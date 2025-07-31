سباق الطي الثلاثي يشتعل.. هل تخطف هواوي الأضواء مجدداً مع Mate XT 2؟

ربما تخطط شركة هواوي لسرقة الأضواء من آبل بإطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي.

تشير شائعة جديدة إلى أن هاتف Mate XTs ثلاثي الطي من الجيل القادم قد يُطرح في نفس أسبوع إطلاق سلسلة iPhone 17، بل ويتفوق على iPhone Fold القادم

سعر هاتف Huawei Mate XT



انتشرت شائعات حول هاتف Mate XT 2 من عملاق التكنولوجيا الصيني. وفي المقابل ، تشير أحدث التقارير والتسريبات من الصين إلى أن الطراز الثلاثي الطي القادم هو Mate XTs.

ويبدو هذا مشابهًا لهاتف Mate Xs السابق، وتشير التقارير إلى أن هواوي تخطط للكشف عن هذا الطراز في 12 سبتمبر في الصين. أي أنه سيصل في نفس أسبوع إطلاق سلسلة هواتف iPhone 17 من Apple.

هواوي ميت اكس تي



من المتوقع أيضًا أن تعمل سامسونج على هاتف جالاكسي زد ثلاثي الطي ، بينما قد يُطرح أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل في وقت ما من العام المقبل و قد يتفوق هاتف Mate XT الجديد على iPhone Fold من حيث السعر.

قد يُطرح أول هاتف قابل للطي بسعر حوالي 15,999 يوانًا (حوالي 2,225 دولارًا أمريكيًا).

وفي المقابل، قد يُطرح هاتف Mate XT ثلاثي الطي في الأسواق بسعر حوالي 20,000 يوان (حوالي 2,780 دولارًا أمريكيًا)ومن المرجح أن يثير اهتمام عشاق الهواتف الذكية ذوي الدخل المحدود.

تضمّنت خيارات الألوان المتاحة لهاتف Mate XT الجديد القابل للطي ثلاث مرات، والتي قد تشمل الأسود ، والأحمر ، والأرجواني ، والأبيض كما تُشير شائعات إلى زجاج UFG أكثر متانة، واتصالًا بالأقمار الصناعية .