هواوي تستعد لمنافسة Java وSwift بلغة برمجة مفتوحة المصدر

أعلنت شركة Huawei، خلال مؤتمرها السنوي للمطورين في يونيو، عن نيتها إطلاق لغة برمجة جديدة مفتوحة المصدر باسم Cangjie، ابتداءً من 30 يوليو 2025.

وتم تطوير هذه اللغة خلال السنوات الخمس الماضية، ووضعتها Huawei ضمن إطار استراتيجية الاكتفاء الذاتي التكنولوجي، لتقليل الاعتماد على البرمجيّات الأجنبية في ظل الضغوطات الأمريكية .

دعم Android وiOS.. خطوة جريئة لمنافسة الجبابرة

تُصمّم Cangjie، بحسب Huawei، لتكون لغة متعددة الاستخدامات تناسب تطبيقات HarmonyOS Next، أبرز منتجاتها، مع إمكانية استخدامها لإنشاء تطبيقات تعمل على نظامي Android وiOS أيضًا.

ويأتي هذا التوجه ليضعها ضمن دائرة منافسة مباشرة للغات السائدة مثل Java وSwift، مستخدمة مزيجًا من قابلية التوسع المتزامن والأمان القوي ومقدرة على دعم الذكاء الاصطناعي المدمج في قلب اللغة.

مرنة وآمنة وعالية الأداء

وُصفت Cangjie بأنها لغة "متعددة المنظومات" سهلة الدمج في سيناريوهات واسعة، مع أنماط برمجة متعددة الوظائف (functional)، وأمان مُعزّز وإدارة متطورة للذاكرة.

وتدّعي Huawei أن اللغة تقدم أداءً أعلى بمعدلات تتراوح بين 10 و20% في التطبيقات العملية، مثل تطبيقات الدفع الذكية في Meituan أو متاجر JD، مقارنة بالمكتبات التقليدية.

هدف ذو بُعد استراتيجي أوسع

يُعد فتح مصدر Cangjie ركيزة ضمن استراتيجية Huawei الأكبر لبناء نظام بيئي مستقل عن التقنيات الأمريكية. وقد كشفت الشركة بالتزامن عن إطلاق نسخة HarmonyOS 6 ونماذج Pangu AI الجديدة، في تصعيد واضح نحو إنشاء منظومة شاملة تجمع بين الأجهزة، النظام، والبرمجيات المفتوحة.

تحدٍّ لمصادر التقنيات التقليدية

بوصفها لغة مفتوحة المصدر وموجهة نحو دعم الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة عبر الأنظمة، تأمل Huawei في جذب مطورين عالميين لتعزيز استخدام Cangjie، ما قد يغير قواعد اللعبة في قطاعات يعتمد عليها Java وSwift.

وتُعد Cangjie، بلغة Huawei الجديدة والمفتوحة المصدر، تحركًا جريئًا نحو بناء منصة تطوير محمية تقنيًا ذاتيًا، مع توضيح نية التوسع عالميًّا من خلال دعم Android وiOS ودمج الذكاء الاصطناعي.

وسيحدد قبول المجتمع التطويري العالمي لهذه اللغة بعد فتح مصدرها في 30 يوليو، مدى نجاحها في منافسة لغات مثل Java وSwift، والتغلغل داخل بيئات البرمجة الحديثة.