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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هواوي تستعد لإطلاق Pura 80 مع معالج محسّن من الجيل السابق

هواوي
هواوي
احمد الشريف

أكّدت مصادر رسمية وتقنية أن سلسلة Pura 80 الجديدة التي تشمل طراز الخيارات Pura 80 وPro وPro+ وUltra، ستعتمد على شريحة Kirin 9020 المحسّنة، المُستخدمة سابقًا في Pura 70 Ultra، لكنها طرأت عليها تعديلات دقيقة لرفع الأداء بنحو 36٪ حسب Huawei Central، بدلاً من استخدام معالج جديد بالكامل مثل Kirin 9030، وهو ما تم تأكيده أيضًا عبر تفكيك الهاتف من قبل Android Headlines الذي أظهر وجود Kirin 9020 في Pura 80 Ultra تحت العباءة الداخلية، مع تغييرات على التغليف والمكونات لضمان استقرار الأداء.

التوقيت الرسمي والإعلان المنتظر

أعلنت هواوي رسميًا عن موعد إطلاق سلسلة Pura 80 في يوم 11 يونيو 2025 ضمن حدث ضمّ أيضًا إطلاق أجهزة أخرى ضمن استراتيجية "أبعد من الهواتف الذكية"، فيما يتوقع أن يصل الهاتف إلى الأسواق العالمية بحلول 10 يوليو 2025، بناءً على بيانات صدرت من قواعد بيانات تنظيمية مثل Wi‑Fi Alliance وFCC بالإضافة إلى ملحوظة EMUI 15 على الجهاز في مقاطع الفيديو الرسمية.

أبرز التحسينات مقارنة بـ Pura 70

تتضمن التحسينات الجوهرية في Pura 80:

شاشة OLED قياس 6.8″ بمعدل تحديث متغير 120 هرتز، وأداء رسومي أعلى بنسبة 36٪ عبر “Ark Engine” الجديد.

نظام تصوير رباعي كاميرات مع مستشعر متعدد الأطياف جديد، وتقنيات HDR متقدمة لا تتوفر في الجيل السابق.

نظام تشغيل HarmonyOS 5.1 (أو EMUI 15 عالميًّا)، والذي يُنطلق لأول مرة بهذه السلسلة، لتجربة محسّنة مع الذكاء الاصطناعي وأنظمة مثل “Anti‑peeping” وThemes المُتقدمة.

لماذا لم تستخدم هواوي شريحة جديدة تمامًا؟

تشير التقارير التقنية بما في ذلك مسربين مثل Digital Chat Station، إلى أن هواوي اختارت Kirin 9020 لتحسين الأداء دون المخاطرة بتاريخ الإنتاج والتوافق، في ظل العقوبات التي تحد من اختيار المصنعين الخارجيين. 

لكن التحديث البرمجي والعتادي للمعالج طوّره داخليًا ليظهر بمواصفات محسّنة، لتلبية توقعات مستخدمي الفئة العُليا دون الاحتياج إلى معالج جديد بالكامل يُصنّع خارجها.

تعيد هواوي تقديم Pura 80 كجيل محسّن ليس فقط بالكاميرا وتصميم الشاشة، بل أيضًا بقدرات المعالجة؛ إذ تعتمد على شريحة Kirin 9020 مع تحديثات داخلية دقيقة لتحسين الأداء بنسبة كبيرة دون تغيير جذري في المعمارية. 

تعكس هذه الخطوة استراتيجية لضمان استمرارية الأداء المرتفع في ظل القيود التقنية، مع الحفاظ على شكل وتقنيات السلسلة السابقة وتقديم ميزات جديدة بجودة أعلى.

هواوي Pura 80 سلسلة Pura 80

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