي القادمة Huawei Mate 80 القادمة ستشهد ترقية كبيرة في نظام التصوير، مع توجه الشركة لاستخدام مستشعر كاميرا رائد من تطوير شركة SmartSens الصينية، في خطوة تعكس تعزيز الاعتماد على الابتكارات المحلية.



بتصميم شيك ومزايا ذكاء اصطناعي .. سامسونج تطلق Galaxy A56

كشفت سامسونج عن هاتفها الجديد Galaxy A56 5G ضمن الفئة المتوسطة مع تحسينات ملحوظة تشمل ميزات ذكاء اصطناعي جديدة ومعالج أسرع وشاشة محسنة ودعم الشحن السريع وميزة الشريحتين الإلكترونية.

بدأت شركة ميتا، المالكة لتطبيق التراسل الفوري الشهير واتساب WhatsApp، في التخلي عن التطبيق الأصلي Native، لنظام التشغيل ويندوز، واستبداله بإصدار يعتمد على تقنية Web Wrapper، وهو نسخة تعتمد على الويب ولكن ضمن تطبيق مغلف.

مع تبقي أقل من 10 أشهر على موعد إطلاق GTA 6 – والتي تعد من أكثر ألعاب الفيديو ترقبا في التاريخ– تتواصل التسريبات والشائعات حول اللعبة بشكل متسارع، دون تأكيد رسمي من شركة Rockstar حتى الآن.

إنترنت أسرع بـ 4 ملايين مرة من أمريكا .. اليابان تحطم الرقم القياسي في السرعة

في إنجاز غير مسبوق، نجح فريق من الباحثين اليابانيين في نقل بيانات بسرعة تجاوزت 125 ألف جيجابايت في الثانية لمسافة تزيد عن 1800 كيلومتر، محققين بذلك رقما قياسيا عالميا جديدا في سرعة الإنترنت، بحسب ما أفادت به وكالة UNN نقلا عن موقع LiveScience.

أعلنت شركة OpenAI أن مستخدمي ChatGPT يرسلون يوميا 2.5 مليار طلب (prompt)، مع 330 مليون طلب تقرببا من الولايات المتحدة فقط، هذا الرقم يعكس النمو السريع لشعبية ChatGPT، الذي لا يزال يشهد تزايدا مذهلا في استخدامه.

من المعروف أن أجهزة آيباد برو، مثل باقي الأجهزة اللوحية، تمتلك عادة كاميرا أمامية واحدة تستخدم لإجراء مكالمات فيديو، بالإضافة إلى دعم فتح القفل باستخدام Face ID.

بدأت شركة مايكروسوفت في طرح مجموعة من الميزات الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي لمستخدمي نظام التشغيل ويندوز 11، من أبرزها أداة Copilot Vision التي يمكنها فحص وتحليل كل ما يظهر على شاشة المستخدمن.