قبل الإطلاق الرسمي.. تسريبات GTA 6 تكشف مزايا غير مسبوقة

مع تبقي أقل من 10 أشهر على موعد إطلاق GTA 6 – والتي تعد من أكثر ألعاب الفيديو ترقبا في التاريخ– تتواصل التسريبات والشائعات حول اللعبة بشكل متسارع، دون تأكيد رسمي من شركة Rockstar حتى الآن.

آخر تحديث رسمي جاء في مايو الماضي، حين أطلقت Rockstar العرض الترويجي الثاني للعبة GTA 6، إلى جانب مجموعة كبيرة من الصور والرسومات الجديدة، بالإضافة إلى تحديث شامل للموقع الرسمي.

وجاء ذلك بعد إعلان الشركة عن تأجيل موعد الإطلاق من خريف 2025 إلى تاريخ محدد هو 26 مايو 2026.



طور موسيقي جديد في الطريق؟

أفاد مسرب في صناعة الألعاب يدعى HipHopGamer عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، بأن لعبة GTA 6 ستتضمن طور موسيقى جديد يسمح للاعبين بإدراج موسيقاهم الخاصة داخل اللعبة، على غرار ما كان متاحا في لعبة ESPN NFL 2K5.

وقال في منشوره: “يمكنني التأكيد أن GTA 6 ستتضمن وضعا مشابها لوضع الموسيقى المخصصة في NFL 2K5، سيكون الأمر كبيرا، ومن المرجح أن يتم إضافته بعد الإطلاق، لكن الأكيد أنه قادم”ز

إذا صحت هذه التسريبات، فقد يتمكن اللاعبون من إنشاء قوائم تشغيل خاصة أو حتى محطات راديو مخصصة داخل اللعبة؛ ما يضفي تجربة أكثر تخصيصا وتفاعلا.

الأداء على PS5 Pro

من جهة أخرى، كشف المسرب المعروف Detective Seeds أن اللعبة ستعمل بمعدل 60 إطارا في الثانية على جهاز PS5 Pro، وأن سوني وروكستار تعملان معا على حزم خاصة تتضمن الجهاز واللعبة.

وأشار إلى أن مصدر هذه المعلومات هو مهندس في بلايستيشن قدم تسريبات دقيقة في السابق، كما توقع أن توفر GTA 6 خيارات رسومية متعددة على PS5 Pro عند الإطلاق.

وفي لفتة أذهلت مجتمع ريديت، قام أحد المستخدمين ويدعى JandoBlue19 بإعادة إنتاج العرض الترويجي الأول للعبة GTA 6 في الواقع، ما أثار إعجاب عشاق اللعبة.

وكتب أحد المعلقين: “هذا مذهل جدا”، بينما قال آخر: 'د"رجاء، أعد إنتاج العرض الثاني".

كما رصد حساب @GTAVI_Countdown على منصة “X”، صورة فنية، نشرتها “روكستار” في مايو الماضي، يعتقد أنها تحتوي على لمحة من خريطة GTA 6، وتحديدا منطقة “Leonida Keys” التي تظهر في بداية العرض الثاني.