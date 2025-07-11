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Huawei Pura 80 تنطلق عالميًا بتقنيات تصوير متقدمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Huawei Pura 80 تنطلق عالميًا بتقنيات تصوير متقدمة

Huawei
Huawei
احمد الشريف

أطلقت Huawei سلسلة Pura 80 رسميًا في الصين خلال مؤتمر عقد في 11 يونيو 2025، وتضمنت 4 طرازات Pura 80، Pura 80 Pro، Pura 80 Pro+، وPura 80 Ultra، بأسعار تتراوح بين 6,499 و9,999 يوان صيني (من 905 إلى1,390 دولار)، مسلطة الضوء على قدرات التصوير والذكاء الاصطناعي كعنصر محوري في استراتيجية استعادتها للحضور في السوق الراقية.

أداء الكاميرا يرفع سقف التوقعات

يأتي Pura 80 Ultra بنظام كاميرا بيريسكوب مزدوج مدعوم بعدسة تتحرك داخليًا لتبديل الزووم بين 3.7× و9.4× باستخدام مستشعر واحد بحجم 1/1.28 بوصة، وهي تقنية متقدمة هي الأولى من نوعها في الهواتف الذكية . 

تدعم  الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل فتحة متغيرة (f/1.6–4.0) على نفس المستشعر الكبير، مع مدى ديناميكي يصل إلى 16 توقفًا. 

كما تدعم بقية السلسلة عدسات فائقة الاتساع والزووم بتقنيات OIS عالية الدقة.

مواصفات تصميم وشحن قوية

تتمتع كل طرازات Pura 80 بشاشات OLED من نوع LTPO بمعدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز وتقنية Kunlun Glass للحماية. 

تبدأ البطاريات من 5,600 ملّي أمبير للطراز الأساسي، وتصل إلى 5,700 ملّي أمبير للطرازات الراقية، مع شحن سلكي 100 واط ولاسلكي 80 واط في طراز Pro+ وUltra، إضافة إلى مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69 .

موعد الإطلاق عالميًا ومحدودية التوزيع

أكدت Huawei إقامة فعالية الإطلاق العالمية لـ Pura 80 في دبي يوم 10 يوليو 2025، حيث من المتوقع طرح الطراز الأساسي وPro وUltra دوليًا، بينما قد يبقى طراز Pro+ حصريًا للصين. 

وسيركّز الإطلاق على مناطق أمريكا اللاتينية، وآسيا، وإفريقيا، مع استبعاد السوق الأوروبية في المرحلة الأولى .

تؤكد Huawei عبر سلسلة Pura 80 وقدرة Pura 80 Ultra تحديدًا على منافسة هواتف رائدة مثل Xiaomi 15 Ultra وSamsung Galaxy S25 Ultra، وذلك بفضل الابتكار في الكاميرا، الأداء القوي، وتقنيات الشحن السريعة.

Huawei الذكاء الاصطناعي سلسلة Pura 80

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