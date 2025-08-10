بمستشعر كاميرا جديد وتصميم مذهل .. هواوي تستعد لإطلاق سلسلة Mate 80

وفقًا للمسرب الشهير Digital Chat Station ، فإن هاتف Mate 80 RS القادم من هواوي قد يحتوي على شاشة OLED ثنائية الطبقة مقاس 6.9 بوصة، وهي نفس تقنية العرض التي ظهرت لأول مرة في Mate 70 RS في العام الماضي.

شاشة OLED ثنائية الطبقة هي بالضبط ما يوحي به اسمها. تتكون من طبقتين مُشعّتين للضوء مُتراصتين فوق بعضهما. يوفر هذا الإعداد سطوعًا أعلى، واستهلاكًا أقل للطاقة، وعمرًا أطول للشاشة مقارنةً بشاشات OLED التقليدية أحادية الطبقة.



هواوي ميت 70 آر إس

يعد العيب الوحيد هو تكلفة إنتاجه الباهظة. حتى أن شائعات تُشير إلى أن آبل تدرس استخدام هذه التقنية في هواتف آيفون المستقبلية، مما يُشير إلى إمكانياتها الكبيرة.

بعيدًا عن الشاشة، يبدو أن هواوي تُركز كليًا على استخدام مواد عالية الجودة.

يُشير التسريب إلى أن النموذج الهندسي الأولي لهاتف Mate 80 RS يتميز بإطار من سبائك التيتانيوم. وكان هاتف Mate 70 RS قد قدّم العام الماضي هيكلًا من التيتانيوم البازلتي عالي اللمعان، ويبدو أن هواوي تُريد الحفاظ على هذا التقليد مع تعزيز متانته.



يُقال إن هواوي ستستخدم في الجهة الخلفية لمسةً من السيراميك و هذا لا يعني أنه مصنوعٌ من السيراميك نفسه، بل نوعٌ خاصٌ من الزجاج يُحاكي ملمس السيراميك الناعم الشبيه بحجر اليشم، ولكنه أخف وزنًا.

ونظرًا لأن طرازات RS تشترك عادةً في الحمض النووي للأجهزة مع متغيرات Pro، فقد يتميز Mate 80 RS بإعداد الكاميرا نفسه الموجود في Mate 80 Pro و Mate 80 Pro+.

سلسلة هواتف Huawei Mate 80

نحن نتحدث عن كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر بمقاس 1/1.28 بوصة، وهو تقريبًا نفس حجم مستشعر هاتف آيفون 16 برو من آبل. وهو أصغر من المستشعر الضخم بمقاس بوصة واحدة الموجود في هاتفي هواوي بيورا 80 برو وبورا 80 ألترا، ولكنه مبني بتقنية 22 نانومتر، ويتميز بحجم بكسل 1.2 ميكرومتر.

من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة Huawei Mate 80 في وقت ما في أكتوبر 2025.