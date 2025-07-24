قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة الأهلي والبنزرتي التونسي الودية في معسكر تونس 2025
مشكلة الصيف الأولى.. معلومات هامة عن الإجهاد الحراري وكيفية التعامل معه
خلافات المصاهرة تشعل مشاجرة وتصيب شخصين بطلق ناري في سوهاج
فضيحة إبستين تعود لتطارد ترامب.. إحاطات داخلية تُفجر موجة غضب في البيت الأبيض
السكة الحديد تنظم لقاءات توعوية وزيارات ميدانية لطلبة المدارس في المحافظات
3 ذنوب تُهلك صاحبها ولا تغتفر.. احذر الوقوع فيها
إيفان يواس: روسيا لا تريد وقف الحرب وتسعى فقط لتبادل الأسرى
مفيش حد مبيغلطش.. شوبير ينتقد جماهير الأهلي بسبب الشناوي
ترامب: الرسوم الجمركية على بضائع اليابان ستكون 15%
7 أعمال مستحبة بعد الصلاة.. تعرف على سُنة النبي
إصابة 4 عمال فى سقوط مظلة تحت الإنشاء بموقف نجع حمادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إنترنت أسرع بـ 4 ملايين مرة من أمريكا .. اليابان تحطم الرقم القياسي في السرعة

اليابان
اليابان
شيماء عبد المنعم

في إنجاز غير مسبوق، نجح فريق من الباحثين اليابانيين في نقل بيانات بسرعة تجاوزت 125 ألف جيجابايت في الثانية لمسافة تزيد عن 1800 كيلومتر، محققين بذلك رقما قياسيا عالميا جديدا في سرعة الإنترنت، بحسب ما أفادت به وكالة UNN نقلا عن موقع LiveScience.

إنترنت أسرع بـ4 ملايين مرة من الإنترنت الأمريكي

تعادل هذه السرعة الهائلة نحو 4 ملايين ضعف متوسط سرعة الإنترنت المنزلي في الولايات المتحدة، كما أنها تتجاوز ضعف الرقم القياسي السابق البالغ 50250 جيجابت في الثانية، والذي تم تسجيله عام 2024.

كيف تحقق هذا الإنجاز؟

يكمن السر وراء هذا الإنجاز في نوع جديد من كابلات الألياف الضوئية التي تم تطويرها لتكون متوافقة مع البنية التحتية الحالية، ما يعني إمكانية استخدامها دون الحاجة إلى تغييرات كبيرة في الشبكات القائمة.

وبحسب بيان صادر عن المعهد الوطني الياباني لتقنيات المعلومات والاتصالات NICT، تم تقديم تفاصيل هذا الابتكار خلال مؤتمر الاتصالات بالألياف الضوئية في نسخته الـ48، والذي عقد في سان فرانسيسكو يوم 3 أبريل.

في مارس 2023، كان الفريق ذاته قد حقق سرعة مشابهة، لكن على مسافة أقصر بكثير، وذكر البيان أن التحديات الكبرى التي واجهت الفريق كانت تقليل فقد البيانات عند النقل عبر المسافات الطويلة، وتحسين تقنيات تقوية الإشارة دون التأثير على جودتها.

كابل جديد بقدرات مذهلة

يحتوي الكابل الجديد على 19 ليفة ضوئية دقيقة مدمجة داخل قطر لا يتجاوز 0.127 ملم ما يعادل قطر الألياف المستخدمة حاليا. 

وتعد هذه الكابلات الجديدة أكثر كفاءة في تقليل فقد الإشارة، حيث تتفاعل مراكز جميع الألياف الـ19 مع الضوء بنفس الطريقة، ما يقلل من التذبذبات ويزيد من استقرار الإشارة.

بمعنى آخر، يمكن للكابل الجديد نقل بيانات تعادل 19 كابلا تقليديا، دون الحاجة إلى تغيير البنية التحتية الحالية.

يرى الباحثون أن هذا الابتكار يمثل قفزة كبيرة نحو تطوير شبكات اتصالات واسعة النطاق وعالية السعة، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل النمو المتسارع في حركة البيانات العالمية، كما يأمل الفريق في استكشاف تطبيقات عملية في مجال الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

سرعة الإنترنت اليابان إنترنت أسرع سرعة الإنترنت المنزلي كابلات الألياف الضوئية إنترنت فائق السرعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الثانوية العامة

7 كليات يطلبها سوق العمل ووظائفها الأعلى أجرًا.. لطلاب الثانوية العامة 2025

تنسيق الجامعات 2025

لطلاب علمي علوم .. كليات تقبل من 70% في تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 مرحلة أولى علمي وأدبي بالنسبة المئوية

تنسيق الجامعات 2025

لو جايب 50% في الثانوية العامة.. كليات متاحة بتنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة 2025 أدبي المرحلة الأولى.. كليات تبدأ من 68%

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 50% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

رسميًا.. موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025

حمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أخبار سارة.. وزير التعليم: المعلم المصرى من أكفأ معلمى العالم.. وتحسين الرواتب قريبا

ترشيحاتنا

أرشيفية

قرارات عاجلة لاتحاد المهن الطبية بشأن أزمة التكليف والإيجار القديم

عيد القديس شربل

الكنيسة المارونية بمصر تحتفل بعيد القديس شربل

مريم

تعاني من التوحد وبطلة الجمهورية في الجري ورمي الجلة.. مريم تفوقت بالثانوية بـ 93% (فيديو)

بالصور

رانيا منصور تخطف الأنظار بالتايجر المكشوف

رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف
رانيا منصور تخطف الانظار بالتايجر المكشوف

رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر

رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر
رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر
رشا مهدي في أحدث ظهور على شاطئ البحر

أطعمة غير متوقعة تحمي من أمراض القلب والسكتة المفاجئة

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق
طريقة عمل الحواوشي فى دقائق

فيديو

شريف الليثي

أسرع طلاق.. انفصال شريف الليثي عن ابنة الإعلامي تامر أمين

متهم

ضبط الشخص المتعدي على طليقته داخل نادٍ في الاسماعيلية| فيديو

المتهم

ماشيين عكس .. القبض على قائدى سيارتين بحدائق الأهرام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: نفرت .. حاكمة النساء

المزيد