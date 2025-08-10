قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: توقعات بتسارع نمو الطلب العالمي على الكهرباء
صعود أسعار البيض الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن الفراخ
النيابة العامة تطلب تحريات بعد ضبط البلوجر لوشا بمنطقة المقطم
قافلة المساعدات الإنسانية الـ11 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
أحمد سيد زيزو يتخذ إجراءات قانونية ضد جماهير الزمالك.. ما السبب؟
تكدس مستمر للشاحنات عند معبر رفح وسط عراقيل إسرائيلية متصاعدة
بسبب محتوى خادش.. البلوجر لوشا يواجه الحبس سنتين طبقا للقانون
ليفربول يواجه كريستال بالاس في افتتاح الموسم على لقب الدرع الخيرية 2025
ناقد يهاجم مدرب الأهلي: محدش فاهم الفريق بيلعب بأنهي نظام
مفتي الجمهورية يشكر الرئيس السيسي على رعايته للمؤتمر العالمي لدار الإفتاء
مبيحرمش.. البلوجر لوشا سجل إجرامي بامتياز
فيديوهات خادشة| قرار عاجل بشأن التيك توكر نعمة أم إبراهيم
بمستشعر كاميرا جديد وتصميم مذهل .. هواوي تستعد لإطلاق سلسلة Mate 80

لمياء الياسين

وفقًا للمسرب الشهير Digital Chat Station ، فإن هاتف Mate 80 RS القادم من هواوي قد يحتوي على شاشة OLED ثنائية الطبقة مقاس 6.9 بوصة، وهي نفس تقنية العرض التي ظهرت لأول مرة في Mate 70 RS في العام الماضي.

شاشة OLED ثنائية الطبقة هي بالضبط ما يوحي به اسمها. تتكون من طبقتين مُشعّتين للضوء مُتراصتين فوق بعضهما. يوفر هذا الإعداد سطوعًا أعلى، واستهلاكًا أقل للطاقة، وعمرًا أطول للشاشة مقارنةً بشاشات OLED التقليدية أحادية الطبقة.


هواوي ميت 70 آر إس 

يعد العيب الوحيد هو تكلفة إنتاجه الباهظة. حتى أن شائعات تُشير إلى أن آبل تدرس استخدام هذه التقنية في هواتف آيفون المستقبلية، مما يُشير إلى إمكانياتها الكبيرة.

بعيدًا عن الشاشة، يبدو أن هواوي تُركز كليًا على استخدام مواد عالية الجودة.

 يُشير التسريب إلى أن النموذج الهندسي الأولي لهاتف Mate 80 RS يتميز بإطار من سبائك التيتانيوم. وكان هاتف Mate 70 RS قد قدّم العام الماضي هيكلًا من التيتانيوم البازلتي عالي اللمعان، ويبدو أن هواوي تُريد الحفاظ على هذا التقليد مع تعزيز متانته.


يُقال إن هواوي ستستخدم في الجهة الخلفية لمسةً من السيراميك و هذا لا يعني أنه مصنوعٌ من السيراميك نفسه، بل نوعٌ خاصٌ من الزجاج يُحاكي ملمس السيراميك الناعم الشبيه بحجر اليشم، ولكنه أخف وزنًا.
ونظرًا لأن طرازات RS تشترك عادةً في الحمض النووي للأجهزة مع متغيرات Pro، فقد يتميز Mate 80 RS بإعداد الكاميرا نفسه الموجود في Mate 80 Pro و Mate 80 Pro+.

سلسلة هواتف Huawei Mate 80

نحن نتحدث عن كاميرا بدقة 50 ميجابكسل مزودة بمستشعر بمقاس 1/1.28 بوصة، وهو تقريبًا نفس حجم مستشعر هاتف آيفون 16 برو من آبل. وهو أصغر من المستشعر الضخم بمقاس بوصة واحدة الموجود في هاتفي هواوي بيورا 80 برو وبورا 80 ألترا، ولكنه مبني بتقنية 22 نانومتر، ويتميز بحجم بكسل 1.2 ميكرومتر.

من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة Huawei Mate 80 في وقت ما في أكتوبر 2025. 

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

اتصالات النواب: مفاجآت بتحقيقات البلوجرز الأيام المقبلة

عودة تشغيل محطة شبرا الخيمة وانتظام حركة القطارات بالخط الثاني

12 فئة معفاة من تذاكر المتحف المصري الكبير.. هل أنت منهم؟

استعدوا لتأخير الساعة 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

وداعًا لـ«استمارة 6».. وزير العمل: حل جذري لاستقالات الإكراه.. «التسوية بالتراضي» تدخل حيز التنفيذ

لا أحد يملك الحقيقة .. يسري الفخراني يكشف عن حالة أنغام الصحية

برواتب 9 آلاف جنيه.. وظائف خالية لجميع المؤهلات والأوراق المطلوبة

زلزال كامتشاتكا الأخير يحرك أرض روسيا مترين نحو الجنوب.. ما السبب؟

بعد انضمامه لمانشستر يونايتد.. مهاجم سلوفيني يشعل صراع الكبار في الميركاتو

تغير المناخ السبب.. انتشار بيئة القراد و خطر الإصابة بمرض لايم| ما القصة؟

تريند السجن.. ما الذي طلبته علياء قمرون أثناء التحقيقات؟

محتوى خادش للحياء.. 5 صور لـ البلوجر لوليتا قبل القبض عليها بالقاهرة الجديدة

محتوى خادش للحياء.. صور مونلي صديق سوزي تضعه في مأزق بالتحقيقات

بفستان أحمر.. لميس الحديدى رفقة عمرو أديب فى الساحل الشمالى

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلي القوات الخاصة من المظلات والصاعقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إنها مصر

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: فن الذكاء الاجتماعي في زمن النفاق وتآكل القيم

د. أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: علاقات بلا مسميات.. حرية أم فوضي وجدانية ؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وسط حرب الإبادة والتجويع.. هل تعيد غزة ضبط بوصلة العالم؟!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

